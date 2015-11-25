Önce & Sonra: Baş döndürücü değişim

Moda çok değişken olup zaman içerisinde farklılık göstererek iç dekorasyonu etkilemeye devam ediyor. Günümüzde hem geleneksel tarz evler hem de daha çağdaş modeller bir arada kullanılıp her iki stile olan ilgi cazibesini kaybetmiyor. Özellikle yeni stil apartmanlarda eski tip dekorasyon öğeleri az da olsa geleneksel evlerin zarafet ve incelik barındıran unsurları çekiciliğini koruyor. Ancak eski olanı olduğu gibi kullanmak bazı sıkıntılar doğurabilir, zira ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz zaman içerisinde değişti ve bu da bildiğimiz anlamda modayı yarattı diyebiliriz.
Bu yazıda küçük apartman dairelerindeki eski tip materyallere getirilen modern yorumu inceleyeceğiz. Örnek fotoğraflardan yola çıkarak siz de güncelliğini kaybetmiş ancak hala zarafetini koruyan parçaları bozmadan onlara yeni bir yorum kazandırabilir, geçmişi günümüze taşıyan harika bir tasarım gerçekleştirebilirsiniz.
Daha çok çinilerde görebileceğiniz çiçek motifleri, mutfak fayansına karo halinde yerleştirilerek bu küçük mutfakta sevimli bir ambiyans oluşturulmuş. Eski tip yer zemininin koyu rengine paralel olarak mutfak dolaplarında da koyu tonlar tercih edilerek dekorasyonda denge sağlanmış. Mutfak tezgahı ve fayanslarda ise krem rengi kullanılarak keskin bir geçisin önüne geçilmiş. Ortaya çıkan sonuç tüm detaylarıyla modernize edilmiş bir mutfak.
Germano De Castro Pinheiro yapımı buu mutfak örneğinde ise tüm mutfak yüzeyi değil, yalnızca fayanslar değiştirildi. Minimalist çizgileriyle öne çıkan ince uzun mutfakta bir duvar boyunca ilerleyen dolaplar tüm depolama ihtiyacınızı karşılar nitelikte. Beyaz rengiyle son derece modern ve sofistike duran mutfak tasarımı gözlere şenlik bir tasarım.
Örnekte görmüş olduğunuz yemek odası bir apartman dairesine ait olup, söz konusu şömine daha önce mermer kaplamaydı. Gösterişli ve zarif bir atmosfer yaratabilmek için doğru malzemeleri kullanmanız gerekir. Dolayısıyla dönüşüm, şömineden başlayarak onu günümüze taşıyan modern bir forma sokmak amacını taşımalı.
Bir başka şömine örneğinde baca, duvara gömülü hale getirilerek geleneksel şömine görüntüsünden ayrışıyor. Böylece daha fazla alan açarak hem işlevsel hem de çok daha şık görünüyor. Üzerine yerleştirilen aksesuarlar sayesinde daha da estetik görünen şömine, dönüştürülmüş haliyle sıcacık ve keyif veren huzurlu bir atmosfer sağlıyor. Kırık beyazı tamamlayan ahşap zemini sayesinde evin dingin ortamı daha da kuvvetlenmiş.
Eski tarz dekorasyonlarda yatak başlığı tasarımın temel unsuruydu. Örnekte gördüğümüz neo-barok çizgilere sahip yatak hala ihtişamını korumakla birlikte yeni model dairelere ayak uydurmak zorunda. Dolayısıyla böyle parçaları seçerken dikkat olmalı, stilin kalanını ana parçaya uydururken aynı zamanda modern tarzdan uzaklaşmamalıyız.
Yatak başlıkları eskisi kadar yatak odalarının yıldızı olmasa da hala modası geçmeyen öğelerden birisi. Eğer eski tip bir yatak başlığınız varsa yeni tekstil ürünlerinden faydalanarak dönüştürebilirsiniz. Böylece eski başlığınızı tavan arasına kaldırmayıp modernize eder, aynı zamanda hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanmış olursunuz. Risk almaya değer.
Apartman dairelerine uygun olarak küçük boyutlu ancak benzersiz bir tasarıma sahip banyo dizaynı koyu kahverengi çinileriyle ön plana çıkıyor. Çikolata tatlılığındaki duvar döşemesi sayesinde çarpıcı bir tasarım kotarılmış.
Banyoları daha modern hale getirmeni bir yolu da ışık düzeneğini yenilemekten geçer. Özellikle bu örnekte olduğu gibi bembeyaz bir banyo tasarımınız varsa doğru ışık kullanımıyla birlikte daha cazip görünecektir.
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