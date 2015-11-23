Yeşil bir çatıya sahip olmak için 7 adım

Yeşil çatı, çatı üzerine yerleştirilen bitkisel tabakalardır. Binalar, şehirde yeşil alan olarak katkıda bulunma potansiyeli olan belirli bir toprak parçasını kullanarak yükselir, kısacası yeşil alanın yerine geçerek o alanı betonlaştırır. Yeşil çatı uygulamaları ile binaların bu potansiyelleri, birer eko-sistem yaratan yapılı çevre – yeşil alan dengesi üzerinden değerlendirilmektedir. Yeşil çatılar, estetik açıdan kente katkıda bulundukları gibi, insan psikolojisinde dinlendirici ve huzur verici bir etkiye yol açarlar. Ayrıca, bitkiler toz ve gürültü etkisini azaltmak için de önemli elemanlardır.Yeşil alanlar için kentin kurulduğu doğal çevrenin kent içindeki uzantılarıdır diyebiliriz. Bitkiler, yanızca estetik özellikte değildir, aynı zamanda kentte havanın kalitesini olumlu yönde etkiler.

Yeşil çatılar, konutlardan ticari tesislerere kadar geniş bir bina yelpazesinde kullanılabilir. Tahliye, su ve nem tutucu ve bitki köklerine karşı koruma işlevlerini bir arada tutan yeşil çatılar, nefes alan, dayanıklı ve hesaplı bir çözümdür. Doğru uygulanmış yeşil çatı sistemlerinin ömürleri en kırk yıl olmaktadır. Yeşil çatılar, ilave bir aracı olmaksızın, binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştirir, yağmur suyunun yarattığı problemlere, yenilikçi çözümler üretir.

Bu sayfamızda, homify'da yer alan yeşil çatı örneklerinden bir derleme eşliğinde, kendi evinizin ya da apartmanınızın çatısını yeşil bir çatıya nasıl dönüştürebileceğinizin cevaplarını aradık. Yüksek Mimar Eyüp Erkul ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sönmez'ın yeşil çatı araştırmaları ile Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Arş. Gör. Dr. Selda Kabuloğlu Karaosman'ın çalışmalarından derlediğimiz bu yazı, yeşil bir çatı yapmak isteyen okuyucularımız için bir kılavuz niteliğinde olacaktır.