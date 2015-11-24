Yeşiller içinde bir pırlanta

Arjantinli mimarlık firması CM Espacio & Arquitectura SRL tarafından tasarlanıp inşa edilen bu villa, modern yapısı, geniş ve ferah odaları ve ustaca tasarlanmış aydınlatması ile yeşil bir bahçe içinde adeta bir pırlanta gibi parlıyor. Geleneksel mimari ögelerin modernist bir prensiple harmanlandığı bu muhteşem villanın içi de dışı da görülmeye değer. Birçok farklı açıda yüzeye sahip olan bu villa, muhteşem aydınlatmasının da etkisiyle adeta bir pırlantayı çağıştırıyor. Bu sayfamızda, lüksün sadelik ve konfor olarak yeniden tanımlandığı bu villanın iç ve dış alanlarını gezmek için bir yolculuğa çıkacağız.