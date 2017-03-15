Türkiye'den düşük maliyetli 6 mütevazı ev

Yeni bir ev sahiplenmek istiyor, fakat bunun için büyük masraflar edemiyor musunuz? O halde düşük bütçe ile ev sahiplenmenin kolaylıkları ve avantajlarını hep birlikte irdeleyebiliriz. Bu yazımızda Türkiye'den esin kaynağı olabilecek düşük maliyetli 6 küçük ev modelini derledik. Uygulanacak stil ve tarza göre malzeme, sistemler ve ihtiyaçlar ilişkileri gözetilerek planlama yapılmalıdır. Kullanıcı sayısı ve ihtiyaca göre belirlenen yapı sistemleri uygulanacaktır. Her bütçeye uygun küçük ama mütevazı ev modelleri derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Geleneksel izler taşıyan şahane bir prefabrik ev modeli ile başlayalım. Düşük bütçe ile tüm ihtiyaçların muntazam karşılandığı bu ev modeli, beşik çatı modeli ile geleneksel çizgisini koruyor. Son dönemlerde modern çözümlerle artan şık ve çarpıcı prefabrik konut modelleri oldukça ilgi görüyor. Sıcak yaz aylarında teras keyfi için ideal atmosfer sunan bu ev, aileler için de uygun tasarımıyla göze hitap ediyor. Bahçe içinde iki katlı prefabrik ev modeli cebinizi yakmayacak, geniş ve büyük evleri aratmayacak.
Basit ancak fonksiyonel tasarımıyla tüm ihtiyaçların karşılandığı ahşap ev modeli ilginizi çekebilir. Natürel dokularla sıcak bir atmosfer sağlayabilir, dilerseniz dönemsel kullanım amaçlarına göre düşük bütçe ile inşa edebilirsiniz. Mevsimsel tatil dönemlerinde doğa ile iç içe bir arazide ahşap ev modelleri sıcak atmosferiyle aradığınız nitelikleri taşıyabilir. Maliyet açısından da bütçenizi zorlamayacak ahşap ev modelleri ile bu işten kazançlı çıkabilirsiniz.
Enfes bir manzara eşliğinde modern ve klasiği buluşturan bir yapı. Beyaz cephesi ile göz dolduran bu yapıda geniş pencere açıklıklarıyla doğal ışık muntazam alınıyor. Uygulanacak stil ve tarza göre evin manzarası ve atmosferi de oldukça önemlidir. Eğer şehir hayatından sıkıldıysanız ve tek düze yapılar görmek istemiyorsanız, bütçenizi aşmayacak mütevazı bir ev sahibi olabilirsiniz. Özellikle doğanın keyfini çıkarmak, sevdiklerinizle akşam yürüyüşleri yapmak istiyorsanız bu şahane ev size hitap edebilir.
Sıcak ve mütevazı görünümüyle bir aile evi modelini teşkil eden, ahşap ev modelleri bütçenizi aşmadan tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayan bir planlama ile dizayn edilebilir. Beşik çatı modeli ve saçaklarla verandanın kapatıldığı evin cephesinde ahşap ve beyazın uyumu hakin. Betonarme yapı sistemleri uygulansa da, ahşabın şekil alabilirliği ve elverişli kullanım olanakları ile giydirme cephe kaplamalarında sıklıkla kullanıldığını söylemeliyiz. Sıcak atmosferi ile mütevazı ve şık bir aile evi.
Tabiattan uzaklaşmak istemeyenler için kerpiç ve samandan yapılan bu ev şahane bir örnek teşkil ediyor! Çevre dostu evler, natürel malzeme ve yapı elemanlarının inşa sürecinde kullanılmasıyla fark yaratıyor. Doğa ile iç içe tasarlanan bir evin çevresel şartlarla uyumlu, ekolojik yapısı her yönden kazandıracaktır. Ahşap taşıyıcı iskelet üzerine inşa edilen bu yapı, natürel dokulardan vazgeçmeyenlerin ilgisini çekebilir. Ayrıca, homify'da ağaç bakımı hakkında profesyonellere ulaşabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Kış aylarını sıcak bir atmosferle karşılamaya ne dersiniz? Ahşap evler aradığınız nitelikleri taşıyabilir ve konfor sunan yaşam alanlarıyla ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilebilir. Kullanıcı sayısı, kullanım dönemleri ve ihtiyaçlara göre tasarlanabilen ahşap evler, sıcak atmosferiyle bir dağ evi niteliği taşıyabilir. Özellikle soğuk aylarda sağladığı konfor ve sıcak atmosferi ile ahşap evler ilginizi cezbedebilir.
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