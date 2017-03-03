Türkiye'den şıkır şıkır bir daire

Bugün artık şehir evlerinde öyle şaşalı, gösterişli, süslü dekorasyonlar yok; yalınlık, minimalizm ve pratiklik son yılların en yaygın dekorasyon trendi. Tarz sahibi ve trendi bir daire yaratabilmek için de modern çağın gerekliliklerine uyum sağlamanız şart. Özellikle yoğun çalışan iş insanları için ev dekorasyonları yaşam tarzlarının bir aynası olduğu gibi aynı zamanda hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olmak zorunda. Nasıl ki modada daha pratik, rahat ve abartılı olmayan giysi tasarımları bu yılların en yaygın trendlerinin başında geliyor; dekorasyonlarda da pratik, yer tasarrufu sağlayan, yalın ve modern anlayışlar ön planda. İşte bu anlayışlara tam olarak uyumlu, çarpıcı ve oldukça havalı ve trendi bir eve konuk oluyoruz bu yazımızda. Buyurun…