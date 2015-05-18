İlham veren balkon tasarımları

Balkonlar, Akdeniz havzasında yer alan hemen hemen tüm ülkelerin mimari geleneklerinde önemli bir yer tutar. Özellikle bahçe veya avlu gibi ferah sosyal alanların yaygın olarak bulunamadığı şehir yaşantısında balkonlar önemli bir ihtiyaca cevap verirler. Bu da özellikle bahar ve yaz aylarında, bir parça serinlemek ve havalar elverdiği her zaman dış dünyayla bütünleşebilmektir. Türkiye'de de konut yapılarında balkonların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgesinde yer alan şehir ve kasabalarda yaygın olduğunu, buna karşın Marmara ve Karadeniz'de de kısmen görülmekle birlikte diğer bölgelerde balkon alışkanlığının çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Marmara bölgesi çevresinde kümelenen büyük kentlerdeki yoğun konut ihtiyacı neticesinde kişi başına düşen konut alanının giderek küçülmesi de bunda önemli bir etkendir ve balkon gibi ihtiyari mekanların adeta gözden çıkarılmasıyla sonuçlanır. Hatta Akdeniz illerinden İstanbul'a göç eden insanlar uzunca bir süre bunun şaşkınlığını yaşar ve balkonların eksikliğini çekerler.
Öte yandan balkonların çok önemli ve aslında hayati yaşam alanları olduğu kabulü de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden yeni nesil konut projelerinin çoğunda balkonlar da yerlerini almakta, hatta zaman zaman kat bahçeleri şeklinde çok daha geniş balkon modelleri de görülebilmektedir. Hatta elli altmış katlı dev gökdelen projelerinde bile, özel rüzgar koruma sistemlerinin eşlik ettiği balkonlara rastlayabiliyoruz artık. Bu yazımızda, sizler için birbirinden farklı ve çekici balkon tasarımlarını derledik. Umarız sizler için de ilham kaynağı olacaktır.
Kimi zaman da iç mekan ihtiyaçları baskın çıkar ve evdeki balkonlardan biri ya da birkaçı gözden çıkarılarak çeşitli odalara dahil edilir. Mutfak balkonunu kapatıp mutfağa dahil etmek, ya da aynı şeyi salon için yapmak son derece yaygın bir uygulamadır. Yahut çocuk odası küçük geliyordur ve çocuğunuz büyüdükçe ihtiyaç duyduğunuz daha fazla alanı balkonu gözden çıkararak elde edersiniz. Bunlar hepsi Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan durumlar. Neyse ki akıllıca tasarlanmış mimari ürünlerle birlikte, balkon mu iç mekan mı ikileminden kurtulamak artık çok da zor değil. Ada İnşaat imzasını taşıyan bu uygulamada gördüğünüz gibi, uygulaması son derece kolay ve maliyeti makul olan bu türden bir raylı pencere sistemi ile, dört mevsim balkon keyfi yaşamanız işten bile değil. Dakikalar içinde açılıp kapanan bu sistemle ılık bir kış gününü bile balkonunuzda keyif yaparak geçirebilirsiniz.
Ekolojik mimari, yeşil mimari, sürdürülebilir mimari gibi çeşitli isimlerle anılan ve genel bir başlık olarak doğal mimari diyebileceğimiz mimari ekol, son yıllarda Türkiye'de de rağbet görmeye başladı. Yıllar önce terk edilmiş geleneksel kerpiç, taş, ahşap evler tekrar moda haline geliyor ve ilgi çekiyor artık. Doğal mimarinin en temel özelliği, bulunduğu coğrafyanın imkanlararı ve yerel malzemelerine göre şekillenmesi ve bu yüzden de doğayla mükemmel şekilde birleşmesi. Badem Ağacı Ekolojik Tasarım tarafından uygulaması yapılan bu balkon teras karışımı açık mekanda, doğal mimarinin ne olduğunun kısa bir özetini görmek mümkün aslında. Doğal malzemeler, mekanın etkin kullanımı ve sürdürülebilirlik.
Geçmişte pek çok işletme kışın kapalı alanlarda, yazınsa bahçelerinde faaliyet gösterirdi. Ancak gelişen ve yaygınlaşan pvc sistemleriyle bu alışkanlık yerini mevsime göre dönüşebilen mekanlara bıraktı. Bapen Pvc tarafından uygulaması yapılan bu mekanda gördüğünüz gibi, dört mevsim kullanıma elverişli ve çok amaçlı sonuçlar elde etmek artık hiç de zor değil.
Atelye 70 Planners & Architects imzası taşıyan bu şık balkonda ise, klasik bir balkon tarzı, yerden tavana kadar uzanan geniş panaromik pencerelerde ifadesini bulan modern bir üslupla birleşerek ortaya göz alıcı fakat bir o kadar da sade bir sonuç çıkarmış.
Kayseri'de bulunan ve Bahadır Kul Architects imzası taşıyan bu iddialı villa, çelik bir kaide üzerine oturan yekpare bir prizma görüntüsüyle, fütüristik bir tarzın izlerini yansıtıyor. Ön cepheyi tamamen kaplayan geniş balkon da simetrik ve yekpare yapısıyla evin tarzıyla mükemmel bir uyum içinde.
Bu villayla ilgili daha kapsamlı bilgi içeren Kayseri'de fütüristik bir villa yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.