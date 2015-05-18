Adana'da renkli ve klasik bir daire

homify'daki kapsam skalamızı mümkün mertebe geniş tutmaya, İstanbul merkezli çalışan ulusal medyanın aksine, Anadolu'nun diğer şehirlerindeki ilgi çekici ev, dekorasyon, inşaat ve mimari projelerine de yer vermeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin en köklü ve zengin kentlerinden biri olan Adana'dan da birçok ilgi çekici ev projesi karşımıza çıkıyor. Bu yazıda size bunlardan birini tanıtacağız. İç dekorasyon işleri Adana'da bulunan Teknik Sanat Mimarlık tarafından üstlenilen bu daire, klasik bir dekorasyon anlayışını, bu tarzdan alışık olmadığımız maceracı renklerle en iyi şekilde birleştirerek hem son derece orijinal, hem de işlevsel ve rahat bir atmosfere kavuşuyor. İşte ev dekorasyonunda fikir ve ihlam arayanlar için C. Demir Evi'nde küçük bir gezinti.
Alışılmışın dışına çıkarak bu dairedeki turumuzu, evin en güzel kısımlarından biri olan mutfakta başlatalım istedik. Sarı ışığın büyüsüyle ilk bakışta insanı etkileyen bu mutfağı güzelleştiren onca ayrıntının arasında en dikkat çekicisi herhalde yerdeki desenli karolar olsa gerek. Klasik bir beton, mermer ya da ahşap zemin kaplaması yerine bu desenli ve renkli karonun tercih edilmiş olması mekâna hem nostaljik, hem de sıcacık bir hava katıyor. Mutfak tezgâhının tek bir duvar yerine L şeklinde iki duvarda birden bulunması ise meşakkatli yemekler yapmayı ve mutfak tezgâhını biraz dağınık kullanmayı sevenler için ideal ortamı oluşturuyor.
Bu geniş ve zarif mutfağın bir tarafını ise klasik beyaz ağırlığı canlı bir mavi-yeşil tonuyla dengelenmiş sandalyeleriyle hoş bir yemek masası süslüyor. Burada yerdeki karolarla başlayan renk ve desen vurgusunu tezgâhta asılı olan örtü tamamlarken, karşı duvardaki hoş tabloyla kusursuz bir mutfak atmosferi tamamlanmış oluyor.
Dairenin tamamına hakim olan o ölçülü klasik tasarım dilini salonda da görüyoruz. Özellikle tavandan sallanan avizeyle başlayan bu vurgu, zeminde ve orta sehpadaki ahşabın sıcaklığıyla dengelenirken; klasik bir renk skalasının yaratabileceği monotonluk, yeşil koltuk takımıyla giderilmiş oluyor.
Az önce giriş kapısından gördüğümüz salon, biri oturma, biri de yemek alanı olmak üzere iki bölüm halinde düzenlenmiş. Burada gördüğümüz oturma alanında yeşil oturma grubunun iki adet şık tekli koltukla desteklenmesiyle ortaya çıkarılan hoş bir kontrast dikkat çekiyor. Televizyonun asılı olduğu tuğla görünümü verilmiş duvar ve altındaki orijinal set ise mekânın koyu renk ahşap zeminiyle hoş bir uyum sağlamış. Stratejik noktalara yerleştirilmiş küçük dekoratif unsurlar ve süs eşyaları ise tasarımcının dokunuşunun belgeleri niyetine eve renk katıyor.
Adana'daki bu dairenin en güzel ve görkemli kısımlarından biri de salonun arka bölümünde bulunan yemek alanı. Pencerenin önünde olduğu için doğal ışıkla büyüleyici bir hava kazanan bu bölüm beyazla ahşabın müthiş uyumuyla değer kazanıyor. Ahşap yemek masasına eşlik eden sandalyelerin şıklığı, oturma bölümüne göre daha açık renk tercih edilen zemin ahşabı ve yine tuğla görünümlü duvardaki asimetrik aynayla bu kısım evin en özenli ve seçkin yerlerinden biri haline geliyor.
Son olarak salonu evin geri kalanından ayıran zarif buzlu cam ayrıntısına ve salonun dışarıdan nasıl göründüğüne de bakmak istedik. Özellikle bu açıdan bakınca salonun iki bölümünü aydınlatan avizeler çok daha rafine bir görünüm kazanırken, buzlu camdaki desen de mutfak duvarındaki tablo ayrıntısının bir devamı olarak evin genelinde hissedilen bütünlük ve tutarlılığı bir kez daha vurgulamış oluyor.
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