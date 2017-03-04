Türkiye'den beyazlar içinde enfes bir daire

Saflığın ve temizliğin simgesi beyaz, ev dekorasyonunun hemen her alanında da kendini her dönemde yer bulmayı başardı ve bugün de bu durum değişikliğe uğramış değil. Duvarlardan tavanlara, yemek masalarından sehpalara, gardroplardan karyolalara, mutfaklardan banyolara bir evin hemen her köşesinde beyaza rastlamak mümkündür. Ancak şurası da bir gerçek ki, beyaz rengi doğru kullanmak sanıldığı kadar da kolay bir iş değildir aslında. Pek çok renkle kolaylıkla uyum sağlayabiliyor olsa da, kolay yıpranabilen ve gündelik hayat için çok kullanışlı bir seçenek olmadığı aşikar olan beyaz rengi doğru kullanmak için ev dekorasyonu ve tasarım hakkında bir parça da olsa fikir sahibi olmanızın çok yararı olacaktır. Böylelikle beyaz rengi ilk aklınıza gelen yerlerde kullanmak yerine daha doğru noktalarda tercih edebilir ve tercihlerinizle de fark yaratabilirsiniz. Bu yazımızın konusu olan son derece şık dairede bu farkın yaratılmış olduğunu sizler de göreceksiniz. Yalnızca renk tercihleriyle değil, baştan aşağı bütün tasarımı ve dekorasyonuyla göz dolduran bu daire, en çok da karakterli ve kendine güvenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Yemek odası ve oturma odasının bir arada bulunduğu geniş salonda klasik ağırlıklı bir tarz tercih edilmiş. Bu sayede olgun ve kolay kolay eskimeyecek bir görünüme kavuşan salon, özellikle mobilya tercihleriyle dikkat çekiyor. Diğer yandan son zamanların çok tutulan dekorasyon trendlerinden biri olan doğal taş kaplamasına da yer verilmiş olması aslında bize klasikle eski arasındaki farkı çok ince bir şekilde vurguluyor diyebiliriz.
Bugünlerde herkes mobilyasını büyük markaların isimlerinden de büyük mağazalarından veya yapı marketlerden satın alıyor. Özel siparişle mobilya yaptırmak artık ancak çok sınırlı bir kesimin keyfine varabildiği bir lüks haline geldi. Hazır mobilyalar usta marangozların soyunu tüketirken, sayıları hızla azalan bu ustaların da kıymeti aynı oranda arttı ve birbirini negatif olarak besleyen tuhaf bir kısır döngü çıktı ortaya. Ne olursa olsun bunun gibi göz alıcı mobilyalara sık rastlayamıyoruz artık. Nesilden nesile aktarılacak bir işçilik kalitesine sahip bu şifonyer, yatak odasının kalan kısmının yalın bir özeti gibi.
Salonun bir diğer köşesine konumlanan açık mutfak, klasik denebilecek bir yerleşimle modern donatıları ve ilginç bir mutfak adasını birleştiren orijinal bir tarza sahip. Özellikle bir tür banko gibi tasarlanan mutfak adası, beyaz davlumbazına varana kadar tüm detaylarıyla oldukça şık.
Sanıyoruz bu evin en karakteristik özelliklerinden biri son derece iddialı düzeydeki ahşap işçilikleri ve mobilya kalitesi. Bu durum mutfakta da devam ediyor. Bugünlerde bunlara benzer mutfak dolaplarıyla pek sık karşılaşmıyoruz, gerçekten göz alıcı.
Sekiz kişilik dikdörtgen yemek masası ve yine dikdörtgen formundaki sandalyelerden oluşan yemek takımı, klasik aksesuarları ve renk tercihleri ile geçmişten izler taşırken bir yandan da yüzünü geleceğe dönmeyi de ihmal etmiyor.