Mutfağınız için 12 akıllı yatırım fikri

Mutfak dekorasyonlarında yatırım yapacağınız malzemeyi ve mobilyaları seçmek oldukça önemli bir konudur çünkü ucuza kaçarsanız uzun vadede çok daha fazla para harcayabilirsiniz, üstelik tadilat masrafı ve sıkıntısı da çoğalabilir. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınıza göre farklı malzemelere yatırım yapmak daha akıllıca olacaktır. İşte mutfak dizaynları için farklı yatırım seçeneklerini derlediğimiz yazımız…
Eğer daha ayrıntılı fikir edinmek ve mutfağınızı bir profesyonele danışarak dizayn etmek istiyorsanız homify sayfalarındaki mutfak planlayıcılarına sadece tek tıkla ulaşabilirsiniz.
Tüm mutfak dolabı modellerine uygun renkleri bulunan granit tezgahlar ekonomik bir seçenek olmalarının yanı sıra aşınmaya, basınca, darbeye dayanıklı ve iyi cila kabul eden bir malzemedir. Granit mutfak tezgahları tamamen doğal ve yapısında pek çok mineral barındıran bir tezgah türüdür.
Tuğla duvar kaplamaları maliyet açısından oldukça ekonomiktir ama bunun dışında eşsiz bir estetik görünüm yaratmalarıyla da mutfak yatırımında harika bir tercih olarak öne çıkıyorlar. Özellikle beyaz tuğla mutfaklar için en ideal malzemelerden biri.
Eğer dekorasyon trendlerini takip ediyorsanız mutfak tezgahlarında mermerin yeniden yaygınlaştığını da biliyorsunuzdur. Mermer tezgahlar şık, asil ve çekici bir görünüme sahipler ancak belirtmekte fayda var: Mermere zarar vermemek için limon gibi asitli gıdaları tezgaha değdirmemeniz gerekiyor.
Kuvars, doğada bulunan en sağlam maddelerden biridir ve bu maddeden yapılan tezgah modelleri de son yıllarda oldukça revaçta. Kuvars tezgahlar leke ve çizilmelere karşı en dayanıklı tezgah modellerinden biri ve oldukça şık ve modern bir görünümleri var.
Hazır mutfaklarda sıklıkla kullanılan laminat tezgah ve dolap modelleri de ekonomk seçeneklerden biri. Laminat malzeme sudan etkilenmemesi, uzun ömürlü olması ve tabii diğer seçeneklere göre daha ucuz modellere sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Beton deyip geçmeyin! Cilalı beton tezgahlar endüstriyel tasarımlı mutfaklarda harikalar yaratıyorlar. Üstelik yarattıkları estetik ve karakteristik etkiye göre bir hayli ekonomikler. Ancak tabii ki nem yalıtımını iyi yapmak gerekiyor ve bunun için de bir profesyonelle çalışmak şart.
Eğer mutfak dekorasyonunuzu çok düşük bir bütçeyle hayata geçirmek istiyorsanız tam size göre bir fikrimiz var: Sıradan mutfak dolaplarını unutun ve bunun yerine açık raflar ve sepetler kullanın. Hem ekonomik, hem stil sahibi!
Akrilik mutfaklar en çok temizlik kolaylıklarıyla öne çıkıyorlar. Hem estetik tasarımları hem de renk çeşitlilikleri de onları ideal tercihler listesine sokan faktörlerden.
Biliyorsunuz ki hazır mutfak dolapları oldukça ekonomik fiyatlara satın alınabiliyor. Ancak mutfağınız için şık bir mutfak adası o kadar da ucuza mal olmayabilir. O halde bu örnekteki gibi hazır mutfak dolabı ve tezgahını mutfak adasına çevirmeye ne dersiniz? Akıllıca değil mi?
Bu örnekteki gibi çift taraflı dolaplar kullanarak oturma odalarının içinde yer alan açık mutfaklarda daha fazla depolama alanı oluşturabilir, üstelik daha estetik bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz.
Ve küçük bir uyarı: Mutfak dolaplarınızı hangi malzemeden tercih ederseniz edin, ileride daha büyük masraflara yol açmaması için mutlaka yerden yüksek modeller tercih edin ve süpürgeliği de ihmal etmeyin. Aksi halde rutubetten ve olası bir su birikmesinden ötürü mutfak dolaplarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.