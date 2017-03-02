Enfes bir köy evinden size de ilham verecek 8 fikir

Köy evi deyip geçmemek lazım; her ne kadar köy evi kavramından söz edildiği zaman aklınıza ilk etapta sıradan, eski tip geleneksel yapılar geliyor olsa da aslında bugünün mimari yapıları ve bu alandaki gelişmeler köy evlerinden ilham alarak ilerliyor ve çeşitleniyor. Üstelik köy evlerinde sıklıkla rastladığımız geleneksel mimari biçimler bugün teknolojiden ve şehrin telaşesinden kaçış eğiliminin çoğalması ile yeniden hayatımıza girerek trend olma yolunda ilerliyor. Kısacası doğallığın, geleneksel ve kırsal tarzın hakim olduğu köy evlerinden her zaman öğrenecek ve ilham alacak bir şeyler vardır. Bugün de geleneksel tarzın en şahane örneklerinden birinden birbirinden şık ve doğal ilhamlar alabilmek için İtalya kırsalına doğru yolculuğa çıkıyoruz. İtalya’nın o mükemmel doğasının içinde enfes bir köy evinin bize söyleyecek çok şeyi var… Gelin beraber dinleyelim…