homify 360°: Datça’da kale gibi bir taş ev

Artık yolu yapıldığı için ulaşımı kolaylaşmış olsa da, muadillerine göre erişmenin zor olduğu daha ücra bir köşede yer alması Datça'nın en büyük avantajlarından biri oldu. Muğla'nın bu şirin ilçesi, bu sayede Türkiye'nin kıyı şeridini tamamen değiştiren o baş döndürücü turizm atılımı, çarpık yapılaşma ve betonlaşma trendinden biraz da olsa uzak kalabildi. Bütün bu etkenler Datça'nın yerli halkının rahatlığı ve açık görüşlülüğüyle birleşince ortaya diğer kıyı beldelerine oranla çok daha sessiz, sakin ve dinlendirici bir alternatif ortaya çıkmış oldu. Bugün size tanıtacağımız ilgi çekici taş ev projesi de Datça'nın bu kendine has dokusunu bozmak şöyle dursun, onu daha da çok vurgulayan mimarisiyle şık bir yazlık ev projesi. İstanbul'da iş yapan TEGET Mimarlık adlı şirket tarafından projelendirilen ev, gerek konumu, gerek kullanılan malzeme, gerekse de mimari çizgileriyle adeta bir kaleyi andırıyor.
Özellikle bu açıdan bakınca, gerek bahçeyi çevreleyen yüksek beton duvarları, gerekse de kesme taş kullanılan dış cephesiyle gerçek anlamda bir kaleyi andıran konut, sizi aldatmasın. Yakından bakınca mimari anlayış bakımından son derece kucaklayıcı ve ortak yaşam alanlarının gözetildiği bir ev olduğunu siz de göreceksiniz. Ama 1250 metreakre gibi devasa bir inşaat alanına sahip olan evin ilk bakışta görkemli bir izlenim verdiği kesin.
Eve yakından baktığımızda yüzme havuzunun merkeze alındığı ve yaşam alanlarının buna göre düzenlendiği bir tasarım anlayışı görüyoruz. Yöreye özgü taş ev mimarisinin modern bir üslûpla yeniden yorumlandığı ev, bir rıhtımı andıran terası ve gerek burada, gerekse de pencere kaplamalarında kullanılan ahşap malzemeyle yeni bir boyut kazanıyor. Yüksek duvarlarla dışarıdan yalıtılmış olan evin iç mekân düzenlemesinde ise daha eşitlikçi bir yaklaşım ve açık ev prensibine uygun bir düzenleme görüyoruz.
Dış cephe duvarlarından alınan bu kesit, evin mimari çizgisini özetlemek anlamında son derece fikir verici. Alt katı boydan boya sarmalayan yekpare taş duvarlar, ikinci katta doğal ışığı davet eden büyük camlarla bölünürken, giriş kapısında ve merdivenlerde daha endüstriyel bir yaklaşımın izlerini görmek mümkün.
Evin asıl yaşam alanı olan ikinci kata erişmek için taş dış cepheyle hoş bir kontrast oluşturan bu şık merdivenler düşünülmüş. Merdivenler evin içine değil, doğrudan rıhtımı andıran ahşap terasa açılıyor.
Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Datça'yı Türkiye kıyılarındaki diğer birçok tatil beldesinden ayıran yönlerden biri, boğuntu verici bir Toki kültürünün boyunduruğunda betonlaşan ülkenin aksine hâlen nefes alınabilecek yeşil alanların ve doğal bir dokunun mevcut olması. Son derece geniş bir inşaat alanı üzerine yapılan bu evin bahçe ve peyzaj düzenlemesinde de bu hassasiyet ön planda tutulmuş ve evin etrafında ne palmiyeler, ne de yöreye özgü o meşhur badem ağaçları unutulmuş.
Etrafında küçük bir tur attığımız bu göz kamaştırıcı villanın iç mekânlarına da şöyle bir göz gezdirmenin zamanı geldi. Burada görüldüğü gibi hayli orijinal bir iç mekân düzenlemesine sahip olan villanın odaları havuzu merkez alacak şekilde tasarlanmış. Gerek bu tasarım anlayışı, gerekse de boydan boya sürgülü cam kapılardan oluşan iç duvarlar satesinde evin tüm odalarında doğal ışıktan faydalanmak ve her yerden ferahlatıcı havuz manzarasını görmek mümkün oluyor. Böylesi bir dizaynın bir başka avantajı da evin neredeyse her noktasından havuza ve dolayısıyla teras kısmına erişmenin mümkün olması. İç mekân dekorasyonunda ise bir yazlık eve yakışan beyazla ahşabın müthiş uyumu görüyoruz.
Evin dışında gördüğümüz özenli, yenilikçi ve modern tasarım dilinin izlerini iç mekânlarda da hissetmek mümkün. Hoş bir gece ışıklandırması sayesinde belli bir mesafeden davetkâr pırıltısıyla adeta göz kırpan bu yatak odasında olduğu gibi. Burada ahşap zeminle beyaz duvarların minimalist sayılabilecek bir anlayışla harmanlandığı saf, pürüzsüz, sade ve bir o kadar da şık bir yatak odası görüyoruz. Tabii bu yatak odasının en sıradışı yönlerinden biri yatağınızdan kalkıp üç adım attıktan sonra o güzelmi havuza erişebiliyor olmanız. Sıcak bir yaz sabahında duşunuzu banyoda değil, böylesine çekici görünen bir havuzda almak bu hayattaki en büyük lükslerden biri olsa gerek.
Bu ev hoşunuza gittiyse projesi aynı şirkete ait olan Bodrum'daki bu ilgi çekici projeye de göz atabilirsiniz.