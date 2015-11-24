İçi sürprizlerle dolu modern ve lüks bir villa

Mimarlık en yüce, en takdir gören sanat dallarından biri. İyi bir tasarım şekliyle, dokusuyla, rengiyle kendini belli eder ve ayrıca bir açıklama gerektirmez. Hem ilk bakışta hem de küçük detaylara girdiğimizde binada bizler için hazırlanmış tatlı sürprizlere denk gelebiliriz. İyi bir tasarımda, ışık-gölge planlaması, ışığın ve gölgenin düşüş açıları ve yoğunlukları gibi detaylar bizleri hayrete düşürebilir. Bu evde de tam olarak gerçekleşen şey bu. Muhteşem tasarıma, geniş ve ferah alanlara sahip olan bu ev gösterişli ancak zarif aydınlatmasıyla da ön plana çıkıyor.

Bu sayfamızda, mimar Marina Brazil tarafından tasarlanan ve yetenekli fotoğrafçı Lyssandro Silveira tarafından fotoğraflanan, Meksika'da konumlanmış muhteşem bir eve misafir oluyoruz. Sadelik ile ihtişamın dengeli bir dozda kullanıldığı bu evi bakalım sizler de beğenecek misiniz?