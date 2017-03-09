Mutfak yaptırmak isteyenlere model olacak 10 Türk mutfağı

Mutfak dekorasyonu yaptırmak veya mutfakta bir konsept oluşturmak kadar zor bir iş yoktur. Mutfak cihazları, araç ve gereçlerinin yerleri kullanım kolaylığı, estetik kaygısı ve işlevsellik bir arada kolay bir şekilde dekore edilemez. Bu nedenle mutfak dekorasyonları dekorasyonun en zor kısmını oluşturur. Evlerinde dekorasyon yapan hanımlar mutfak söz konusu olduğunda farklı fikirlere başvurur, araştırmalar yaparlar. Bu konuda yardım alabilecekleri veya model olarak kendilerine baz alabilecekleri Türk mutfakları vardır. Bu yazımızda mutfak yaptırmak isteyen ev hanımları için örnek olabilecek Türk mutfaklarını irdeliyoruz. Muhteşem dekorasyonu, dekoratif görünümü, şıklığı, kullanım kolaylığı ve görselliği ile sizi büyüleyecek olan Türk mutfak modelleri homify mutfak dekorasyonu sayfasında yer alıyor. Bu sayfayı ziyarete ederek akla hayale gelmeyecek kadar şık ve dekoratif mutfak modellerini görebilir, kendi mutfağınızda birebir uygulayarak şık mutfaklara sahip olabilirsiniz. Aklınızı başınızdan alacak bu mutfakları birlikte inceleyelim.
Eğer sade olduğu kadar çekici bir mutfak dekorasyonu istiyorsanız örnek klasik mutfak dekorasyonunu kopyalayabilirsiniz. Duvar boyunca uzanan mutfak dolapları, mutfak masası ile desteklenen konsept hem geniş bir mutfak alanına sahip olmanıza yardımcı olur hem de renkleri ve görselliği ile klasiğin ötesinde bir mutfak ortaya çıkarmanıza katkı sağlar.
Mutfak tasarımı ve teknolojileri çok gelişmiş olduğu için mutfağınızda örnek mutfak gibi hem endüstriyel özellikleri olan hem de modern ve dekoratif olan tasarım tercih edebilir ve mutfaklarını şık bir mutfak haline getirebilirsiniz. Renk ve doku uyumu kusursuz bir mutfak ortaya çıkaracaktır.
Ailecek bir arada yemek yiyebileceğiniz, geniş bir mutfak istiyorsanız örnek mutfağı tercih edebilir, salon ile ortak kullanım alanları bırakarak evinizde geniş bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Taş duvarları olan bir eviniz var ise geniş bir Türk mutfağı dekore edebilirsiniz.
Hem sade bir tasarım hem de en üst düzey konfor istiyorsanız bu mutfak modelini tercih edebilir ve konforu çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sadelik ve minimalist tasarım ferah bir mutfağa sahip olmanızı sağlayacaktır.
Türk mutfaklarının bir diğer özelliği de fonksiyonel mutfaklar olmasıdır. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi küçük mutfaklarda fonksiyonel bir tasarım hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de görsel açıdan size huzur verecektir.
Görkemli bir mutfak dekorasyonu isterseniz bu mutfak modelini tercih edebilir, Türk mutfağının ihtişamına sahip olabilirsiniz. Dekoratif mutfak adası ve şık aydınlatma armatürleri ile mutfağınızda farklı bir dünya oluşturabilirsiniz.
Mutfak konseptini revize ederek farklı bir tasarım yapmak isterseniz bir evin dış cephesinden esinlenilmiş olan bu mutfak modelini tercih edebilir, rengarenk ve ışıl ışıl bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu mutfak ile hem daha fazla muhafaza alanına sahip olabilirsiniz hem de farklı bir dekorasyon yaparak göz kamaştırabilirsiniz.
Türk mutfak modellerinde yalın tasarımlar göz alıcı güzelliğe sahip oldukları gibi evinizde de farklı bir dünya ortaya koyar. Bu örnek mutfakta olduğu gibi özellikle home ofis evlerde hem alan tasarrufu sağlayan hem de dekorasyonun daha görsel olmasına katkı da bulunan mutfak modeli tercih edebilir evinizi daha cezbedici bir ev haline getirebilirsiniz.
Farklı bir mutfak modeli yaparak ilgi çekici bir eve sahip olmak istiyorsanız rengarenk içeriği, işlevselliği ile göz dolduran bu mutfak modelini tercih edebilirsiniz. Entegre mutfak masası ve renkli koltukları ile cezbedici ve çekici bir mutfak sizleri bekliyor.
Estetik bir mutfak dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu mutfak modelini tercih edebilir, modern bir Türk mutfağının estetiğine ve şıklığına sahip olabilirsiniz. Ayrıca bir mutfaktan öte bir yaşam alanı olan bu mutfak sayesinde dostlarınız ile keyifli zaman geçirebilirsiniz.