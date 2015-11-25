Önce & Sonra: Baş döndürücü değişim

Moda çok değişken olup zaman içerisinde farklılık göstererek iç dekorasyonu etkilemeye devam ediyor. Günümüzde hem geleneksel tarz evler hem de daha çağdaş modeller bir arada kullanılıp her iki stile olan ilgi cazibesini kaybetmiyor. Özellikle yeni stil apartmanlarda eski tip dekorasyon öğeleri az da olsa geleneksel evlerin zarafet ve incelik barındıran unsurları çekiciliğini koruyor. Ancak eski olanı olduğu gibi kullanmak bazı sıkıntılar doğurabilir, zira ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz zaman içerisinde değişti ve bu da bildiğimiz anlamda modayı yarattı diyebiliriz.

Bu yazıda küçük apartman dairelerindeki eski tip materyallere getirilen modern yorumu inceleyeceğiz. Örnek fotoğraflardan yola çıkarak siz de güncelliğini kaybetmiş ancak hala zarafetini koruyan parçaları bozmadan onlara yeni bir yorum kazandırabilir, geçmişi günümüze taşıyan harika bir tasarım gerçekleştirebilirsiniz.