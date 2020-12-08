Mutfak için hangi eviye modelini seçmeliyim?

Mutfak dekorasyonlarının en önemli parçalarından biri olan eviyeler hem mutfak temizliğinin profesyonel olarak yapılması hem de dekorasyonun ışıl ışıl olması açısından dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Tek gözlü eviye, ankastre eviye, seramik eviye modelleri arasından birini seçebileceğiniz gibi aykırı bir model olarak çimstone eviye modelini de tercih edebilirsiniz. eviye seçerken uyumlu olması açısından mutfak üniteleri seçiminde de çok dikkatli olmalısınız. Mutfak üniteleri bütün olarak tercih edilebileceği gibi ayrı ayrı parçalar halinde de tercih edilebilir. Mutfağınızın görsel bütünlüğünü bozmadan şık bir şekilde dekore etmek için mutfak ünitelerinin mutfağınızın genel renkleri ile uyumlu olması gerekiyor. Mutfak eviyesi seçerken genel renk uyumunun yanı sıra mutfak üniteleri ile uyumlu olması size avantaj sağlar. Tercih edeceğiniz eviye modeli karo taş tezgahlar veya ahşap tezgahlar ile kolay bir şekilde monte edilebilir olmalı, renk açısından da uyumlu olmalıdır. Metal eviye tercihlerinizde de mutfak tezgahlarını dikkatli bir şekilde seçmelisiniz.

Günümüzde mutfak modelleri çeşitlendikçe eviye modelleri de çeşitlendi. Her ne kadar temelde aynı amaca hizmet etseler de, farklı malzemelerden imal edilen, birbirinden son derece farklı tasarımlara sahip, mutfak ile uyumlu ve kullanıcının zevkine hitap edecek onlarca farklı eviye modeli bulunmakta.

Eviye modelini seçerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk etapta hoşumuza giden ve mutfağımız için uygun olacağını düşündüğümüz bir eviyenin monte edildikten sonra bizim çok da doğru bir seçim olmadığına karar verirsek, geri dönüşü oldukça masraflı bir yola gireriz. Tezgahtan kesilen bir parça içine yerleştirilen eviye, tüm mutfağın tasarımını etkileyecektir. Yani eviyeyi değiştirmek için tezgahı komple gözden çıkarmak dahi işe yaramayabilir. Kaldı ki mutfak tezgahı da kendi başına son derece maliyetli bir malzeme. Bu nedenle, eviye seçimi yaparken mutfağımızın büyüklüğüne, sahip olduğu tarza uygun bir model seçmeli, farklı malzemelerden imal edilmiş eviye modellerinin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Bu sayfa da tam olarak bu işlevi görüyor. Farklı malzemelere ve modellere sahip olan eviyeleri derlediğimiz bu yazımızda, piyasada yer alan her bir eviye modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını inceledik. Bu yazımız, mutfağında değişiklik yapacak olan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecek.