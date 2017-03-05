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Mutfağınız için 12 akıllı yatırım fikri

Homify TR Homify TR
Proyecto de Residencia en Acero, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Eklektik Mutfak
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Mutfak dekorasyonlarında yatırım yapacağınız malzemeyi ve mobilyaları seçmek oldukça önemli bir konudur çünkü ucuza kaçarsanız uzun vadede çok daha fazla para harcayabilirsiniz, üstelik tadilat masrafı ve sıkıntısı da çoğalabilir. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınıza göre farklı malzemelere yatırım yapmak daha akıllıca olacaktır. İşte mutfak dizaynları için farklı yatırım seçeneklerini derlediğimiz yazımız…  

Eğer daha ayrıntılı fikir edinmek ve mutfağınızı bir profesyonele danışarak dizayn etmek istiyorsanız homify sayfalarındaki mutfak planlayıcılarına sadece tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Ekonomik ve dayanıklı: Granit

homify Akdeniz Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tüm mutfak dolabı modellerine uygun renkleri bulunan granit tezgahlar ekonomik bir seçenek olmalarının yanı sıra aşınmaya, basınca, darbeye dayanıklı ve iyi cila kabul eden bir malzemedir. Granit mutfak tezgahları tamamen doğal ve yapısında pek çok mineral barındıran bir tezgah türüdür.

2. Tuğla mükemmel bir seçim olabilir

Casa Mirasol - Algarrobo, ESARCA ESARCA Akdeniz Mutfak Granit Gri
ESARCA

ESARCA
ESARCA
ESARCA

Tuğla duvar kaplamaları maliyet açısından oldukça ekonomiktir ama bunun dışında eşsiz bir estetik görünüm yaratmalarıyla da mutfak yatırımında harika bir tercih olarak öne çıkıyorlar. Özellikle beyaz tuğla mutfaklar için en ideal malzemelerden biri.

3. Son trend: Mermer

Trabajos, ANDIAMO (INVERSORA L&R) ANDIAMO (INVERSORA L&R) Modern Mutfak
ANDIAMO (INVERSORA L&amp;R)

ANDIAMO (INVERSORA L&R)
ANDIAMO (INVERSORA L&amp;R)
ANDIAMO (INVERSORA L&R)

Eğer dekorasyon trendlerini takip ediyorsanız mutfak tezgahlarında mermerin yeniden yaygınlaştığını da biliyorsunuzdur. Mermer tezgahlar şık, asil ve çekici bir görünüme sahipler ancak belirtmekte fayda var: Mermere zarar vermemek için limon gibi asitli gıdaları tezgaha değdirmemeniz gerekiyor.

4. Yenilikçi bir seçenek: Kuvars tezgahlar

Casa RK, AG Arquitectura AG Arquitectura Klasik Mutfak
AG Arquitectura

AG Arquitectura
AG Arquitectura
AG Arquitectura

Kuvars, doğada bulunan en sağlam maddelerden biridir ve bu maddeden yapılan tezgah modelleri de son yıllarda oldukça revaçta. Kuvars tezgahlar leke ve çizilmelere karşı en dayanıklı tezgah modellerinden biri ve oldukça şık ve modern bir görünümleri var.

5. En yaygın modeller: Laminat

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hazır mutfaklarda sıklıkla kullanılan laminat tezgah ve dolap modelleri de ekonomk seçeneklerden biri. Laminat malzeme sudan etkilenmemesi, uzun ömürlü olması ve tabii diğer seçeneklere göre daha ucuz modellere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

6. Pürüzsüz yüzeyler için: Beton!

Cocina pequeña estilo IKEA, EMS interiorismo EMS interiorismo Endüstriyel Mutfak
EMS interiorismo

EMS interiorismo
EMS interiorismo
EMS interiorismo

Beton deyip geçmeyin! Cilalı beton tezgahlar endüstriyel tasarımlı mutfaklarda harikalar yaratıyorlar. Üstelik yarattıkları estetik ve karakteristik etkiye göre bir hayli ekonomikler. Ancak tabii ki nem yalıtımını iyi yapmak gerekiyor ve bunun için de bir profesyonelle çalışmak şart.

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7. Kapalı dolap yerine raflar

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Eğer mutfak dekorasyonunuzu çok düşük bir bütçeyle hayata geçirmek istiyorsanız tam size göre bir fikrimiz var: Sıradan mutfak dolaplarını unutun ve bunun yerine açık raflar ve sepetler kullanın. Hem ekonomik, hem stil sahibi!

8. Temizliği kolay: Akrilik

Puerta de Alcala, Toren Cocinas Toren Cocinas Modern Mutfak
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

Akrilik mutfaklar en çok temizlik kolaylıklarıyla öne çıkıyorlar. Hem estetik tasarımları hem de renk çeşitlilikleri de onları ideal tercihler listesine sokan faktörlerden.

9. Mutfak dolabını mutfak adasına çevirebilirsiniz

CASA "PICCOLA ITALIA", SG Huerta Arquitecto Cancun SG Huerta Arquitecto Cancun Ankastre mutfaklar Ahşap Ahşap rengi
SG Huerta Arquitecto Cancun

SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun

Biliyorsunuz ki hazır mutfak dolapları oldukça ekonomik fiyatlara satın alınabiliyor. Ancak mutfağınız için şık bir mutfak adası o kadar da ucuza mal olmayabilir. O halde bu örnekteki gibi hazır mutfak dolabı ve tezgahını mutfak adasına çevirmeye ne dersiniz? Akıllıca değil mi?

10. Açık mutfaklarda çift taraflı dolaplar

Proyecto de Residencia en Acero, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Eklektik Mutfak
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Bu örnekteki gibi çift taraflı dolaplar kullanarak oturma odalarının içinde yer alan açık mutfaklarda daha fazla depolama alanı oluşturabilir, üstelik daha estetik bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz.

11. Süpürgeliği ihmal etmeyin

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual Akdeniz Mutfak Mermer Bej
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

Ve küçük bir uyarı: Mutfak dolaplarınızı hangi malzemeden tercih ederseniz edin, ileride daha büyük masraflara yol açmaması için mutlaka yerden yüksek modeller tercih edin ve süpürgeliği de ihmal etmeyin. Aksi halde rutubetten ve olası bir su birikmesinden ötürü mutfak dolaplarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

12. Duvar kağıdı… Neden olmasın?

homify Modern Mutfak Tekstil Kırmızı
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızdaki fayansları değiştirmek yerine mutfak gibi ıslak yüzeyler için üretilen duvar kağıtları kullanmak da çok daha pratik ve ekonomik bir çözüm değil mi?

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