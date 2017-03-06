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Dört küp, bir ev: Bir ailenin ihtiyacı olan her şey bu evde!

Özlem K. Özlem K.
Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
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homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu dört adet küpün bir araya gelmesinden oluşmuş gibi görünen, keskin çizgilerin doğal malzemeler ile kontrast oluşturduğu, doğa içinde modern bir müstakil ev. Tasarım ve inşaatı gerçekleştiren Şilili mimarlık firması yalnızca müstakil konut tasarımında değil, şehir evleri, ofisler, endüstriyel yapılar tasarımında da uzmanlaşmış işinin uzmanı bir firma. Yapılarında heykelsi bir hava olan firmanın çok çeşitli mimari stillerde tasarımları mevcut. Gelin, mimarisiyle ve kullanılan malzemeleri ile ezberleri bozan bu sıra dışı evi birlikte inceleyelim.

Sıra dışı bir kombinasyon

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio Akdeniz Evler
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Yapının keskin çizgileri ve kusursuz gepmetrik şekillerden oluşan sert şekline kontrast oluşturacak biçimde yapının dış cephesinde ahşap ve doğal taş gibi malzemeler kullanılmış. Bu asimetrik yapının alt kat cepheleri yatay olarka döşenmiş ahşap paneller ile kaplı, üst katın ise bir kübü antrasit renginde taş kaplı, diğeri ise evin girişiyle bir bütün oluşturacak şekilde beyaz badanalı.

Asimetrik bir yapı

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio Akdeniz Evler
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Yapıya hangi yönden bakarsanız bakın, asimetrik bir şekil görüyorsunuz. Yalnızca ana yapıda değil, pencerelerin şeklinde ve dağımınında bile birbirine eş bir düzen yok, sanki bu kusursuz geometrik şekillerin ciddiyetini kırmak istercesine pencere ve cam kapılar rastgele serpiştirilmiş gibi.

Kontrast bir görünüm

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio Akdeniz Evler
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Yapının kusursuz çizgileri ve köşeleri ne kadar keskin ve mekanik bir görüntüye sahipse, kaplama malzemeleri de bir o kadar doğal ve sıcak. Asimetrik pencere ve kapılar, ve koyu renkli ahşap ve taş kaplamalar yapının sert havasını epey kırmış ve yapının çok daha davetkar ve sıcak bir görünüme sahip olmasını sağlamış. 

Arka cepheden görünüm

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio Akdeniz Evler
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Müstakil evlerde çoğunlukla gördüğümüz üzere, burada da evin yaşam alanı ve sürgülü, geniş, cam kapıların baktığı kısım yapının ön değil, arka cephesinde. Ön cepheden pencereler daha küçük tutulmuş ancak arka cephede boydan boya cam kapılar kullanılmış. Boydan boya cam kapılar hem içerisinin aydınlık ve ferah olmasını sağlıyor hem de komple açıldığı zamanlarda iç mekan ve dış mekan ayrımını epey ortadan kaldırıyor.

Yapının çizimi (1)

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Fotoğrafta yapının mimari çizimlerinden birini gözüyoruz. Arka cephe ağırlıklı bir açıdan gördüğümüz çizimde, dikkat ederseniz yaşam alanının ön kısmına bir teras yapılması planlanıyor, ancak henüz bu aşamaya gelinmemiş. Yapının terası ve peyzaj çalışması önümüzdeki günlerde yapılacak.

Yapının çizimi (2)

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Bu fotoğrafta ise ön cephe ağırlıklı bir açından yapıya bakıyoruz. Üst kattaki küplerin asimetrisi ve büyüklük farkları bu açından olukça iyi anlaşılıyor.

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Üç boyutlu çizimler (1 – 2 – 3)

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Aşağıdaki üç resimde yapının inşaat aşamasından önce çizilmiş üç boyutlu tasarımlarını görüyoruz. İlk ikisi yapının iki farklı açıdan ön cephesini gösterirken son resimde yapının arka cephesini görebiliyoruz. Gerçekleştirilen inşaatın yapının üç boyutlu çizimleri ile bire bir uyması ve hiçbir değişiklik yapılmak durumunda kalmadan binanın dikilebilmesi mimarlık firmasının profesyonelliğini ortaya koyuyor.

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

Casa fredes, AtelierStudio AtelierStudio
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

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