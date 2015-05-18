İlham veren balkon tasarımları

Balkonlar, Akdeniz havzasında yer alan hemen hemen tüm ülkelerin mimari geleneklerinde önemli bir yer tutar. Özellikle bahçe veya avlu gibi ferah sosyal alanların yaygın olarak bulunamadığı şehir yaşantısında balkonlar önemli bir ihtiyaca cevap verirler. Bu da özellikle bahar ve yaz aylarında, bir parça serinlemek ve havalar elverdiği her zaman dış dünyayla bütünleşebilmektir. Türkiye'de de konut yapılarında balkonların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgesinde yer alan şehir ve kasabalarda yaygın olduğunu, buna karşın Marmara ve Karadeniz'de de kısmen görülmekle birlikte diğer bölgelerde balkon alışkanlığının çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Marmara bölgesi çevresinde kümelenen büyük kentlerdeki yoğun konut ihtiyacı neticesinde kişi başına düşen konut alanının giderek küçülmesi de bunda önemli bir etkendir ve balkon gibi ihtiyari mekanların adeta gözden çıkarılmasıyla sonuçlanır. Hatta Akdeniz illerinden İstanbul'a göç eden insanlar uzunca bir süre bunun şaşkınlığını yaşar ve balkonların eksikliğini çekerler.

Öte yandan balkonların çok önemli ve aslında hayati yaşam alanları olduğu kabulü de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden yeni nesil konut projelerinin çoğunda balkonlar da yerlerini almakta, hatta zaman zaman kat bahçeleri şeklinde çok daha geniş balkon modelleri de görülebilmektedir. Hatta elli altmış katlı dev gökdelen projelerinde bile, özel rüzgar koruma sistemlerinin eşlik ettiği balkonlara rastlayabiliyoruz artık. Bu yazımızda, sizler için birbirinden farklı ve çekici balkon tasarımlarını derledik. Umarız sizler için de ilham kaynağı olacaktır.