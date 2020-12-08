Mutfak için hangi eviye modelini seçmeliyim?

Mutfak dekorasyonlarının en önemli parçalarından biri olan eviyeler hem mutfak temizliğinin profesyonel olarak yapılması hem de dekorasyonun ışıl ışıl olması açısından dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Tek gözlü eviye, ankastre eviye, seramik eviye modelleri arasından birini seçebileceğiniz gibi aykırı bir model olarak çimstone eviye modelini de tercih edebilirsiniz. eviye seçerken uyumlu olması açısından mutfak üniteleri seçiminde de çok dikkatli olmalısınız. Mutfak üniteleri bütün olarak tercih edilebileceği gibi ayrı ayrı parçalar halinde de tercih edilebilir. Mutfağınızın görsel bütünlüğünü bozmadan şık bir şekilde dekore etmek için mutfak ünitelerinin mutfağınızın genel renkleri ile uyumlu olması gerekiyor. Mutfak eviyesi seçerken genel renk uyumunun yanı sıra mutfak üniteleri ile uyumlu olması size avantaj sağlar. Tercih edeceğiniz eviye modeli karo taş tezgahlar veya ahşap tezgahlar ile kolay bir şekilde monte edilebilir olmalı, renk açısından da uyumlu olmalıdır. Metal eviye tercihlerinizde de mutfak tezgahlarını dikkatli bir şekilde seçmelisiniz.
Günümüzde mutfak modelleri çeşitlendikçe eviye modelleri de çeşitlendi. Her ne kadar temelde aynı amaca hizmet etseler de, farklı malzemelerden imal edilen, birbirinden son derece farklı tasarımlara sahip, mutfak ile uyumlu ve kullanıcının zevkine hitap edecek onlarca farklı eviye modeli bulunmakta.
Eviye modelini seçerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk etapta hoşumuza giden ve mutfağımız için uygun olacağını düşündüğümüz bir eviyenin monte edildikten sonra bizim çok da doğru bir seçim olmadığına karar verirsek, geri dönüşü oldukça masraflı bir yola gireriz. Tezgahtan kesilen bir parça içine yerleştirilen eviye, tüm mutfağın tasarımını etkileyecektir. Yani eviyeyi değiştirmek için tezgahı komple gözden çıkarmak dahi işe yaramayabilir. Kaldı ki mutfak tezgahı da kendi başına son derece maliyetli bir malzeme. Bu nedenle, eviye seçimi yaparken mutfağımızın büyüklüğüne, sahip olduğu tarza uygun bir model seçmeli, farklı malzemelerden imal edilmiş eviye modellerinin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıyız.
Bu sayfa da tam olarak bu işlevi görüyor. Farklı malzemelere ve modellere sahip olan eviyeleri derlediğimiz bu yazımızda, piyasada yer alan her bir eviye modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını inceledik. Bu yazımız, mutfağında değişiklik yapacak olan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecek.
Mermer bir mutfak tezgahı tercih edecekseniz eviye modeli olarak tezgah ile uyumlu mermer bir eviye seçebilirsiniz. Aynı renk tonlarına sahip modern bir mutfak dekorasyonu yapmak için mermer eviyeler seçebilirsiniz.
Membran veya ahşap bir mutfak tezgahı tercih edecekseniz polietilen kullanılarak üretilmiş tek gözlü damlalıklı bir eviye modeli seçebilirsiniz. Koyu renkli bir tercih zıt renklerin şıklığını mutfağınıza yansıtacaktır.
Evinize tek parça mutfak tezgahı ve eviye modeli seçerken mutfak dolabı tasarımına da dikkat etmelisiniz. Mutfak dolabı seçerken model konusunda kararsız kalıyorsanız '' Daha kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı '' yazımıza mutlaka göz atmalısınız.
Evye seçerken çift gözlü ve kullanışlı bir evye modeli seçebilirsiniz. Modern bir tasarıma sahip damlalıklı evye modeli mutfağınızı daha işlevsel ve daha modern gösterecektir.
