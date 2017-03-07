Evinize yaptırmak isteyeceğiniz 10 ahşap giysi dolabı

Son örneğimizde tamamen beyaz bir dolap tasarımı var. Üst tarafında askılık ve açık raflar bulunan dolapta aynı zamanda pek çok çekmece mevcut. Işık ve ayna ile daha gösterişli hale gelmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir' başlığına göz atabilirsiniz.