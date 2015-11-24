İçi sürprizlerle dolu modern ve lüks bir villa

Mimarlık en yüce, en takdir gören sanat dallarından biri. İyi bir tasarım şekliyle, dokusuyla, rengiyle kendini belli eder ve ayrıca bir açıklama gerektirmez. Hem ilk bakışta hem de küçük detaylara girdiğimizde binada bizler için hazırlanmış tatlı sürprizlere denk gelebiliriz. İyi bir tasarımda, ışık-gölge planlaması, ışığın ve gölgenin düşüş açıları ve yoğunlukları gibi detaylar bizleri hayrete düşürebilir. Bu evde de tam olarak gerçekleşen şey bu. Muhteşem tasarıma, geniş ve ferah alanlara sahip olan bu ev gösterişli ancak zarif aydınlatmasıyla da ön plana çıkıyor.
Bu sayfamızda, mimar Marina Brazil tarafından tasarlanan ve yetenekli fotoğrafçı Lyssandro Silveira tarafından fotoğraflanan, Meksika'da konumlanmış muhteşem bir eve misafir oluyoruz. Sadelik ile ihtişamın dengeli bir dozda kullanıldığı bu evi bakalım sizler de beğenecek misiniz?
Ön cephesi caddeye bakan bu iki katlı ev, tasarımı sayesinde çok derece ferah bir görünüme sahip. Keskin hatlara sahip kübik yapısı sayesinden son derece modern görünüyor. Giriş katının caddeye bakan cephesinde geniş pencereler yok, bu da evde mahremiyet sağlıyor. Üst katta ise geniş bir balkona ve geniş pencerelere sahip. Evin tamamı, devasa bir revak altında gibi tasarlanmış, bu da evin önünde iki arabalık bir özel otopark oluşmasını sağlamış. Evin giriş kısmında küçük bir bahçe yer alıyor ve bu da, eve sıcak, doğal bir dokunuş katıyor.
Evin girişinde bizi ilk karşılayan alan, muhteşem tasarımıyla antre. Geniş bir oturma odası olacak büyüklükteki bu antrede iki adet tekli, bir adet de üçlü koltuk bulunuyor. Kusursuz bir aydınlatma sahip olan alan, hem evin sakinlerine hem de konuklarına şık ve gösterişli bir hoş geldiniz der gibi.
Antrede yer alan tekli koltuklara ve duvara baktığımızda farklı renk ve dokuların ne denli ustaca kullanıldığını görebiliyoruz. Lüks bir havaya sahip olan turkuaz rengi kadife döşemeler geniş geometrik desenlere sahip, kırık beyaz renkli muhteşem bir duvar kağıdının önünde kullanılmış. Evin tamamına hakim olan nötr renkler, antredeki mavi detaylarla kırılmış ve ortaya çarpıcı bir dekorasyon örneği çıkmış.
Geniş bir salon bünyesinde yer alan oturma odası ve yemek odası takımları lüks görünümleri ile ön plana çıkıyor. Nötr renklerin kullanıldığı salona renk, vazolarda görülen canlı bitkiler ile verilmiş. Gösterişli yemek masası avizeleri de göze ilk çarpan detaylar arasında. Salon ile veranda arasında yer alan boydan boya cam mekana ferahlık ve gündüzleri iyi bir doğal gün ışığı aydınlatması sağlıyor.
Bej rengindeki sade ve kaliteli kanepe siyah-beyaz kırlentler ile dekore edilmiş. Orta sehpa üzerinde de siyah ağırlıklı dekoratif aksesuarlar yer alıyor. Yumuşak bir dokuya sahip halı ile birleşen dekor oldukça davetkar görünüyor.
Modern bir tasarıma sahip devasa kristal avizesi ile dikkat geçen merdiven alanının basamaklar mermerden yapılma. Cam korkuluklar mekanın karmaşık olmasını engellerken parlak pirinç detaylar merdivenlere lüks bir görünüm katmış.
Lüks bir tasarıma ve muhteşem aydınlatma uygulamalarına sahip Türkiye'den benzer bir ev dekorasyonu örneği görmek isterseniz, Lüks ve estetiğin buluştuğu dekorasyon başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.