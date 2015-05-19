Az alanda çok iş başaran küçük mutfaklar

Doğal taşlar ve ahşabın ağırlığını koyduğu bu mutfakta, aşırı bir eşya yoğunluğundan kaçınılmış ve mekanın küçüklüğüne rağmen pozitif boşluklara ağırlık verilmiş. Bu tasarım tercihinin altında Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzası bulunuyor. Sonuç ise gerçekten şık ve ihtiyaçlara da optimum yanıtı vermekten geri kalmıyor.

Küçük mutfaklarla ilgili fikir edinmek için Küçük mutfak dekorasyonu yazımıza da göz atmanızı öneririz.