Yaz mevsiminde evimi nasıl serin tutabilirim?

Yaz aylarının yüksek sıcaklıkları evlerimizde iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ev dekorasyonu yaparken evi soğutma yöntemleri arasından hem dekorasyona uygun olan yöntemi seçmek hem de ekonomik anlamda avantajlı olanı seçmek büyük maharet istemektedir. Isıtma, soğutma ve klima uzmanları ile iletişime geçerek bu konuda en avantajlı yöntemi seçebilir, en ideal soğutma ve iklimlendirme yöntemini tercih edebilirsiniz. Tecrübeli uzmanlarımız ile iletişime geçtiğinizde eviniz için, yaşam alanlarınız ve odalarınız için en doğru yöntemi kısa süre de seçerek uygulayabiliyorsunuz. Odayı soğutma yöntemleri olan klima, merkezi soğutma sistemleri, kanallı sistemler, vantilatör, vantilatör önüne buz koymak, rezistanslı soğutma sistemleri arasından seçim yaparken oda dekorasyonunuza da dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanacağınız cihazlar ve sistemler dekorasyon estetiğine katkı sağlaması çok önemlidir.
Yaz mevsimi etkisini göstermeye başlar başlamaz evlerde yapılan bir takım hazırlıklar vardır. Yazın kavuran sıcaklarına önlem olarak da yapılan bu hazırlıklar birçok evde temizlik ve tadilat gibi işleri de içerir. Halılar kaldırılır, klimalar ve soğutucular bakımdan geçirilir, bahçe – veranda gibi alanlar kullanıma açılır, kışlık ev tekstil ürünleri kaldırılıp yerine yazlık olanlar çıkarılır, gerekliyse boya badana yapılır, kısaca ev baştan aşağıya yeni mevsime hazırlanır. Yaz mevsimini daha serin ve rahat geçirebilmek için yapılan bu hazırlıklar oldukça gerekli ve işe yarardır ancak yaz aylarında dayanılmaz hale gelen sıcaklarla baş edebilmek için yeterli sayılmazlar. Yaz aylarında yaşam alanlarınızı sıcak havaya karşı koruyabilmenin basit ama etkili yolları da vardır. Ufak birkaç önlemle daha serin ve konforlu ortamlar kazanabilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak evinizi daha serin tutmanın ufak ama etkili birkaç yolundan bahsedeceğiz. Mimar ve tasarımcıların hazırladıkları birbirinden muhteşem örnek dekorlarla sunacağımız bu yöntemler yazın kavurucu sıcaklarında kurtarıcınız olabilir.
Yaz sıcağının bilinen en iyi çözümü klima gibi görünse de aslında doğal yöntemler çok daha etkilidir. Özellikle bizim ülkemizdeki gibi agresif klima kullanımı sağlıksız bir çözüm olarak sayılabilir. Klima, oda ısısını dış ortam ısısının birkaç derece altı ya da üstü yapacak şekilde kullanılması gereken bir iklimlendirme yöntemiyken çok daha sert çalıştırılarak sağlıksız ortamlar yaratılıyor. Bu nedenle sağlıklı bir serinletme için klimaların daha bilinçli kullanılmasını ya da doğal serinletme yöntemlerine başvurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu yöntemler hakkında daha detaylı bilgileri yazının devamında vereceğiz ancak kısaca, pencereleri gündüz saatlerinde güneşten korumak, çeşitli izolasyon yöntemleri, pasif soğutma yöntemleri ve ısı yayan cihazların doğru kullanımı olarak özetleyebiliriz. Salondan mutfağa bütün odalar için farklı serinletme çözümleri sunmak mümkün.
Farklı mevsimsel hazırlıklarla ilgili dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyonunda sonbahar trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Mevsimsel hazırlıkların sonbahar – kış detayları için yararlı öneriler bulabileceğiniz bir yazı. Ayrıca binlerce farklı dekorasyon örneği için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Odanızı soğutmak için klima kullanacaksanız filtreli klimalar tercih etmelisiniz. Filtreli klimalar oda içindeki tozları da emeceği için temizlik sırasında işinizi kolaylaştıracaktır. evinizi daha kolay temizlemek için '' Kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır? '' başlıklı yazımıza bakabilir ve temizlik işlemini basite indirgeyebilirsiniz.
İklimlendirmek ve soğutmak istediğiniz odanın ölçülerine, tavan yüksekliğine ve genişliğine göre iklimlendirme sistemi seçmelisiniz. Aksi durumda odanızı homojen olarak iklimlendiremezsiniz. Odanızın her noktasının dilediğiniz gibi soğuması için doğru sistemleri seçmeniz çok önemlidir.
Odalarınızda yer alan kapı ve pencere pervazlarının izolasyonunun titiz bir şekilde yapılması çok önemlidir. Bu alanlar hava sızdırdığı için sıcak hava oda içerisine kolay bir şekilde dolacaktır. İzolasyonu dikkatli bir şekilde yaptığınızda dilediğiniz gibi odanızı soğutabilirsiniz.
Yaz aylarında odanızı serinletmek için kullanacağınız klimaların yeri çok önemlidir. Kapı, pencere gibi hava akımı olan yerlere klima takmamalı, hava akımını karşıdan kesecek şekilde çalışacak bir lokasyon seçmelisiniz. Bu sayede daha az enerji harcayarak odanızı iklimlendirebilirsiniz.
