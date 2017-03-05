Öncesi ve sonrası ile bir terasın renkli bir dünyaya dönüşmesi

Bir çoğu için teras; apartman dairesinin nefes alma bölgesi, evin ferah bir ortama sahip olması için bir pencere veya ev sakinleri için bir kaçış noktasıdır. Terasın önemi bu kadar büyük olmasına karşın teraslar her zaman hakkettiği değeri görmez. Kimi teraslar basit bir şekilde dekore edilirken kimi teraslar ise boş ve atıl bir durumda bırakılır. Bu gün basit bir dekorasyona sahip terasın öncesini ve yenileme işlemleri ile sonrasını inceliyoruz. Profesyonel uzmanların yardımı alınarak yeniden yaratılan teras, evin bir odası bir yaşam alanı haline getirilmek ile kalmamış doğal ve canlı çiçekler yardımı ile muhteşem bir dekorasyona sahip olmuş. Homify teras dekorasyonu ve öncesi sonrası dekorasyonlar sayfasında yer alan bu terası yakından inceleyerek evlerinizde benzer bir dekorasyon yapabilir veya tarzınızı yansıtarak terasınız da farklılıklar oluşturabilirsiniz.