Adana'da renkli ve klasik bir daire

Son olarak salonu evin geri kalanından ayıran zarif buzlu cam ayrıntısına ve salonun dışarıdan nasıl göründüğüne de bakmak istedik. Özellikle bu açıdan bakınca salonun iki bölümünü aydınlatan avizeler çok daha rafine bir görünüm kazanırken, buzlu camdaki desen de mutfak duvarındaki tablo ayrıntısının bir devamı olarak evin genelinde hissedilen bütünlük ve tutarlılığı bir kez daha vurgulamış oluyor.

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