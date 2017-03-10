Çocuk odaları için Türkiye'deki evlerden 6 orijinal fikir

Arzu edilen konsept dahilinde çocuk odasını onların zevk ve beğenileri doğrultusunda dekoratif duvar dekorları ile canlandırabilirsiniz. Özellikle çocukların hayranlık duyduğu sevimli karakterler ya da çizgi kahramlanlarla dolu şık bir duvar dekorunu kim istemez? Dekoratif duvar kağıtları alternatifleri içinde de çocukların ilgisini çekecek sevimli kahramanlar bulabilirsiniz. Açık raf sistemleri ile pastel renkler ve canlı duvar dekoru renkleri ile göze hitap eden bir çocuk odası tasarımı.

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