Mermer, ahşap, polietilen, karı, membran eviye modelleri dışında alüminyum eviye modeli tercih edebilirsiniz. Yuvarlak ve damlalıklı bir model oldukça modern bir tercih olacaktır.
Paslanmaz çelik, mermer, granit, mermerit, kuvarz kompozit, çinko ve hatta seramikten imal edilmiş eviye modelleri bulabilirsiniz. Bu malzemeler kullanılarak imal edilmiş eviyelerin hemen hemen hepsinin tek gözlü, bir buçuk gözlü ve iki gözlük modelleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı modellerin bulaşıklı kısmı da bulunur.
Eviyelerdeki en büyük farklardan biri de tezgaha nasıl yerleştirilmek üzere tasarlandıkları ile ilgili. Kimi eviye modelleri tezgahta açılan boşluğa alttan monte edilirken kimi modeller ise ankstre şeklinde tezgaha üstten oturtulmaktadır. Tezgaha üstten oturtulanlar ise ikiye ayrılıyor. Tamamen tezgah üstünden yer alan modeller ve daha yeni bir ürün modeli olan, tezgaha açılan ince bir yiv üzerine oturtulan ve tezgahla aynı hizada olan modeller.
Fotoğraftaki örnekte inoks adı da verilen paslanmaz çelik eviye modeli görüyoruz. Klasik eviye tasarımlarının dışına çıkan ve adeta ezberlerimizi bozan bir modele sahip olan bu eviyenin bir gözü yuvarlak, bir gözü ise köşeli olarak tasarlanmış. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bu eviye tezgaha üstten oturtulmuş ancak tezgaha açılan yiv sayesinde tezgahla tamamen aynı yükseklikte olmuş.
Farklı eviye modellerinin farklı avantajları bulunmakta. Bu listede farklı model ve malzemelerin avantajlarını bulabilirsiniz.
- Alttan monte edilen eviyeler tezgah hizasının altında kaldığı için tezgahın temizliği çok daha kolay olacaktır. Yiv içine oturulmuş üstten monte eviyeler için de bu geçerlidir, ancak yivin eviye ile sıfıra sıfır olması zaruridir, yani yivi açacak kişinin ustalığı büyük önem taşımaktadır.
- İki gözlü eviyeler aynı anda farklı iki iş yapabilme imkanı sundukları için tercih edilir. Eviye gözlerinden türülü nedenlerden dolayı biri doluyken diğerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Tek gözlü eviyeler ise genelde daha geniş oluyorlar ve büyük tencere tava gibi mutfak malzemelerini yıkarken kolaylık sağlıyorlar.
- Paslanmaz çelik eviyeler hijyenik görüntülerinin yanı sıra sağlamlıkları ve uzun ömürlü oluşları ile öne çıkıyor. Ankastre modelleri olduğu gibi alttan monte modellerini de bulmak mümkün. En fazla boyut ve model seçeneğine sahip olmalarının yanı sıra çok geniş bir fiyat aralığına da sahipler.
- Çinko eviyeler artık pek kullanılmasa da hafiflikleri, kaplamalarındaki renk seçenekleri ve uygun fiyatları ile tercih edilebilir.
- Seramik lavabolar tarz sahibi muhteşem tasarımları, kolay temizlenebilir olmaları ile bir tercih sebebi.
- Kuvarz kompozit lavabolar ve mermerit lavabolar tezgahla bir bütün oluşturması sonucu şık görüntüleri ile tercih ediliyor.
- Granit ve mermer eviyeler alttan monte olmaları, sağlamlıkları ve şık görüntüleri ile öne çıkıyor.
(Fotoğrafta Lepistes Seramik Atölyesi'nin kişiye özel üretim, sevimli, el yapımı fayans modellerini de görmekteyiz.)
Avantajlarını incelediğimiz farklı lavabo türlerinin elbette bazı dezavantajları da bulunmakta. Bakalım bu büyüklü küçüklü dezavantajlar nelermiş.
