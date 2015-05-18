homify 360°: Datça’da kale gibi bir taş ev

Evin dışında gördüğümüz özenli, yenilikçi ve modern tasarım dilinin izlerini iç mekânlarda da hissetmek mümkün. Hoş bir gece ışıklandırması sayesinde belli bir mesafeden davetkâr pırıltısıyla adeta göz kırpan bu yatak odasında olduğu gibi. Burada ahşap zeminle beyaz duvarların minimalist sayılabilecek bir anlayışla harmanlandığı saf, pürüzsüz, sade ve bir o kadar da şık bir yatak odası görüyoruz. Tabii bu yatak odasının en sıradışı yönlerinden biri yatağınızdan kalkıp üç adım attıktan sonra o güzelmi havuza erişebiliyor olmanız. Sıcak bir yaz sabahında duşunuzu banyoda değil, böylesine çekici görünen bir havuzda almak bu hayattaki en büyük lükslerden biri olsa gerek.

Bu ev hoşunuza gittiyse projesi aynı şirkete ait olan Bodrum'daki bu ilgi çekici projeye de göz atabilirsiniz.