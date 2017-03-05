Mutfağınız için 12 akıllı yatırım fikri

Mutfak dekorasyonlarında yatırım yapacağınız malzemeyi ve mobilyaları seçmek oldukça önemli bir konudur çünkü ucuza kaçarsanız uzun vadede çok daha fazla para harcayabilirsiniz, üstelik tadilat masrafı ve sıkıntısı da çoğalabilir. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınıza göre farklı malzemelere yatırım yapmak daha akıllıca olacaktır. İşte mutfak dizaynları için farklı yatırım seçeneklerini derlediğimiz yazımız…

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