- Altan monte eviyeler tezgah hizasının altında kaldığı için tezgahı temizlemek çok daha kolay. Ankastre eviyelerden yiv içine oturtulanlar da tezgahla tamamen aynı hizada oldukları için tezgah temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Normal ankastre eviyeler ise tezgahın bir miktar üstünde yer alıyor ve bu nedenle tezgahta biriken suyu lavaboya sürüklemek imkansız.
- Tek gözlü eviyeler zaman zaman yetersiz kalıyor ve aynı anda tek bir işi için kullanmak gerekiyor. Çift gözlü eviye demek temizlenmesi gereken ve tıkanma ihtimali olan iki eviye var demek. Gözlerden birinde yıkanacak gıda ürünleri varken diğerinde deterjanlı bulaşık yıkamak neredeyse imkansız zira gıdaya deterjan sıçrama ihtimali en zaman için mevcut.
- Derin eviyeler fırın tepsisi ve büyük boyutlu tencereler yıkamak için ideal olmakla birlikte bel ağrısına neden olabiliyorlar.
- Paslanmaz çelik eviyeler zamanla parlaklığını kaybedebiliyor ve bu nedenle pahalı kimyasal maddeler ile düzenli bakım istiyor. Her kullanımdan sonra kurulanmazsa sevimsiz su lekeleri her zaman görülebiliyor. Sert bir cisim ile çarpıldığında malzemenin kalınlığına göre, çizilip bükülebiliyor.
- Çinko eviyelerin kaplaması kalktığında çirkin bir görüntü oluşuyor ve dahası malzemeden paslanma oluşmasına neden oluyor.
- Seramik eviyelere sert bir cisim çarparsa kolaylıkla sırları zedelenebiliyor, sırda çatlaklar oluşuyor.
- Kuvarz kompozit ve mermerit eviyeler çizilebiliyor ve zamanla renklerinde bu solma ve yüzey parlaklığını yitirme gibi problemler ile karşılaşılabiliyor.
- Granit ve mermer eviyeler ağırlıklarından dolayı yıllar içinde yerlerinden ayrılıp hiç beklemediğiniz bir anda düşebiliyor. Bu nedenle böyle bir eviyede kullanılacak dolap ve tezgahın kalitesi ve daha da önemlisi işi yapacak olan ustanın ve kullandığı yapıştırma malzemenin kalitesi son derece önemli.
Her bir eviye modelinin kendi süzgeç tipi bulunuyor. Kimi sabit kimi hareketli olan bu süzgeçler lavabo sifonunun tıkanmaması için katı parçaları tutmakla görevliler. Hareketli süzgeçler genelde geniş bir yapıya sahiptirler ve çift aşamalı bir süzgeç sisteminin ilk aşamasını oluştururlar. Biriken kirleri çöp tenekesine boşaltma ve süzgecin kendisini önlü arkalı kolayca temizleyebilme gibi bir avantaja sahiptirler.
Eviyeler için tasarlanmış ve kullanıcının işini kolaylaştıran bazı aksesuarlar bulunmaktadır. Bunlardan biri tanesi çöp öğütücü. Eviye sifonunun tıkanma problemini tarihe karıştıran çöp öğütücüler için karar mutfak yapım aşamasında verilmedir zira altyapı hazırlığı buna göre yapılmaktadır.
Ayrıca, spesifik eviye modelleri için özel olarak tasarlanmış, eviyenin üzerine oturan kevgirler, damlalıklar, bulaşıklıklar ve kesme tahtaları gibi çeşitli aksesuarlar da mevcuttur.
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Batarya seçimi yalnızca göz zevkimize değil eviye ile olan ilişkisine ve fonksiyonlarına göre olmalıdır. Mutfak bataryası mutlaka ama mutlaka yüksek olmalıdır. Özellikle elde bulaşık yıkarken bu çok önemlidir. Başlığı mutlaka hareketli olmalı ve eviyenin sağına soluna doğru kolayca çekilebilmelidir. Ayrıca aynı duş başlığı gibi bir hortum ucuna takılı olan ve gerekli durumlarda yerinden çıkarılarak eviyenin tüm kenar ve köşelerine ulaşabilen bataryalar müthiş bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır.