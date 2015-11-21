Isınma giderlerimi düşürmenin yolları nelerdir?

Dünyada sessiz sedasız enerji savaşları yaşanmaya devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında gelişenleri hepiniz takip etmişsinizdir. Tek sebebi bu olmamakla birlikte enerji konusundaki rekabet sonunda sıcak çatışma boyutuna kadar ulaştı. Özellikle petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki egemenlik arayışından kaynaklanan bu gerilimlerin faturası ne yazık ki biz sıradan tüketicilere çıkıyor. İleride durumun daha iyi olacağını gösteren bir belirti de maalesef yok gibi görünüyor. Fiyatların hiç olmazsa bu seviyelrde kalmasına razı olacak bir durumdayız. Kısacası büyük ihtimalle önümüzdeki her kış daha kabarık ısınma faturalarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden bugünkü yazımızda masraf kalemlerimiz arasında öenmli bir yer tutan ısınma giderlerini nasıl düşürebileceğimiz konusuna eğilmek istedik. İçinde bulunduğumuz sonbahar ve yakında gelecek olan kış günlerinde bu konunun üzerimizdeki (ve kesemizdeki) ağırlığı daha da hissedilir oluyor ne de olsa.
Ülkemiz medeniyetlere ve -konumuz açısından- doğal kaynaklara köprü vazifesi görme açısından bir yandan şanslı bir coğrafyada yer alırken, öte yandan bu durumun yarattığı istikrarsız ülke ve rejimlerle ve savaş ortamıyla çevrili, her an diken üzerinde bir coğrafyada yer almak şanssızlığına sahip olmak gibi bir ikilemle karşı karşıya. Çevremizdeki istikrarsız ve savaş halindeki ülkeler ne yazık ki aynı zamanda zengin birer doğalgaz ve petrol kaynağı durumundalar. Dış ilişkilerimizdeki en ufak bir sallantı maalesef özellikle doğalagaz fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabiliyor. Bu da doğrudan tüketicinin cebine yönelen bir tehdit durumunda. Tüm bu nedenlerden dolayı ısınma giderlerimizi düşürmek ve enerji tasarrufu yapamak, hem cebimizi hem de kaynakların ölçülü tüketilmesi bağlamında çevreyi ve dünyamızı ilgilendiren öenmli bir konu. Evimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, bazı küçük detaylara biraz daha dikkat ederek tahmin edeceğimizden çok daha fazla paranın cebizmiden uçup gitmesini engelleyebiliriz. Aşağıda bu konuda evinzin içinde yapmanız gerekenlere değineceğiniz. Ancak yeni bir ev alma aşamasında olsanız bile, ısınma giderlerini düşürmenin yolları vardır. Örneğin ülkemizin coğrafyasına uygun olarak, soğuk rüzgarlar büyük ölçüde kuzey yönünden gelmektedir. Bu bağlamda, yeni bir eve sahip olurken ya da kiraya çıkarken, evde en çok zaman geçireceğiniz odanın (ki bu çoğu zaman oturma odası anlamına gelir) cephesinin kuzeye değil güneye bakması konusunu dikkate alın. Ayrıca eviniz ne kadar fazla güneş alırsa ısınma gidernizin o ölçüde düşeceğini unutmayın. Bu yüzden evinizin bakacağı cephe oldukça öenmlidir. Bu husustaki başka bir klasik tedbir dairenizin ara bir katta olmasıdır. Hem üstten hem alttan gelecek ısı, sizin harcayacağınız enerjiyi düşürmede tahmininizden çok daha büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca binanızda yapılmış veya yapılacak olan mantolamanın kalitesi de ısınmanızı ve dolayısıyla da kesenizi etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu bağlamda mantolaması yapılmamış eski evlerin büyük bir dezavantaja sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Şimdi ısınma giderlerinizi düşürmek için alınması gereken tedbirlere biraz daha yakından bakalım.
Isıtma kaynakları büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında eski ve yeni tarz kalorifer petekleri, şömineler, sobalar, kuzineler ve elektrikli ısıtıcılar sayılabilir. Bu türlerin de kendiiçlerinde birçok alt türü bulunduklarını belirtelim. Özellikle büyük şehirlerde nüfusun çoğunluğu doğalgazla çalışan merkezi ya da merkezi olmayan kaloriferleri kullanmaktadır. Kalorifer peteklerinin yerlerini değiştirmek mümkün olduğundan yapılabilecek en önemli şey ısının düzgün dağılımını sağlamak açısından peteklerin önünü büyük mobilyalarla kapatmamak, hatta mümkünse boş bırakmaktır. Kalorifer petekleri açısından başka önemli bir nokta ise peteklerin mutlaka düzenli olarak havalarını almaktır. Bu basit işlemi aksatmadan yapmanız, kalorifer peteklerinden alacağınız randımanı bir hayli arttıracaktır. Şömine, soba ve elektrikli ısıtıcı gibi yeri değiştirebilecek bir ısı kaynağınız varsa, bu ısı kaynağını mümkün olduğu kadar ortada bir yere konumlandırmanız da yine ısının dengeli dağılımı açısından çok önemlidir.
