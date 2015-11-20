Dekorasyonum için hangi şömine tipi daha uygun ?

Soğuk kış günlerinin adım adım bizlere yaklaşmakta olduğu şu günlerde, kışın kendini hissettiren önemli problemlerden biri olan, ısınma problemi hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, ısınma konusunda önünüzde birçok yol bulunmaktadır. Yani, keyfinize ve isteklerinize uygun olarak tercih edebileceğiniz birden çok çözüm vardır. Örnek vermek gerekirse, doğal gaz kullanarak ısınma yolunu tercih eden okurlarımızın yanı sıra, doğal gaz kullanmaktansa tercihini klimalardan yana kullanan okurlarımız da mevcut. Bu tarz örnekleri çoğaltmak pekala mümkün. Fakat hem ısınma hem de soğutma konusunda dikkat etmeniz gereken önemli bir kavram ile karşı karşıyasınız: Yalıtım. Özellikle kışın yüksek yüksek gelen faturalardan sonra kendini iyice hissettiren bu kavram, günümüzde iyice yaygınlaşma şansı bulmuştur. Aslında şöyle bir bakacak olursak, ısınmak ya da soğutmak için harcadığınız enerjinin büyük kısmının, yalıtım olmayan evlerde boşa harcandığını düşünürsek, aksi pek de mümkün değildir. Yalıtım, enerjinin gittikçe pahalandığı ve ısınma/soğutma olaylarının da zorlaştığı bu dönemde, bir tercihten ziyade bir mecburiyet halini almıştır. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü, evinizde hangi ısıtma/soğutma sistemini tercih ederseniz edin, evinizi enerji kaybına karşı yalıtımlı hale getirdiğinizde emin olur. Bu sayede, hem yüksek fatura derdinden bir nebze kurtulmuş olursunuz, hem de küresel ısınma konusunda bireysel bakımdan bir şeylerin değişmesine katkıda bulunursunuz.
Her seferinde ısıtma ve soğutma desek de, bugünkü konumuz tamamen ısıtma ile ilgili olacak. Zikredildiği zaman genellikle akla yerde ayı postu serili olan ve duvarda bir boynuzlu geyik başının hayalini getiren şömineler ile ilgili temel tiplerden bahsedeceğiz bugün. Özellikle, tercihini modern ısınma yollarından yana değil de bu egzotik araçlardan yana kullanmak isteyen okurlarımız, aslında şöminelerin o kadar da egzotik olmadığını ve modern bir dekorasyonda pekala uygulanabileceğini görmek için yazımızın kalan kısmını dikkatle okusunlar. Az önce de belirttiğimiz gibi, her ne kadar şömine denilince akla çok egzotik manzaralar gelse de, dekorasyona verilen önemin artması ve Country tarzı dekorasyonların da mimari dünyasında kendine epey yer edinmesi, endüstriyel manadaki şömine türlerinin oldukça artmasını sağlamıştır. İşte bu sebeplerden ötürü, şömine farklı bir ısınma yolu arayan okurlarımız için de güzel bir tercih olacaktır. Yazımızın başından beri şöminenin yalnızca işlevsel yani ısıtıcı yanından bahsettik. Fakat düşünüldüğünde, şömine kavramının şık bir dekorasyon için de güzel bir alternatif olacağı kolayca fark edilebilir. Soğuk, karanlık ve karlı bir kış gününde, sıcacık şöminenin başında, kahve ve kitap eşliğinde geçirilen anların büyüsü, hayatta pek az şeyde vardır. Üstelik sanılanın aksine, dekorasyonda bir şömineye yer açmak o kadar da zahmet gerektiren bir olay değildir. Tüm bu yargılara kolayca varmak için, piyasadaki neredeyse tüm şömine ve ısıtıcı soba türlerine tek tek değindiğimiz bu yazıyı dikkatle okumalısınız.
Eskiden beri bir şöminenin en temel ihtiyaçlarından olan bacalar, geçmişe nazaran daha pratik bir yapısal boyut kazanmış durumdalar. Yani eski ev modellerini inceleyecek olursanız, daha henüz ev inşaat aşamasında iken dahi şömine bacasının yapıldığını görebilirsiniz. Bu durum da söz konusu şöminelerin taşınamaz/sabit olmasına sebep olmaktaydı. Yani bir odada bir şömine ya olabilir ya da olmayabilirdi. Odaya sonradan bir şömine eklemek, imkansıza yakındı. Fakat yine belirteceğimiz üzere, Country tarzı (çiftlik evi, yayla evi, orman evi, doğal ev) evlerin artması ve dekorasyona olan ilginin de daha yoğun hale gelmesi, şömine çeşitlerinin artmasına ve de kendilerine daha kolay bir biçimde yer edinmesine sebep oldu. Bu sayede de, Country tarzına uygun biçimde dizayn edilmiş bir salon dekorasyonuna, dizayn sonrası pratik bir şömine eklemek de pekala mümkün hale geldi. Bu pratik şöminelere dair daha fazla bilgiyi, yazımızın özellikle son kısımlarına doğru bulabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla görsel örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, homify'daki şömine örneklerine bu adresten ulaşabilirler.
