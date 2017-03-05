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Öncesi ve sonrası ile bir terasın renkli bir dünyaya dönüşmesi

umit atdağ umit atdağ
LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
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Bir çoğu için teras; apartman dairesinin nefes alma bölgesi, evin ferah bir ortama sahip olması için bir pencere veya ev sakinleri için bir kaçış noktasıdır.  Terasın önemi bu kadar büyük olmasına karşın  teraslar her zaman hakkettiği değeri görmez. Kimi teraslar basit bir şekilde dekore edilirken kimi teraslar ise boş ve atıl bir durumda bırakılır. Bu gün basit bir dekorasyona sahip terasın öncesini ve yenileme işlemleri ile sonrasını inceliyoruz. Profesyonel uzmanların yardımı alınarak yeniden yaratılan teras, evin bir odası bir yaşam alanı haline getirilmek ile kalmamış doğal ve canlı çiçekler yardımı ile muhteşem bir  dekorasyona sahip olmuş. Homify teras dekorasyonu ve öncesi sonrası dekorasyonlar sayfasında yer alan bu terası yakından inceleyerek evlerinizde benzer bir dekorasyon yapabilir veya tarzınızı yansıtarak terasınız da farklılıklar oluşturabilirsiniz.

Öncesi: basit bir teras

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Çatısı yüksek olan bu teras oldukça basit bir formda dekore edilmiş. Sadece bir yemek masası, şezlongtan ibaret olan mobilyalar ile koca bir alan boş bırakılmış. Alanın tamamı kullanılmadığı gibi yerleşim yanlış yapıldığı için boş alanların tamamı ölü alan olarak bırakılmış. Canlı saksı bitkileri geri kalan alanı dolduramadığı gibi çok basit kalmış.

Sonrası: çiçek duvarı

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

 Teras yenileme işlemleri ile canlı bir çiçek duvarı oluşturularak insanın içini açan bir görsel oluşturulmuş. Canlı çiçekler kullanıldığı için ferah ve nefes alabileceğiniz bu alan aynı zamanda  ruhunuzu dinlendireceğiniz bir alan haline gelmiş. Renkli çiçekler tuğla duvarı daha zarif bir duvar haline getirmiş.

Canlı çiçekler

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Teras duvarında oluşturulan çiçek duvarı  ile teras bir yaşam alanı haline getirilmiş. Çiçek duvarı için tercih edilen çiçekler mevsimine göre özenle seçilmiş ve uzun süre rengarenk çiçekler ile bir dinlenme alanı oluşturulmasının yanında etkileyici bir teras oluşturulmuş.

Tekstil ürünleri

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Canlı ve görsel açıdan etkileyici bir teras oluşturmak için sadece renkli çiçeklerden yararlanılmamış,  renkli minder ve örtülerden de faydalanılmış. Tekstil ürünleri ile terasın daha canlı ve bahar esintilerinin daha yoğun olduğu bir dekorasyona sahip olması sağlanarak etkileyici ve göz kamaştıran bir görsele imza atılmış.

Farklı renkler

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Teras içinde farklı bir çok renk bir arada kullanılmış ve görselliğin ön planda olması sağlanmış. Renk ve doku uyumu ile canlı olduğu kadar insanı içine çeken kıpır kıpır bir teras oluşturulmuş. Farklı tekstil ürünleri ve farklı renkler tercih edilmesinin bir diğer sebebi de bu alanın bir yaşam alanı olarak düşünülmüş olmasıdır.

Küçük ayrıntılar

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Minder kılıfları ve örtü renklerinin canlı olmasının yanında  minderlerin üzerinde yer alan küçük ayrıntılar terasın ne kadar özenli ve titizlikle dekore edildiğini gösteriyor.Bu küçük pembe püsküller terasa canlılık ve farklılık kazandırmış.

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Renkli dekorlar

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Teras mobilyaları da yenilenmiş ve geri dönüşüm malzemelerinden elde edilmiş olan renkli ve farklı dekorlar oluşturularak terasın farklılığı ortaya çıkarılmış. Hem renk seçimi hem dekor tercihi teras yenileme işlemlerinin özenli bir şekilde gerçekleştirildiğini ve sonuç olarak muhteşem, kusursuz bir dekorasyona imza atılmasını sağlamış.

Renkli yemek masası

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Teras mobilyası olarak kullanılan masa da yenilenmiş ve mat renksiz olan masa  tabak altlıkları ile renklendirilmiş. Renklendirilen yemek masası hem terasın ruhuna ve renklerine uyum sağlamış hem de  mat ve cansız görüntüsü yerine renkli ve canlı bir masa gelmiş.

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