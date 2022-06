Türkiye'den beyazlar içinde enfes bir daire

Saflığın ve temizliğin simgesi beyaz, ev dekorasyonunun hemen her alanında da kendini her dönemde yer bulmayı başardı ve bugün de bu durum değişikliğe uğramış değil. Duvarlardan tavanlara, yemek masalarından sehpalara, gardroplardan karyolalara, mutfaklardan banyolara bir evin hemen her köşesinde beyaza rastlamak mümkündür. Ancak şurası da bir gerçek ki, beyaz rengi doğru kullanmak sanıldığı kadar da kolay bir iş değildir aslında. Pek çok renkle kolaylıkla uyum sağlayabiliyor olsa da, kolay yıpranabilen ve gündelik hayat için çok kullanışlı bir seçenek olmadığı aşikar olan beyaz rengi doğru kullanmak için ev dekorasyonu ve tasarım hakkında bir parça da olsa fikir sahibi olmanızın çok yararı olacaktır. Böylelikle beyaz rengi ilk aklınıza gelen yerlerde kullanmak yerine daha doğru noktalarda tercih edebilir ve tercihlerinizle de fark yaratabilirsiniz. Bu yazımızın konusu olan son derece şık dairede bu farkın yaratılmış olduğunu sizler de göreceksiniz. Yalnızca renk tercihleriyle değil, baştan aşağı bütün tasarımı ve dekorasyonuyla göz dolduran bu daire, en çok da karakterli ve kendine güvenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.