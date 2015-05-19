Az alanda çok iş başaran küçük mutfaklar

Mimariyle ya da sadece iç mimariyle veya dekorasyonla az çok ilgilenen hemen her insanın bir evin içinde en sevdiği bölümlerden biridir mutfak. Kim içinde olmaktan keyif duyacağı şık bir mutfakta yemek yapmak, ailesi ve dostlarıyla bu yemekleri yemek veya komşusuyla bir kahve keyfi yapmak istemez ki? Güzel tasarlanmış ve temel ihtiyaçlara hitap etmenin ötesinde estetik olarak da öne çıkan bir mutfak ise pek çok kişinin hayallerini süsler. Buna karşın hızlı kent yaşantısı ve şehirlerde giderek küçülen konut alanları sonucunda, mutfaklara da yeterince hacim ayrılamaması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor son dönemlerde. Küçük mutfaklar ise yalnızca en temel gereksinimlerimize cevap vermenin ötesine kolay kolay geçemiyor maalesef. Yine de üzerine düşünülmüş ve incelikle çalışılmış bir mimari yaklaşım, hacim sorununun etrafından dolaşmayı başarabiliyor zaman zaman. Bunun üzerine bir de ince bir zevkin ürünü olan tasarım ve kulllanıcının kattığı kişiselleştirmeler eklenince, küçük hacimli mutfaklarda da son derece keyifli sonuçlar elde edilebiliyor. Bu yazımızda sizin için birbirinden şık küçük mutfak örneklerini bir araya getirdik.
Küçük alanlardan büyük işler çıkarmak için çok sayıda formülasyon kullanılabilir. Hatta küçük mekanlardan yararlanma çabası mimarinin giderek güçlenmekte olan özel bir alanıdır dersek sanıyoruz çok da yanlış olmaz. Hande Köksal Interiors tarafından tasarlanan bu mutfakta, hacime en büyük katkıyı geniş pencereyle birlikte mekanla bütünleşen manzaranın yaptığını görüyoruz. Mutfakta tercih edilen pastel renkler ve dikey yerleşim de, mekanın en ön plandaki unsuru olarak manzarayı vurguluyor adeta. Mutfak dolaplarının çepeçevre kuşattığı küçük ama işlevsel tezgah bölümü, yine hacim problemine takılmaksızın yaratıcı bir şekilde kullanılan ada tipi tezgahla birleşerek ortaya son derece fonksiyonel ve bir o kadar da şık bir sonuç çıkarmış.
Ada Menteşe İnşaat Nalburiye imzası taşıyan bu küçük ama küçük olduğu kadar da yaratıcı olan mutfakta ise iddialı bir kırmızı rengin hakim olduğunu görüyoruz. Klasik tipteki bir mutfak tezgahı, ortada hem yemek masası hem de ocağın da bulunduğu ada tipi bir tezgah olarak konumlandırılan ünite ile birleştirilerek, bu küçük mutfakta bir yemek alanı da elde edilmiş. Küçük bir hacimden en pratik şekilde nasıl yararlanılabileceğine ilişkin ders niteliğinde bir tasarım.
Küçük mekanlar, mimarları ve iç mimarları da yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon, bu rengarenk mekanda, hacim sorununa son derece akılcı bir çözüm getirmiş. Mutfak alanı nispeten geniş tutulurken, ortada kalan geniş boşluk da adeta müstakil bir yemek odası olarak değerlendirilmiş. Böylece yemeğin üretildiği ve tüketildiği yerler arasında mesafe neredeyse sıfıra inerken, aynı zamanda mekanın iki farklı şekilde işlevlenmesi sağlanarak da iç hacimden ciddi bir tasarruf sağlanmış.
Bir mekanı olduğundan büyük göstermek ve daha önemlisi olduğundan daha fazla işlevlendirmek önemli bir konu ve küçük konutlar için çözülmesi gereken bir sorundur. Bunu yapmanın yollarından biri de mekan ne kadar küçük olursa olsun onu bölümlere ayırmaktır. İki İç Mimar imzası taşıyan bu yaratıcı tasarımda bunun son derece şık bir örneğini görüyoruz. Aslında küçük bir hacme sahip olan bu mutfakta, klasik mutfak elemanlarının yanı sıra hem bir yemek masası, hem de arka planda küçük bir kahve masası bulunuyor. Tüm bu unsurlar mekanı o kadar doğru biçimde bölüyor ki, mutfak olduğundan çok daha geniş görünmesinin ötesinde, kendi boyunun çok üzerinde bir fonksiyonellik üstleniyor.
Doğal taşlar ve ahşabın ağırlığını koyduğu bu mutfakta, aşırı bir eşya yoğunluğundan kaçınılmış ve mekanın küçüklüğüne rağmen pozitif boşluklara ağırlık verilmiş. Bu tasarım tercihinin altında Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzası bulunuyor. Sonuç ise gerçekten şık ve ihtiyaçlara da optimum yanıtı vermekten geri kalmıyor.
Küçük mutfaklarla ilgili fikir edinmek için Küçük mutfak dekorasyonu yazımıza da göz atmanızı öneririz.