Şömine modellerinin gittikçe daha pratik hale geldiğinden bahsettik. Fakat temelde yakıt olarak odun ya da kömür kullanan bu şömine modelleri nasıl daha pratik hale gelebilirdi ? Tabi ki etanol kullanarak ! Dekorasyonunuza hoş görüntü sağlaması için yer verdiğiniz şömineyi yakmak, alışık olmayanlar için kimi zaman kabusa dönebilir ve içinden çıkılamayacak durumlara sebebiyet verebilir. İşte bu sebeplerden ötürü, şömine üretici firmalar olayı da pratik hale getirmek için, yakıt olarak yanıcı bir kimyasal olan etanol kullanmaya karar verdiler. Etanol bazlı şöminelerin, daha çok dekoratif amaçlı kullanıldığını söylemek yerinde olacaktır.
Eğer, dekorasyonunuzda yer verdiğiniz şöminenin dekorasyonunuz üzerinde daha çok söz sahibi olması ve ortamı daha çok etkilemesi arzusunda iseniz, hiç üzülmeyin. Çünkü Eskimo Şömine isimli üretici, bu amaç uğrunda örnekte de görebileceğiniz üzere cam çerçeveli bir şömineye imza atmış. Peki bu cam çerçeveli şöminenin faydaları neler olabilir ? Öncelikle, belirttiğimiz üzere şöminenizin sahip olduğu şık görüntünün mat bir çerçeve arkasında kaybolmasını engeller. Şömine yanarken oluşan eşsiz görüntünün, saydam camın arkasından tüm dekorasyonunuza ulaşmasını sağlar. Bu sayede alevlerin ve kıvılcımların etkileyici dansının tüm salonunuza yayılmasına olanak verir…
Dekorasyonlarda kullanılan şöminelerden bahsederken, kültürümüzde de kendine çokça yer bulan klasik küçük sobalardan bahsetmemek olmazdı. Kullanımına sık sık rastlayabileceğiniz bu küçük sobalar, temelde kazan denilebilecek temel gövdede yanan ateşten ve ateşin sebep olduğu dumanın tahliyesinde kullanılan borulardan meydana gelmektedir. Bu sistemin en güzel tarafı, mobil yani yer değiştirebilir olmasıdır. Eğer evinizde minik bir soba bacanız varsa, bu küçük sobayı istediğiniz zaman kullanabilir, istediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Üstelik eski soba tiplerine aldanmamakta fayda var. Çünkü sürekli gelişen dekorasyon endüstrisi, örnekte de görebileceğiniz gibi, sobalarda da kendini göstermiş. Ön kısmında cam bulunan bu model, az önceki şömine gibi kıvılcımların dansını odaya yaymak konusunda epey kararlı… Profesyonellerimizden 1001keyif.com'un bünyesinde bulunan bu soba modeli, soğuk gecelerde kullanabileceğiniz şık bir alternatif.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, şömineler en çok da Country tarzı dekorasyonlarda kendine yer tutan dekoratif araçlar. Bu tarzın şüphesiz en önemli özelliği de, dekorasyon mümkün mertebe taş kullanmak. Yani, normal zamanlarda sıklıkla kullanılan beton, pirinç ve metal gibi materyaller, bu tarzda yerini taş ve ahşaba bırakmakta. Bu tarza uygun olarak dizayn edilen şöminelerde dikkat çeken noktalardan biri de, bu şöminelerin bacalarının sıklıkla tuğlalarla bezenmiş olması. Hatta bu dizayn özelleşerek, kendine has bir isim de kazanmış.
Masonry heater da denilen bu dizaynlar, dekorasyonuna doğal bir hava katmak isteyen ya da bir çiftlik evi dekore eden okurlarımız için oldukça hoş bir alternatif.
Pek göz önünde bulunmayan dekoratif araçlardan olan şömine dizaynlarına dair, sıra dışı bir örnekle karşınızdayız. Bizler sıra dışı desek de, aslında 1001keyif.com'un profilinde bu dizayna benzeyen birçok örnek bulmak mümkün. Prensip olarak tavandan sarkan ve yerden neredeyse bağımsız olan bu şömine modelleri, akıllara gerçeküstü akımı getiriyor. Sıra dışı olarak nitelendirilebilecek olan şömine dizaynları, bir bakıma havada duruyor. Özellikle şöminelerin yarattığı daimi sıkıcı havadan kurtulmak isteyen okurlarımız, bu tarz ilginç dizayna sahip olan modeller kullanarak dekorasyonlarına modern ve canlı bir hava katabilirler.
Şöminelerin tabii yakıtı olarak da değerlendirilebilecek olan odunlar, doğal ısınma yolları arasında sık sık tercih ediliyor. Hatta bir bakıma özelleşerek, yakıtı altında barındıran soba modelleri kendine has bir isim kazanmış: Danimarka tarzı sobalar… Bu soba modellerinin en önemli özelliği, modern bir yapıya sahip olmaları. Yani klasik soba modellerinin aksine, mat bir renge ve yakıt olarak kullanılan odun için depolama alanına sahip. Temelde bir kazanı andıran bu sobalar, üst taraftaki yanma alanı ve alt taraftaki depolama alanı olarak iki bölmeden oluşuyor. Eğer sobayı sık sık kullanma niyetinde değilseniz, bu tarz sobalar sizin için güzel bir alternatif olur. Yanma alanının altına istifleyeceğiniz odunlar sayesinde sürekli odun taşıma derdinden de kurtulmuş olursunuz…