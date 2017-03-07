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Evinize yaptırmak isteyeceğiniz 10 ahşap giysi dolabı

nihal e. nihal e.
homify Eklektik Giyinme Odası
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Sabah işe giderken, akşam yorgun argın döndüğünüzde yahut özel günler için hazırlanırken tek isteğiniz tüm giysilerin yerli yerinde olup aradığınızı kolayca bulmaktır. Bununla birlikte bu istek ancak organize dolaplarla mümkün olabilir. Peki sizin ihtiyacınız olan dolap modeli hangisi? Zira tek bir dolap modeli yok. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayan hem estetik duran ideal dolap için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Bugünkü yazımızda ise ahşaptan yapılma dolaplara göz atacağız. Tüm örneklerin ortak noktası ahşap olmakla birlikte çekmeceler, raflar, boşluklar, daha küçük ebatlı eşyalar için özel alanlar ve aynalar olmak üzere farklı bölmeleri mevcut. Mobilyaların bir diğer ortak noktası ise çoğunlukla kapaksız açık bir tasarıma sahip olmaları.

1- Zamanı tasarruflu kullanmanızı sağlayan pratik dolap

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Modern Giyinme Odası
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

İlk örneğin detayları dolap sahibinin giysilerle çok oyalanmak istemediğini gösteriyor. Özellikle metalik uzun askılık erkeklerin gömleklerini yerleştirmeleri için epey pratik. Daha alçakta duran askıya ise pantolonlar yerleştirilebilir. Orta çekmeceler ise ayakkabılık olarak değerlendirilebilir.

​2- Doğru ebatlı dolap nişleri

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Giyinme Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Daha gri tonlu bu ahşap dolapta ise askılar yerine iyi ölçülmüş çok sayıda raf bulunuyor. Bu raflar örnekte olduğu gibi çok sayıda çantası olanlar için gayet kullanışlı. Eğer özel olarak bir giyim eşyası koleksiyonunuzu sergilemek istiyorsanız kendi belirleyeceğiniz ölçülere göre böyle bir dolap tasarımı yaptırabilirsiniz.

​3- L biçiminde duvar boyunca uzayan dolap

RP, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Giyinme Odası
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Basit bir kıyafet planıyla tüm aile için bir dolap satın alabilirsiniz. Örneğin ev hanesinin her bir üyesi için isim etiketleri yaparak rafları ayırabilirsiniz. Özellikle bu tür askı yerine raf ve kutu tercih edenler için son derece kolay bir çözüm.

​4- Küçük ama kullanışlı köşe dolap

Vestidor, fabrè fabrè Minimalist Giyinme Odası
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

Köşe boşluğuna yerleşecek şekilde tasarlanmış bu dolap iki bölümden oluşuyor. Birincisi üst kısmında iki adet camlı kapısı, alt kısmında ise çekmeceler bulunan birinci bölüm. İkincisiyse köşeye denk gelmesinden ötürü L biçiminde 6 adet raf bulunan bölüm.

​5- Büyük ve açık dolap

TB1504, Arq. Jacobo Smeke Arq. Jacobo Smeke Modern Giyinme Odası
Arq. Jacobo Smeke

Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke

Eğer yatak odanızda dolap için yeterince boş alan varsa ya da giysi odası düşünüyorsanız örnekteki dolap modelini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Küçük camlı kısım dışında tüm bölümleri açık olan dolap farklı boyutlardaki raf seçenekleriyle her türlü eşyayı depolamak için elverişli.

​6- Minimalist şıklık

homify Akdeniz Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Birbirine bakan iki duvar boşluğunu en iyi şekilde değerlendiren bu örnekte bembeyaz duvarların içinde kaybolan raflar görüyoruz. Sadece giriş kısmında canlı bir ahşap kullanımı göze çarpıyor. Bu tür modeller ayakkabı gibi eşyaları depolamak için ideal.

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​7- İşlevsel dolap

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова Modern Giyinme Odası
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Sadece giysileriniz değil aynı zamanda çamaşır makinesi için de özel bir dolap tasarlayabilirsiniz. Böylece sadece yeni giysileri değil kirli kıyafetlerinizi de düzenlemiş olursunuz.

​8- İyi aydınlatma farkı

homify Eklektik Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer giysi dolabınız gizli bir kabin şeklindeyse aydınlatmasına özen göstermelisiniz. Zira karanlık raflarda hem eşyalarınızı bulmanız zorlaşır hem de şık gözükmez. Kullandığınız aydınlatma modeliyle ise giysilerinizi vurgulayabilir, dekoratif etkiyi güçlendirebilirsiniz.

​9- Ayna ve ahşap

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. Asyatik Giyinme Odası
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

Bu örnekte ahşap kadar ayna ve cam da önemli bir işlev üstleniyor. Dolaplarla iç içe bulunan makyaj masası devasa aynasıyla mekana derinlik katarken köşelere yapılan cam raflarla daha fazla depolama alanı sağlıyor. Diğer bölmede ise ilgi çekici bir bitki kullanılmış.

​10- Göz alıcı beyazlık

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris Modern Giyinme Odası
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

Son örneğimizde tamamen beyaz bir dolap tasarımı var. Üst tarafında askılık ve açık raflar bulunan dolapta aynı zamanda pek çok çekmece mevcut. Işık ve ayna ile daha gösterişli hale gelmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir' başlığına göz atabilirsiniz.

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