Isınma giderlerimi düşürmenin yolları nelerdir?

Dünyada sessiz sedasız enerji savaşları yaşanmaya devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında gelişenleri hepiniz takip etmişsinizdir. Tek sebebi bu olmamakla birlikte enerji konusundaki rekabet sonunda sıcak çatışma boyutuna kadar ulaştı. Özellikle petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki egemenlik arayışından kaynaklanan bu gerilimlerin faturası ne yazık ki biz sıradan tüketicilere çıkıyor. İleride durumun daha iyi olacağını gösteren bir belirti de maalesef yok gibi görünüyor. Fiyatların hiç olmazsa bu seviyelrde kalmasına razı olacak bir durumdayız. Kısacası büyük ihtimalle önümüzdeki her kış daha kabarık ısınma faturalarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden bugünkü yazımızda masraf kalemlerimiz arasında öenmli bir yer tutan ısınma giderlerini nasıl düşürebileceğimiz konusuna eğilmek istedik. İçinde bulunduğumuz sonbahar ve yakında gelecek olan kış günlerinde bu konunun üzerimizdeki (ve kesemizdeki) ağırlığı daha da hissedilir oluyor ne de olsa.

Ülkemiz medeniyetlere ve -konumuz açısından- doğal kaynaklara köprü vazifesi görme açısından bir yandan şanslı bir coğrafyada yer alırken, öte yandan bu durumun yarattığı istikrarsız ülke ve rejimlerle ve savaş ortamıyla çevrili, her an diken üzerinde bir coğrafyada yer almak şanssızlığına sahip olmak gibi bir ikilemle karşı karşıya. Çevremizdeki istikrarsız ve savaş halindeki ülkeler ne yazık ki aynı zamanda zengin birer doğalgaz ve petrol kaynağı durumundalar. Dış ilişkilerimizdeki en ufak bir sallantı maalesef özellikle doğalagaz fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabiliyor. Bu da doğrudan tüketicinin cebine yönelen bir tehdit durumunda. Tüm bu nedenlerden dolayı ısınma giderlerimizi düşürmek ve enerji tasarrufu yapamak, hem cebimizi hem de kaynakların ölçülü tüketilmesi bağlamında çevreyi ve dünyamızı ilgilendiren öenmli bir konu. Evimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, bazı küçük detaylara biraz daha dikkat ederek tahmin edeceğimizden çok daha fazla paranın cebizmiden uçup gitmesini engelleyebiliriz. Aşağıda bu konuda evinzin içinde yapmanız gerekenlere değineceğiniz. Ancak yeni bir ev alma aşamasında olsanız bile, ısınma giderlerini düşürmenin yolları vardır. Örneğin ülkemizin coğrafyasına uygun olarak, soğuk rüzgarlar büyük ölçüde kuzey yönünden gelmektedir. Bu bağlamda, yeni bir eve sahip olurken ya da kiraya çıkarken, evde en çok zaman geçireceğiniz odanın (ki bu çoğu zaman oturma odası anlamına gelir) cephesinin kuzeye değil güneye bakması konusunu dikkate alın. Ayrıca eviniz ne kadar fazla güneş alırsa ısınma gidernizin o ölçüde düşeceğini unutmayın. Bu yüzden evinizin bakacağı cephe oldukça öenmlidir. Bu husustaki başka bir klasik tedbir dairenizin ara bir katta olmasıdır. Hem üstten hem alttan gelecek ısı, sizin harcayacağınız enerjiyi düşürmede tahmininizden çok daha büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca binanızda yapılmış veya yapılacak olan mantolamanın kalitesi de ısınmanızı ve dolayısıyla da kesenizi etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu bağlamda mantolaması yapılmamış eski evlerin büyük bir dezavantaja sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Şimdi ısınma giderlerinizi düşürmek için alınması gereken tedbirlere biraz daha yakından bakalım.