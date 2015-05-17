homify 360°: Bodrum’da sıradışı bir zarafet örneği

Bir zamanlar ücra bir balıkçı kasabası olan Bodrum, son 30 yılda geçirdiği baş döndürücü değişimle yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en gözde ve ünlü tatil beldelerinden biri haline geldi. Artık Halikarnas Balıkçısı’nın kitaplarından bildiğimiz Bodrum’un yerinde yeller esiyor. Türkiye’nin kıyı şeridindeki diğer birçok yer gibi Bodrum da ne yazık ki bu değişimi kazasız belasız atlatamadı ve belli kısımları çarpık yapılaşmanın kurbanı oldu. Ancak homify’da başka örneklerini de tanıttığımız özel projeler sayesinde Bodrum’un belli yerlerinde mimari ve estetik açıdan göz kamaştırıcı bir dokunun da oluştuğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu yazıda tanıtacağımız yazlık ev de hem mimarisi, hem iç dekorasyonu, hem de çevresine sağladığı uyumla böylesi bir zarafet örneği. Teğet Mimarlık tarafından projelendirilen ve iç mimari işlerini Hande Köksal Interiors’ın üstlendiği A1 Evi, hem dışı, hem içiyle gerçekten göz kamaştırıcı bir yazlık ev. Hazırsanız bu evde küçük bir tura çıkalım.
Kıyı beldelerindeki çarpık yapılaşmanın en kötü örnekleri doğayla ve yeşille hiçbir ilgisi olmayan beton yığınlarıdır. Oysa bu evde, özenli bir peyzaj çalışması sayesinde ve evin doğal çevreyle uyumlu olması gözetilerek; burada gördüğünüz gibi bir manzara ortaya çıkmış. Bodrum’da böylesine yeşillikler içinde bir evde oturmak kolay rastlayabileceğiniz bir şey değil.
Evin dış cephe görüntüsü hem orijinal mimarisi, hem özenli peyzaj çalışması, hem de havuzla birleşerek oluşturduğu iç açıcı görüntüyle tam bir zarafet örneği sergiliyor. Mimari açıdan 20. yüzyıl modernizminin yenilikçi ve özgün bir tasarım diliyle yeniden yorumlandığı ev, Bodrum’a özgü beyaz rengi ve hem hava sirkülasyonu, hem de gölge yaratma açısından özenle düşünülmüş boşluğuyla dikkat çekiyor. Bir akordeonu andıran dış cephe düzenlemesi ise eve ağırbaşlı, neredeyse uhrevi bir hava katıyor.
Önünde kendine ait bir havuzu olan konutun arkasında ise yaz günlerini en güzel şekilde değerlendirebileceğiniz bir bahçe bulunuyor. Böylesine doğal bir ortama da o çirkin plastik şezlonglar değil, aynen resimde gördüğünüz zarif, ahşap şezlonglar giderdi zaten.
Şimdi yavaş yavaş eve yaklaşalım. Yukarıda uzaktan gördüğümüz gölgelik alan, havuz başında yenecek akşam yemekleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Ayrıca sürgülü kapılar ve yekpare camdan dış cephe sayesinde evin içiyle dışı arasındaki ayrımın da minimum olduğunu ve doğayla iç içe yaşam vurgusunun sürekli hissedildiğini görmek mümkün.
Evin giriş kısmı mutfak, yemek bölümü ve oturma odasını da içine alan devasa bir salon olarak tasarlanmış. Doğal gün ışığı açısından hiçbir sıkıntısı olmayan salonun her iki yanı da pencerelerle kaplı olduğu için insan kendini adeta doğanın ortasındaymış gibi hissediyor. İç mekân düzenlemesinde ise evin mimari diline uygun olarak şekilde modern bir üslûp tercih edilmiş. Oturma alanında açık renklerin ahşabın sıcaklığıyla harmanlandığını görüyoruz, mutfakta ise daha endüstriyel bir görünüm söz konusu. Bütün bu güzelliği tamamlayan unsur ise asaletiyle evi tamamlayan siyah lamba olmuş.
Açık ve nötr renklerin, özel tasarım ürünü geleneksel sehpa ve ahşap yemek masasıyla müthiş uyum sağladığı bu kısımda mermer zeminin soğukluğunu hissetmek şöyle dursun, son derece samimi ve sıcak bir ortam oluşturulduğunu görüyoruz. Beyaz sandalyeler ise bu ortama modern bir hava katıyor.
Evin tüm odaları gibi bu huzur verici mutfak da manzaradan nasibini alıyor. Açık kahve ile kremin müthiş bir ahenk oluşturduğu bu güzel mutfak, hem modern bir mutfaktan beklediğiniz tüm ihtiyaçları karşılayan, hem de estetik olarak bu eve çok yakışan bir ortam oluşturuyor.
Bodrum’daki bu yazlık evi beğendiyseniz, Çeşme'deki bir başka özel evi konu ettiğimiz bu yazıya da göz atabilirsiniz.