Yeşiller içinde bir pırlanta

Arjantinli mimarlık firması CM Espacio & Arquitectura SRL tarafından tasarlanıp inşa edilen bu villa, modern yapısı, geniş ve ferah odaları ve ustaca tasarlanmış aydınlatması ile yeşil bir bahçe içinde adeta bir pırlanta gibi parlıyor. Geleneksel mimari ögelerin modernist bir prensiple harmanlandığı bu muhteşem villanın içi de dışı da görülmeye değer. Birçok farklı açıda yüzeye sahip olan bu villa, muhteşem aydınlatmasının da etkisiyle adeta bir pırlantayı çağıştırıyor. Bu sayfamızda, lüksün sadelik ve konfor olarak yeniden tanımlandığı bu villanın iç ve dış alanlarını gezmek için bir yolculuğa çıkacağız.
İki katlı bu müstakil villanın çağdaş mimarisi daha ilk bakışta göze çarpıyor. Cadde üzerinde yer alan bu villanın ön cephesinde, mahremiyet oluşturması açısından az sayıda pencere kullanılmış. Bahçeye açılan arka cephe ise geniş, boydan boya sürgülü cam kapılara sahip. Cephede, geleneksel mimariye göz kırpan doğal taş ögeler modernist yapıya ustaca adapte edilmiş. İki araba kapasiteli açık özel garaj ise evin sakinlerine konforlu bir yaşam sunmak için planlanmış.
Kahverengi geniş bir duvar villanın girişi ile otoparkı birbirinden ayırıyor. Yuvarlak hatlara sahip doğal nehir taşları ile süslenmiş dikdörtgen süs havuzu doğal amorf şekiller ile tasarımın keskin çizgilerinden oluşan kontrastı ustaca gözler önüne seriyor. Süs havuzu üzerine yerleştirilmiş küçük kare bir adacık otoparktan evin girişine olan yolu tamamlıyor. Evin giriş kapısı da duvar ile aynı kahverengi tonuna sahip ve geniş, krom bir kapı kolu ile tamamlanmış. Giriş kapısının hemen solunda yer alan sabit cam pencere ise yoğun kahverengi kütleyi adeta hafifletir bir özellikte.
Villanın alt katında oturma odası ve yemek odasından oluşan bir salon ve de mutfak bulunuyor. Geniş sürgülü kapılarla terasa ve nihayetinde bahçeye açılan salon, evin cephesinde yer alan detayları kendi içinde de barındırıyor. Minimalist bir tasarıma sahip olan merdivenin dayandığı duvar, tıpkı dış cephe detayında da olduğu üzere doğal taş ile kaplanmış. Odanın ana renk yelpazesini oluşturan krem ve bej tonlarına, evin giriş kısmına da damgasını vuran acı bir kahverengi eşlik ediyor. Huzur veren bir sadelikle dekore edilmiş olan salonda konforlu bir köşe koltuk takımı kullanılmış.
Geniş salon tamamen açılan sürgülü cam kapılar sayesinde terasa doğru kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eşik ya da benzeri bir yükseltinin özellikle sakınıldığı tasarımda salon ve teras için aynı zemin malzemesi kullanılmış, böylece iki mekan kapıların açılmasıyla tek bir mekana dönüştürülmüş. Yemyeşil çim bahçenin diğer köşesinde yer alan ve mutfak ve barbekü alanından oluşan ek bina salondan rahatça görülüyor ancak iyi tasarlanmış bir vaziyet planı sayesinde salonun bahçe ile olan ilişkisini bozmuyor ve manzarasını kapatmıyor.
Çağdaş bir tasarıma sahip olan mutfak evin diğer odalarında gördüğümüz detaylar ile birlik içinde. Krem ve kahve renginin kullanıldığı mutfak alanında paslanmaz çelik unsurlar ve yoğun cam kullanımı dikkat çekiyor. Lavabo ve ocağın yer aldığı ada üniteye eklemlenen cam masa, tarz sahibi plastik sandalyeler ile kombine edilmiş.
Daha fazla mutfak ada üniteleri örneği için İlham veren mutfak adaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Bahçenin diğer ucunda, geniş bir mutfak ve oturma alanlarından oluşan ek bir bina yer alıyor. Bu iki yapı her ne kadar birbirinden bağımsız ve tamamen müstakil olsalar da, tasarım ve malzeme birliği sayesinde bir bütün oluşturuyorlar. Konutu oluşturan bu iki bina arasındaki geçiş ise çimler üzerine yerleştirilmiş bir yürüyüş yoluyla sağlanıyor.