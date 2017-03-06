Dört küp, bir ev: Bir ailenin ihtiyacı olan her şey bu evde!

Yapının kusursuz çizgileri ve köşeleri ne kadar keskin ve mekanik bir görüntüye sahipse, kaplama malzemeleri de bir o kadar doğal ve sıcak. Asimetrik pencere ve kapılar, ve koyu renkli ahşap ve taş kaplamalar yapının sert havasını epey kırmış ve yapının çok daha davetkar ve sıcak bir görünüme sahip olmasını sağlamış.