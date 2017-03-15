Türkiye'den düşük maliyetli 6 mütevazı ev

Yeni bir ev sahiplenmek istiyor, fakat bunun için büyük masraflar edemiyor musunuz? O halde düşük bütçe ile ev sahiplenmenin kolaylıkları ve avantajlarını hep birlikte irdeleyebiliriz. Bu yazımızda Türkiye'den esin kaynağı olabilecek düşük maliyetli 6 küçük ev modelini derledik. Uygulanacak stil ve tarza göre malzeme, sistemler ve ihtiyaçlar ilişkileri gözetilerek planlama yapılmalıdır. Kullanıcı sayısı ve ihtiyaca göre belirlenen yapı sistemleri uygulanacaktır. Her bütçeye uygun küçük ama mütevazı ev modelleri derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.