Enfes bir köy evinden size de ilham verecek 8 fikir

Köy evi deyip geçmemek lazım; her ne kadar köy evi kavramından söz edildiği zaman aklınıza ilk etapta sıradan, eski tip geleneksel yapılar geliyor olsa da aslında bugünün mimari yapıları ve bu alandaki gelişmeler köy evlerinden ilham alarak ilerliyor ve çeşitleniyor. Üstelik köy evlerinde sıklıkla rastladığımız geleneksel mimari biçimler bugün teknolojiden ve şehrin telaşesinden kaçış eğiliminin çoğalması ile yeniden hayatımıza girerek trend olma yolunda ilerliyor. Kısacası doğallığın, geleneksel ve kırsal tarzın hakim olduğu köy evlerinden her zaman öğrenecek ve ilham alacak bir şeyler vardır. Bugün de geleneksel tarzın en şahane örneklerinden birinden birbirinden şık ve doğal ilhamlar alabilmek için İtalya kırsalına doğru yolculuğa çıkıyoruz. İtalya’nın o mükemmel doğasının içinde enfes bir köy evinin bize söyleyecek çok şeyi var… Gelin beraber dinleyelim…
Bugün şehirlerde artık betona mahkummuşuz gibi görünüyor ve betonarme apartmalarda yaşamaktan başka şansımız da yok gibi. Ancak eğer içine ev yaptırmayı düşündüğünüz bir araziniz varsa ya da emeklilik planlarınız arasında şehrin telaşından uzaklaşmak ve doğanın içinde yaşamak yer alıyorsa o halde aklınıza ilk gelen betonarme ev fikirlerini bir kenara koyun ve doğal malzemelerle inşa edilen bu muhteşem evin ihtişamına bir göz atın diyoruz. Taş ve ahşabın harmanlandığı ve bir arada kullanıldığı ev geleneksel mimarinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak homify sayfalarında öne çıkıyor.
Masif ahşabın gücünü hafife almayın, yarattığı rustik ve doğal doku sadece bu tarz geleneksel mimarilerde değil modern yapılarda da harikalar yaratabilir. Yani buna benzer ahşap panjurları kullanabilmeniz için illa ki İtalya’nın eşsiz bir köyünde taş evinizin olmasına gerek yok. Şehirlerdeki apartman dairelerinde bile fark yaratacak ahşap panjurlar benzersiz dokularıyla her tarza uyum sağlayabiliyorlar.
Çatı tipleri elbette ki söz konusu evin bulunduğu coğrafyanın iklim koşullarına göre belirleniyor. Çok eğimli çatılar ise çok yağış alan soğuk iklimlerde daha çok kullanılıyorlar. Gelgelelim mükemmel bir estetik yarattıkları da rahatlıkla söylenebilir. Özellikle yayla evlerinde hem iklim koşullarına uygun hem de benzersiz bir doku için siz de çok eğimli geleneksel çatı modellerini değerlendirebilirsiniz. Çatı tipleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri başlıklı yazımıza tıklamayı unutmayın.
Doğallığıyla ve zorlu iklim şartlarına uygunluğuyla öne çıkan geleneksel biçimlerden biri de pek tabii ki taş baca uygulamaları. Sobalı ya da şömineli müstakil evlerde, özellikle de geleneksel mimarilerde taş bacalar oldukça tercih edilen ve yaygın bir seçenek. Üstelik harika görünüyorlar.
Hem taşıyıcı işlevi gören hem de rustik görünümleriyle benzersiz bir estetik oluşturan ahşap tavanlar da yalnızca geleneksel mimarilere değil, modern rustik stilli evlere de uyum sağlayabilecek süper fikirlerden biri.
Yemekle aranız iyiyse ve eşsiz geleneksel lezzetlerle sofralarınızı şenlendirmek istiyorsanız mutfağınıza harika bir taş fırın yaptırmaya ne dersiniz?
Çatı eğimi şehir evlerinde istenmeyen ve bunaltıcı bir unsur gibi görülse de aslında rustik stille dizayn edildiğinde son derece estetik ve romantik bir avantaja dönüşebiliyor.
Kot farkı her zaman olumsuz bir şey değildir. Bu ev de oldukça sert bir yamaca inşa edilmiş ve dış cephe planından da görebildiğimiz gibi eğimli yapı bozulmadan, böylelikle doğaya çok daha az zarar verilerek kot farkı estetik ve fonksiyonel bir avantaja çevrilmiş.