homify 360°: Bodrum’da sıradışı bir zarafet örneği

Evin tüm odaları gibi bu huzur verici mutfak da manzaradan nasibini alıyor. Açık kahve ile kremin müthiş bir ahenk oluşturduğu bu güzel mutfak, hem modern bir mutfaktan beklediğiniz tüm ihtiyaçları karşılayan, hem de estetik olarak bu eve çok yakışan bir ortam oluşturuyor.

Bodrum’daki bu yazlık evi beğendiyseniz, Çeşme'deki bir başka özel evi konu ettiğimiz bu yazıya da göz atabilirsiniz.