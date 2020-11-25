Yaz mevsiminde evimi nasıl serin tutabilirim?





Yaz aylarının yüksek sıcaklıkları evlerimizde iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ev dekorasyonu yaparken evi soğutma yöntemleri arasından hem dekorasyona uygun olan yöntemi seçmek hem de ekonomik anlamda avantajlı olanı seçmek büyük maharet istemektedir. Isıtma, soğutma ve klima uzmanları ile iletişime geçerek bu konuda en avantajlı yöntemi seçebilir, en ideal soğutma ve iklimlendirme yöntemini tercih edebilirsiniz. Tecrübeli uzmanlarımız ile iletişime geçtiğinizde eviniz için, yaşam alanlarınız ve odalarınız için en doğru yöntemi kısa süre de seçerek uygulayabiliyorsunuz. Odayı soğutma yöntemleri olan klima, merkezi soğutma sistemleri, kanallı sistemler, vantilatör, vantilatör önüne buz koymak, rezistanslı soğutma sistemleri arasından seçim yaparken oda dekorasyonunuza da dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanacağınız cihazlar ve sistemler dekorasyon estetiğine katkı sağlaması çok önemlidir.

Yaz mevsimi etkisini göstermeye başlar başlamaz evlerde yapılan bir takım hazırlıklar vardır. Yazın kavuran sıcaklarına önlem olarak da yapılan bu hazırlıklar birçok evde temizlik ve tadilat gibi işleri de içerir. Halılar kaldırılır, klimalar ve soğutucular bakımdan geçirilir, bahçe – veranda gibi alanlar kullanıma açılır, kışlık ev tekstil ürünleri kaldırılıp yerine yazlık olanlar çıkarılır, gerekliyse boya badana yapılır, kısaca ev baştan aşağıya yeni mevsime hazırlanır. Yaz mevsimini daha serin ve rahat geçirebilmek için yapılan bu hazırlıklar oldukça gerekli ve işe yarardır ancak yaz aylarında dayanılmaz hale gelen sıcaklarla baş edebilmek için yeterli sayılmazlar. Yaz aylarında yaşam alanlarınızı sıcak havaya karşı koruyabilmenin basit ama etkili yolları da vardır. Ufak birkaç önlemle daha serin ve konforlu ortamlar kazanabilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak evinizi daha serin tutmanın ufak ama etkili birkaç yolundan bahsedeceğiz. Mimar ve tasarımcıların hazırladıkları birbirinden muhteşem örnek dekorlarla sunacağımız bu yöntemler yazın kavurucu sıcaklarında kurtarıcınız olabilir.

Yaz sıcağının bilinen en iyi çözümü klima gibi görünse de aslında doğal yöntemler çok daha etkilidir. Özellikle bizim ülkemizdeki gibi agresif klima kullanımı sağlıksız bir çözüm olarak sayılabilir. Klima, oda ısısını dış ortam ısısının birkaç derece altı ya da üstü yapacak şekilde kullanılması gereken bir iklimlendirme yöntemiyken çok daha sert çalıştırılarak sağlıksız ortamlar yaratılıyor. Bu nedenle sağlıklı bir serinletme için klimaların daha bilinçli kullanılmasını ya da doğal serinletme yöntemlerine başvurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu yöntemler hakkında daha detaylı bilgileri yazının devamında vereceğiz ancak kısaca, pencereleri gündüz saatlerinde güneşten korumak, çeşitli izolasyon yöntemleri, pasif soğutma yöntemleri ve ısı yayan cihazların doğru kullanımı olarak özetleyebiliriz. Salondan mutfağa bütün odalar için farklı serinletme çözümleri sunmak mümkün.

Farklı mevsimsel hazırlıklarla ilgili dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyonunda sonbahar trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Mevsimsel hazırlıkların sonbahar – kış detayları için yararlı öneriler bulabileceğiniz bir yazı. Ayrıca binlerce farklı dekorasyon örneği için sitemizde arama yapabilirsiniz.