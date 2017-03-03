Türkiye'den şıkır şıkır bir daire

Bugün artık şehir evlerinde öyle şaşalı, gösterişli, süslü dekorasyonlar yok; yalınlık, minimalizm ve pratiklik son yılların en yaygın dekorasyon trendi. Tarz sahibi ve trendi bir daire yaratabilmek için de modern çağın gerekliliklerine uyum sağlamanız şart. Özellikle yoğun çalışan iş insanları için ev dekorasyonları yaşam tarzlarının bir aynası olduğu gibi aynı zamanda hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olmak zorunda. Nasıl ki modada daha pratik, rahat ve abartılı olmayan giysi tasarımları bu yılların en yaygın trendlerinin başında geliyor; dekorasyonlarda da pratik, yer tasarrufu sağlayan, yalın ve modern anlayışlar ön planda. İşte bu anlayışlara tam olarak uyumlu, çarpıcı ve oldukça havalı ve trendi bir eve konuk oluyoruz bu yazımızda. Buyurun…
Sonbahar tonlarının, özellikle de sarının, nötr renklerle yumuşatıldığı yatak odasında oldukça akıcı, huzur veren ve modern bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Hiçbir abartıya ya da mobilya kalabalığına yer verilmeyen yatak odası dizaynı düzenli ve pürüzsüz görünümüyle dikkat çekiyor. Tabii ayrıntılara baktıkça bu yatak odasını daha çok seveceğiz…
Yatak odasında geniş ve konforlu yatağın yanı sıra kalabalık yaratan dolaplar yerine küçük bir giyinme alanı da tasarlanmış ve böylece hem yalın hem de çok daha işlevsel bir estetik oluşturulmuş. Ayrıca bugünün iş kadınlarının olmazsa olmazlarından olan makyaj masası da dekorasyonda ihmal edilmemiş ve özenle dizayn edilerek odanın en elverişli köşesine yerleştirilmiş.
Giyinme alanı kıyafetlerin, ayakkabıların, aksesuarların farklı işlev ve özelliklere göre dizilip düzenlenebileceği şık ve derli toplu bir odacık şeklinde dizayn edilmiş. Büyük ve karmaşık gardıroplarda kaybolmak yerine bu tarz açık giyinme odacıkları gerçekten hayat kurtaran bir fonksiyona sahip oluyorlar, üstelik estetik açıdan da yatak odalarını geniş gardıropların boğucu ve küçültücü etkisinden kurtarıyorlar.
Makyaj masasında ise her şey yerli yerinde ve alan en verimli şekilde kullanılacak şekilde dizayn edilmiş. Duvara monte edilen masa geniş olmasına rağmen yer tasarrufu sağlayan modern bir model. Sandalye de aynı şekilde hem konforlu hem de hantal ve çok yer kaplayan bir model değil. Duvardaki tablo da bu şık ve derli toplu ortama sanatsal bir etki katan çağdaş ve şık bir detay.
Yatak odasına sonbahar renklerinin, özellikle de farklı tonlamalarla kullanılmış sarı rengin hakim olmasının en büyük nedeni olan yatak örtüleri ve yatak başındaki harika sanat eseri tüm odaya karakterini veren ana unsurların başında geliyor.
Oturma odasında ise yine havalı, sakin ve ağırbaşlı ama aynı zamanda da yenilikçi ve modern olmayı başarabilen bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Daha farklı tonlamaların ve sıcak renklerin tercih edildiği oturma odasında konforun ön planda tutulduğu ancak çağdaş estetik anlayışının da hemen dikkat çektiği bir stil çıkıyor karşımıza. Duvar dekorasyonlarında sanat eserleri kullanılmaya bu yaşam alanında da devam edilmiş ve bu evin sanatsal ve çarpıcı etkisini arttıran detayların başında geliyor şüphesiz.
Yuvarlak masalar kısıtlı alanlarda her zaman daha ferah ve daha şık bir görünüm sağlar. Eğer küçük bir yemek alanınız varsa yuvarlak masa modellerini değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Tıpkı bu şahane dekorasyonda olduğu gibi. Mermer masa, modern sandalyeler, sanat eserleri ve vurgulu ışıklandırma unsurları… Her şey harika görünüyor değil mi?
Yemek alanının oturma odası ile bir arada olduğu açık planlı salonun TV ünitesine baktığımızda da evin genel atmosferine uyumlu, yalın ama etkileyici bir dizayn çıkıyor karşımıza.