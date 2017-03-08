Yaza hazırlık: 14 şahane bahçe ve teras fikri

Bahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde şimdiden teras ve bahçe dekoru için kollarımızı sıvayabiliriz. Aşağıda size ilham vermesi için derlediğimiz 14 örnekte ne gibi fikirler uygulanmış hep beraber bakalım.
İlk örneğimizde geniş ve bakımlı bir bahçesi olan iki katlı bir ahşap ev görüyoruz. Zemin katta bahçeye bakan geniş cam kapılar var. Burası aynı zamanda evin terası. Yapı ahşap tasarlandığı için haliyle zemin de ahşap kaplı. Ahşap doğal bir malzeme olduğu için bahçeyle aynı seviyede tutulmuş. Bu durum evi bahçenin doğal bir uzantısı gibi göstererek sıcak bir ambiyans sağlıyor.
İkinci örnekte devasa bir teras camla kapatılmış. Burası aynı zamanda bir kış bahçesi. Katlanabilen cam sayesinde sıcak havalarda rahatlıkla bahçeyle bağlantı kurulurken kış mevsiminde ise cam kapatılarak soğuk havadan korunma sağlanıyor.
Sırada son derece iç açıcı bir bahçe manzarası var. Oldukça bakımlı görünen yeşiller içindeki bahçeye ahşap malzemeyle yuvarlak bir alan yapılmış. Açık havanın tadını çıkarmak için tasarlanan alanda mobilyalar da yuvarlak hatlı modellerden seçilerek uyum yakalanmış.
Bir başka büyük teras örneğinde hemen hemen tüm açık alanda bulunan unsurlar mevcut. Oturma grubu, yemek takımı, bir havuz ve şezlong. Tüm bunların dışında giderek popülerleşen bir şey daha var. O da ateş çukuru.
Teras dekorasyonunu yaparken açık alanı tıpkı bir oturma odası gibi dekore edebilirsiniz. Fotoğrafta bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Kara tahtalardan üzerinde yazılar bulunan minderlere dek son derece davetkar bir teras örneği.
Teras ve bahçe gibi açık alanlarda özellikle güneşin battığı saatler için aydınlatma şart. Ancak klasik ışık modellerinden farklı olarak yaratıcı bir aydınlatma kullanabilirsiniz. Ayrıca mobilya ve basamak gibi kilit noktaları aydınlatarak loş bir ışıkla güvenliği de sağlarsınız.
Fotoğraftaki bir sanat eserini andıran teras kusursuz bir görünüme sahip. Bu derece çarpıcı bir teras tasarımı yapmak elbette kolay değil. Ancak çağdaş ve esnek çizgilerle siz de etkileyici bir görsellik sunabilirsiniz.
Gösterişli tasarımlardan daha mütevazi örneklere geçelim. Resimdeki küçük terasta çatı olarak ahşap pergola ile ihtiyaç halinde çatıyı kapatan bir bez bulunuyor. Terası kapatan bir duvar ise tamamen küçük ağaçlardan oluşmuş. Bahçenizdeki bitkileri nasıl işlevsel kullanabileceğinize dair akıllıca bir fikir.
Teras mobilyaları için çok fazla masrafa girmenize gerek yok. Örneğin bu terasın zemini ahşap kaplamadan yapılmış. Zeminle uyumlu olarak mobilyadan ahşaptan yapılma. Ancak dikkatli bakılırsa koltukların iki adet ahşap sandık ve yastıklardan oluştuğu fark edilebilir.
Bahçe içine yapılan oturma alanları için doğal malzemeler kullanılarak ilgi çekici bir tasarım elde edilebilir. Bu örnekte ahşap ve taş kullanılarak hoş bir uyum sağlanmış.
Giderek popülerliği artan palet mobilyalar özellikle bahçe ve teras gibi açık alanlarda kullanılıyor. Zira yapılışı kolay, ağırlığı hafif ve gerek masa gerek koltuk olarak işlev görüyor.
Bahçe içine standart bir çardak yapmak yerine fotoğraftaki güzel ve basit fikri uygulayarak muhteşem bir görünüm sağlayabilirsiniz. Oval veya düz bir çatıya dolanan sarmaşıklar oldukça güzel görünüyor.
Hem terasta hem bahçede kullanabileceğiniz ahşap veya beton çiçek yatakları düzenli bir görünüm için son derece kullanışlıdır. Duvar diplerinde kullanırsanız eğer estetik açıdan daha iyi gözükür.
Kim demiş terasta hamak olmaz diye? Gördüğünüz gibi gayet yakışıyor.
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