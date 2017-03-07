Evinize yaptırmak isteyeceğiniz 10 ahşap giysi dolabı

Sabah işe giderken, akşam yorgun argın döndüğünüzde yahut özel günler için hazırlanırken tek isteğiniz tüm giysilerin yerli yerinde olup aradığınızı kolayca bulmaktır. Bununla birlikte bu istek ancak organize dolaplarla mümkün olabilir. Peki sizin ihtiyacınız olan dolap modeli hangisi? Zira tek bir dolap modeli yok. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayan hem estetik duran ideal dolap için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Bugünkü yazımızda ise ahşaptan yapılma dolaplara göz atacağız. Tüm örneklerin ortak noktası ahşap olmakla birlikte çekmeceler, raflar, boşluklar, daha küçük ebatlı eşyalar için özel alanlar ve aynalar olmak üzere farklı bölmeleri mevcut. Mobilyaların bir diğer ortak noktası ise çoğunlukla kapaksız açık bir tasarıma sahip olmaları.
İlk örneğin detayları dolap sahibinin giysilerle çok oyalanmak istemediğini gösteriyor. Özellikle metalik uzun askılık erkeklerin gömleklerini yerleştirmeleri için epey pratik. Daha alçakta duran askıya ise pantolonlar yerleştirilebilir. Orta çekmeceler ise ayakkabılık olarak değerlendirilebilir.
Daha gri tonlu bu ahşap dolapta ise askılar yerine iyi ölçülmüş çok sayıda raf bulunuyor. Bu raflar örnekte olduğu gibi çok sayıda çantası olanlar için gayet kullanışlı. Eğer özel olarak bir giyim eşyası koleksiyonunuzu sergilemek istiyorsanız kendi belirleyeceğiniz ölçülere göre böyle bir dolap tasarımı yaptırabilirsiniz.
Basit bir kıyafet planıyla tüm aile için bir dolap satın alabilirsiniz. Örneğin ev hanesinin her bir üyesi için isim etiketleri yaparak rafları ayırabilirsiniz. Özellikle bu tür askı yerine raf ve kutu tercih edenler için son derece kolay bir çözüm.
Köşe boşluğuna yerleşecek şekilde tasarlanmış bu dolap iki bölümden oluşuyor. Birincisi üst kısmında iki adet camlı kapısı, alt kısmında ise çekmeceler bulunan birinci bölüm. İkincisiyse köşeye denk gelmesinden ötürü L biçiminde 6 adet raf bulunan bölüm.
Eğer yatak odanızda dolap için yeterince boş alan varsa ya da giysi odası düşünüyorsanız örnekteki dolap modelini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Küçük camlı kısım dışında tüm bölümleri açık olan dolap farklı boyutlardaki raf seçenekleriyle her türlü eşyayı depolamak için elverişli.
Birbirine bakan iki duvar boşluğunu en iyi şekilde değerlendiren bu örnekte bembeyaz duvarların içinde kaybolan raflar görüyoruz. Sadece giriş kısmında canlı bir ahşap kullanımı göze çarpıyor. Bu tür modeller ayakkabı gibi eşyaları depolamak için ideal.
Sadece giysileriniz değil aynı zamanda çamaşır makinesi için de özel bir dolap tasarlayabilirsiniz. Böylece sadece yeni giysileri değil kirli kıyafetlerinizi de düzenlemiş olursunuz.
Eğer giysi dolabınız gizli bir kabin şeklindeyse aydınlatmasına özen göstermelisiniz. Zira karanlık raflarda hem eşyalarınızı bulmanız zorlaşır hem de şık gözükmez. Kullandığınız aydınlatma modeliyle ise giysilerinizi vurgulayabilir, dekoratif etkiyi güçlendirebilirsiniz.
Bu örnekte ahşap kadar ayna ve cam da önemli bir işlev üstleniyor. Dolaplarla iç içe bulunan makyaj masası devasa aynasıyla mekana derinlik katarken köşelere yapılan cam raflarla daha fazla depolama alanı sağlıyor. Diğer bölmede ise ilgi çekici bir bitki kullanılmış.
Son örneğimizde tamamen beyaz bir dolap tasarımı var. Üst tarafında askılık ve açık raflar bulunan dolapta aynı zamanda pek çok çekmece mevcut. Işık ve ayna ile daha gösterişli hale gelmiş.
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