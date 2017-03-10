Çocuk odaları için Türkiye'deki evlerden 6 orijinal fikir

Ev dekorasyonunun günlük modumuzu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceğini biliyoruz. Bu sebeple kendimizi en iyi hissettiğimiz yerlerden biri mutlaka evimiz olmalıdır. Çocuk sahibi ebeveynler için de benzer durumlar söz konusu. Çocukların güvenliği ve memnuniyeti esas alınarak bazı dekor unsurlarını göz önüne almak ve daha iyi hissedecekleri yatak odası dekorlarını oluşturmak gerekir. Öncelikleri çocukların yaş gruplarına göre yatak odası dekorasyonu ayrılabilir. Özellikle sarkık, duvar ya da tavana monte eşya ve aksesuarlara asılmak isteyebilir, istenmeyen kazalara sebep olabilirler. Tırmanma, asılma, eşyaları yerinden oynatma ve düşürme gibi yaramazlıkları yapabilecek çocuklar için en güvenli dekor unsurlarını gözetmek gerekir. Bu yazımızda çocuk odaları için Türkiye'den birbirinden özgün oda modelleri derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Küçük yatak odalarında döşeme zemininden alan kazandıran pratik çözümler saymakla bitmez. Kompakt ranza sistemleri iki çocuklu aileler için pratik kullanım alanlarını bir arada çözüyor ve ekstra zemin alanı kazanmanızı sağlıyor. Çocukların rahatlığı ve kullanım kolaylığı esas alınarak basamak ve rıhtlardan oluşan bir merdiven dizayn edilmiş. İhtiyaca göre merdiven basamakları depolama amaçlı dizayn edilebilir. Çocuk odasında ayrılan alana göre depolama ve yatak alanını bir arada çözen kompakt ranza sistemlerini değerlendirebilirsiniz.
Çocuk odası düzenini pratik çözümlerle sağlamak için yatak altı depolama imkanı sunan tasarımları tercih edebilirsiniz. Örnek çocuk odasında görüldüğü üzere renklerin ahengi ve estetik uyum dekorasyona cazibe katıyor. Çocukların ilgilerini çekebilecek renk, doku, desen, duvar resimleri, posterler ya da sevimli kahramanlarla duvar dekorları fark yaratmanızı sağlayacaktır. Hem oturma alanı hem de depolama alanını bir arada çözen mobilya ürünleri ise çok fonksiyonlu örneklerden sadece biri.
Depolama ihtiyacı özellikle küçük çocuk odaları için önemli bir ihtiyaçtır. Daha ferah ve göze hitap eden bir çocuk odası dekore etmek istiyorsanız, zemin alanından tasarruf ederek duvar dekorlarını depolama amaçlı kullanabilirsiniz. Bunun için göze hitap eden estetik görünüm sağlayacak açık dekoratif raflardan, dolaplara depolama ihtiyacını akılcı karşılayacak tasarım öğelerini değerlendirebilirsiniz.
Türkiye'den çarpıcı ve etkileyici bir çocuk odası dekorasyonu ile devam edelim. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası taşıyan bu örnekte nötr grilerle, canlı renkler bir araya gelerek renklerin ahengi ortaya çıkıyor. Ev dekorasyonunda önemli unsurlardan biri olan ışıklandırma öğeleri akılcı çözümlerle uygulanıyor. Duvar ve tavan için uygulanan asma tavan panelleri ardına gizlenen LED aydınlatma sistemleri ile göz alıcı ve rüya gibi bir çocuk odası dekore ediliyor.
Duvarları değerlendirmenin en işlevsel yöntemlerinden dolap ve raflarla dizayn etmektir. Özellikle geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız açık renk tonlarını tercih edebilirsiniz. Mat dolap kapaklarının yanı sıra, lake kapaklarla ışığı yansıtan ve derinlik katan unsurları değerlendirebilirsiniz. Çocukların elle uzanma hizasına uygun açık raf dizaynı ya da göz hizasını yakalayacak kitap rafları ile daha işlevsel dolaplar tasarlatabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Arzu edilen konsept dahilinde çocuk odasını onların zevk ve beğenileri doğrultusunda dekoratif duvar dekorları ile canlandırabilirsiniz. Özellikle çocukların hayranlık duyduğu sevimli karakterler ya da çizgi kahramlanlarla dolu şık bir duvar dekorunu kim istemez? Dekoratif duvar kağıtları alternatifleri içinde de çocukların ilgisini çekecek sevimli kahramanlar bulabilirsiniz. Açık raf sistemleri ile pastel renkler ve canlı duvar dekoru renkleri ile göze hitap eden bir çocuk odası tasarımı.
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