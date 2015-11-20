Dekorasyonum için hangi şömine tipi daha uygun ?

Soğuk kış günlerinin adım adım bizlere yaklaşmakta olduğu şu günlerde, kışın kendini hissettiren önemli problemlerden biri olan, ısınma problemi hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, ısınma konusunda önünüzde birçok yol bulunmaktadır. Yani, keyfinize ve isteklerinize uygun olarak tercih edebileceğiniz birden çok çözüm vardır. Örnek vermek gerekirse, doğal gaz kullanarak ısınma yolunu tercih eden okurlarımızın yanı sıra, doğal gaz kullanmaktansa tercihini klimalardan yana kullanan okurlarımız da mevcut. Bu tarz örnekleri çoğaltmak pekala mümkün. Fakat hem ısınma hem de soğutma konusunda dikkat etmeniz gereken önemli bir kavram ile karşı karşıyasınız: Yalıtım. Özellikle kışın yüksek yüksek gelen faturalardan sonra kendini iyice hissettiren bu kavram, günümüzde iyice yaygınlaşma şansı bulmuştur. Aslında şöyle bir bakacak olursak, ısınmak ya da soğutmak için harcadığınız enerjinin büyük kısmının, yalıtım olmayan evlerde boşa harcandığını düşünürsek, aksi pek de mümkün değildir. Yalıtım, enerjinin gittikçe pahalandığı ve ısınma/soğutma olaylarının da zorlaştığı bu dönemde, bir tercihten ziyade bir mecburiyet halini almıştır. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, evinizde hangi ısıtma/soğutma sistemini tercih ederseniz edin, evinizi enerji kaybına karşı yalıtımlı hale getirdiğinizde emin olur. Bu sayede, hem yüksek fatura derdinden bir nebze kurtulmuş olursunuz, hem de küresel ısınma konusunda bireysel bakımdan bir şeylerin değişmesine katkıda bulunursunuz.

Her seferinde ısıtma ve soğutma desek de, bugünkü konumuz tamamen ısıtma ile ilgili olacak. Zikredildiği zaman genellikle akla yerde ayı postu serili olan ve duvarda bir boynuzlu geyik başının hayalini getiren şömineler ile ilgili temel tiplerden bahsedeceğiz bugün. Özellikle, tercihini modern ısınma yollarından yana değil de bu egzotik araçlardan yana kullanmak isteyen okurlarımız, aslında şöminelerin o kadar da egzotik olmadığını ve modern bir dekorasyonda pekala uygulanabileceğini görmek için yazımızın kalan kısmını dikkatle okusunlar. Az önce de belirttiğimiz gibi, her ne kadar şömine denilince akla çok egzotik manzaralar gelse de, dekorasyona verilen önemin artması ve Country tarzı dekorasyonların da mimari dünyasında kendine epey yer edinmesi, endüstriyel manadaki şömine türlerinin oldukça artmasını sağlamıştır. İşte bu sebeplerden ötürü, şömine farklı bir ısınma yolu arayan okurlarımız için de güzel bir tercih olacaktır. Yazımızın başından beri şöminenin yalnızca işlevsel yani ısıtıcı yanından bahsettik. Fakat düşünüldüğünde, şömine kavramının şık bir dekorasyon için de güzel bir alternatif olacağı kolayca fark edilebilir. Soğuk, karanlık ve karlı bir kış gününde, sıcacık şöminenin başında, kahve ve kitap eşliğinde geçirilen anların büyüsü, hayatta pek az şeyde vardır. Üstelik sanılanın aksine, dekorasyonda bir şömineye yer açmak o kadar da zahmet gerektiren bir olay değildir. Tüm bu yargılara kolayca varmak için, piyasadaki neredeyse tüm şömine ve ısıtıcı soba türlerine tek tek değindiğimiz bu yazıyı dikkatle okumalısınız.

Eskiden beri bir şöminenin en temel ihtiyaçlarından olan bacalar, geçmişe nazaran daha pratik bir yapısal boyut kazanmış durumdalar. Yani eski ev modellerini inceleyecek olursanız, daha henüz ev inşaat aşamasında iken dahi şömine bacasının yapıldığını görebilirsiniz. Bu durum da söz konusu şöminelerin taşınamaz/sabit olmasına sebep olmaktaydı. Yani bir odada bir şömine ya olabilir ya da olmayabilirdi. Odaya sonradan bir şömine eklemek, imkansıza yakındı. Fakat yine belirteceğimiz üzere, Country tarzı (çiftlik evi, yayla evi, orman evi, doğal ev) evlerin artması ve dekorasyona olan ilginin de daha yoğun hale gelmesi, şömine çeşitlerinin artmasına ve de kendilerine daha kolay bir biçimde yer edinmesine sebep oldu. Bu sayede de, Country tarzına uygun biçimde dizayn edilmiş bir salon dekorasyonuna, dizayn sonrası pratik bir şömine eklemek de pekala mümkün hale geldi. Bu pratik şöminelere dair daha fazla bilgiyi, yazımızın özellikle son kısımlarına doğru bulabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla görsel örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, homify'daki şömine örneklerine bu adresten ulaşabilirler.