Güneş alan geniş pencereler kışın kurtarıcınız olsa da yaz aylarında bunaltıcı olabilir. Gün ışığını tamamen odaya alan pencereleri stor perde veya kalın güneşliklerle kapatarak evinizi koruyabilirsiniz. Gündüz saatlerinde perdelerinizi kapalı tutmak evinizi istenmeyen ısı ve nemden korumakta iyi bir adımdır. Ayrıca yere kadar uzanan perdeler ısıyı odadan ayırma konusunda daha iyi bir yardımcı olabilir. Ak Design Studio tarafından tasarlanan bu oturma odasının pencereleri muhteşem manzarası ve geniş yapısıyla aydınlık ve ferah bir ortam sunuyor. Güneşin pencerelere vurduğu saatlerde, cepheyi, perde veya jaluzi gibi ürünlerle kapalı tutmak, istenmeyen ısıyı odanızdan uzaklaştırarak, mekanın daha serin ve ferah olmasını sağlayacaktır.
Bulaşık makinesi, ocak – fırın gibi mutfak gereçleri, çamaşır makinesi gibi cihazlar çalışırken odaya ciddi miktarlarda ısı enerjisi yayarlar, hepsi bir arada çalıştığında ve ortam gün ışığı da alıyorsa hissedilir bir sıcaklık artışı olacaktır. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu bu cihazları mümkün olduğunca gece çalıştırmaktır. Gün içerisinde odanın kendi sıcaklığı nedeniyle cihazlardan yayılan ısı daha etkili olacağından, gece çalıştırılarak bu etki azaltılabilir. Ayrıca güneş iner inmez ilk işiniz sirkülasyon yapacak bütün kapı pencereleri açarak içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlamak olmalıdır. Unutmayın ısınan hava enerjisinden dolayı dışarı çıkmak için can atacaktır, siz yeter ki ona bir açıklık verin.
Pasif soğutma ve ısıtma sistemi esasen hiçbir enerji harcanmadan ısıtma – soğutma yöntemi olarak bilinir. Güneş enerjileri pasif ısıtma sistemleridir. Pencereleri açarak sıcak havayı dışarı çıkarmak bir pasif soğutma yöntemidir. Gelişen teknoloji ile birlikte yapı sistemlerinde kullanılan çözümlere bir yenisi de pasif soğutma mantığı ile eklendi. Evinizde kullanılan sıcak ve soğuk suyun, basit bir pompalama ve devirdaim yöntemi ile bütün evi dolaştırılması oldukça kolay ve ekonomik bir ısıtma soğutma sağlar. Sadece pompalama sistemi için enerji harcanacağından aynı zamanda ekolojik de bir yöntemdir. Duvardan ısıtma ve serinletme sağlayan bu sistemi evinize kurabilmek için uzman bir ekip ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Evinizin mimari özelliklerine en uygun çözümü sunacaklardır. Bunun yanında kullandığınız pasif soğutma sistemlerine ek olarak, vantilatör veya tavan pervanesi gibi küçük ama etkili yöntemlere de başvurabilirsiniz. Ayrıca vantilatörün önüne bir kase buz koymak serinletici havanın yayılmasında etkili olacaktır.
Dekorasyonunuzda mermer, granit gibi doğal taşlar veya seramik gibi malzemeler kullanmak mekanınızın daha serin kalmasını sağlayacaktır. Isı tutmayan özellikleri sayesinde kolay serinleyen evler yaratırlar. Ayrıca ışığı yansıtan açık renk dekorasyonlar serinleme konusunda daha başarılıdırlar bu nedenle yaz aylarının uzun ve sıcak geçtiği iklimlerde yaşıyorsanız dekorasyonunuzda bu ögelere yer vermeniz yazı daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Zaten açık renk dekorasyonların ferah ve aydınlık ortamlar sunma konusundaki başarısını mutlaka duymuşsunuzdur.
Eğer bahçeli bir eviniz varsa ve pencerenizin önünü kapatan büyük bitkileriniz varsa güneş ışınlarına karşı koruma altındasınız demektir. Serinletme konusunda bitkilerin rolü büyüktür. Hem havayı temizlerler hem de güneş ışınlarını emerek ortama fazla ısı yayılmasını engellerler. Hem iç mekanlar için hem de dış mekanlarda gölgelendirme için bitkilerden daha iyi çözüm bulamazsınız. Pencere önündeki ağaçların dalları, ışığınızı kesmeden ısı geçişinin en uygun yolunu hem de en ekonomik ve doğal şekilde sağlarlar.
Ağaç gölgesine zaman geçirmenin kıymetini şiirlerde hatta romanlarda bile anlatırlar. Yanılıyor olamazlar. Evinizin üstlerine kadar uzanmış dallarıyla kocaman ağaçlarınız varsa sakın dallarını kesmeyin. Evinize gölge sağlayacak ve aynı zamanda havayı temizleyerek ferah bir serinlik kazandıracak ağaçlar her mevsim evinizin hazinesi olacaklardır. Bu mükemmel dekorasyonda, tropikal bir ormanın ortasına kurulmuş izlenimi veren bahçe evin havası için büyük bir avantaj sağlıyor. Yeterli büyüklükte her bahçeyi bu şekilde ağaçlandırarak aynı görüntüyü kazanabilirsiniz. Siz de bahçeli eve sahip olan şanslı insanlardansanız bitkilendirme ve ağaçlandırmaya mutlaka önem verin.
Dekorasyonda bitki kullanmanın bir diğer faydası da kuru bitkilerle yapılan hasır ve bambu süslemelerin yalıtım özelliğidir. Ampuller kapalı bir odanın sıcaklığının artmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ufak görünseler de yaydıkları ısı enerjisi ile ciddi bir sıcaklık artışı sağlarlar. Bunu engellemenin en güzel yollarından biri lambalarınızın etrafını hasır veya bambu süslemelerle kaplamak olacaktır. Aynı zamanda dekoratif bir görüntüsü de olan bu uygulama odanızı serin tutmakta oldukça işe yarar.