Isınma verimliliği konusunda en önemli ikinci nokta hiç şüphe yok ki iyi bir izolasyona sahip olmaktır. Eğer ev apartmanın en üst katındaysa çatı izolasyonu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Bu noktada bir parantez açarak çatı izolasyonu konusunda ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okurlarımızı daha önce sitemizde yayınlanmış olan ‘Çatı izolasyonu nasıl yapılır?’ başlıklı yazıya yönelendirelim. Çatı katı izolasyonlarında dikkat edilmesi gereken nokta, dışarıya sıcaklığın kaçıp soğuk hava yağışın içeri girmesini engellerken, güneşten de azami yararlanılmaya gayret edilmesidir. Bolca güneş alan üst katlar ve çatı katları böylece daha çabuk ısınacaklardır. Bunu sağlamak için de izolasyonda güneş ışığınını geçmesine izin verecek şekilde şeffaf, opak veya cam gibi malzemeler kullanılması gerekmektedir. İzolasyonla bağlantılı başka bir konuda devamlılıktır ki, aşağıdaki başlıkta da bu konuya değineceğiz.
Isıyı hapsetme ve ev içindeki ısıyı stabil kılma anlamında devamlılığı sağlamak da büyük ölçüde iyi izolasyona bağlı olan bir konudur. Birden bire ısınma kaynağını yüksek sıcaklıklara ayarlamaktansa sürekli belli bir ritmi tutturmak, ısı istikrarı açısından önemlidir. Ancak herşeyden önce iyi bir izolasyona sahip olmak gerekir, izolasyon kaliteli değilse ısı konusunda bir devamlılık sağlamak oldukça zor olacaktır. Havanın güneşli olduğu saatlerde perde ya da panjurları kapamamak, geceleyin petekleri kapamak yerine akşam ve gece düşük derecelerde yakarak istikrarı sağlamak, kullanılmayan odalar varsa kapılarını kapatmak gibi basit önlemlerle zorlanmadan bir devamlılık sağlamanız mümkün olacaktır.
Ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde halen soba kullanıldığı düşünüldüğünde doğru havalandırma konusunun önemi ortaya çıkıyor. Zehirlenmelere çok daha az rastlanılsa da doğalgaz kaynaklı ısınan evler için de bu konu önemsiz değil. Bu konuda ısınma kaynağınızı satın alırken mutlaka satıcıdan ve montaj ekibinden gerekli bilgileri almalı, eğer soba kullanıyorsanız, geceleri (ve bilhassa Marmara Bölgesi’nde yaşayanalar için söylemek gerekirse lodos esen geceleri) sobayı mutlaka söndürerek yatmalıyız. Sızıntı yapması muhtemel, ek yeri gibi bölgeler dikkatle gözden geçirilmeli, baca temizliğine gereken özen gösterilmeli, tahliye boruları mutlaka yeterli ve gerekli uzunlukta tutulmalıdır.
Mutfaklardaki fırınlar, kuzineler ya da sadece ısınma amaçlı kullanılan fırın ve benzeri yapıların da hiç kuşkusuz doğru havalandırılıp havalandırılmadığına dikkat edilmelidir. Mutfağınızdaki yemek pişirme fırınlarınız tahmin ettiğinizden çok daha fazla ısı yayarlar, örneğin onlar yanarken mutfak kaloriferlerini kapatmanızın az da olsa katkısı olacaktır. Fotoğrafını gördüğünüz ve 1001Keyif firmasının Fransa’dan ithal ettiği bu örnek modelimiz mutfakta hem yemek pişirmek için de hem de aynı zamanda bir ısı kaynağı olarak kullanabildiğinden oldukça ideal çözümlerden biri olarak gözüküyor.
Mobilyanızın döşemesinden perdelerinize kadar tekstille ilgili malzeme ve kumaşlar doğrudan olmasa da dolaylı olarak evdeki ısı randımanını etkileyen güce sahiptirler. Zeminde bol miktarda ve çapta halı bulunması kuşkusuz ısı verimini arttıracaktır. Fotoğrafta gördüğünüz gibi şömine önü malzemeleri kullanmak, soğuğu çeken deri gibi malzemeleri koltuklarda kullanmamak ve elbette çok ince giyinmemek alınabilecek diğer basit tedbirler arasında sayılabilir.