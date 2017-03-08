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Yaza hazırlık: 14 şahane bahçe ve teras fikri

nihal e. nihal e.
homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
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Bahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde şimdiden teras ve bahçe dekoru için kollarımızı sıvayabiliriz. Aşağıda size ilham vermesi için derlediğimiz 14 örnekte ne gibi fikirler uygulanmış hep beraber bakalım.

​1- Bahçeye bitişik zemin

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

İlk örneğimizde geniş ve bakımlı bir bahçesi olan iki katlı bir ahşap ev görüyoruz. Zemin katta bahçeye bakan geniş cam kapılar var. Burası aynı zamanda evin terası. Yapı ahşap tasarlandığı için haliyle zemin de ahşap kaplı. Ahşap doğal bir malzeme olduğu için bahçeyle aynı seviyede tutulmuş. Bu durum evi bahçenin doğal bir uzantısı gibi göstererek sıcak bir ambiyans sağlıyor.

​2- Katlanır cam balkon

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

İkinci örnekte devasa bir teras camla kapatılmış. Burası aynı zamanda bir kış bahçesi. Katlanabilen cam sayesinde sıcak havalarda rahatlıkla bahçeyle bağlantı kurulurken kış mevsiminde ise cam kapatılarak soğuk havadan korunma sağlanıyor.

​3- Yuvarlak çizgiler

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste Düz çatı
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

Sırada son derece iç açıcı bir bahçe manzarası var. Oldukça bakımlı görünen yeşiller içindeki bahçeye ahşap malzemeyle yuvarlak bir alan yapılmış. Açık havanın tadını çıkarmak için tasarlanan alanda mobilyalar da yuvarlak hatlı modellerden seçilerek uyum yakalanmış.

​4- Ateş çukuru

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Bir başka büyük teras örneğinde hemen hemen tüm açık alanda bulunan unsurlar mevcut. Oturma grubu, yemek takımı, bir havuz ve şezlong. Tüm bunların dışında giderek popülerleşen bir şey daha var. O da ateş çukuru.

​5- Eğlenceli objeler

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teras dekorasyonunu yaparken açık alanı tıpkı bir oturma odası gibi dekore edebilirsiniz. Fotoğrafta bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Kara tahtalardan üzerinde yazılar bulunan minderlere dek son derece davetkar bir teras örneği.

​6- Yaratıcı aydınlatma

Suresnes, AD Concept Gardens AD Concept Gardens Modern Bahçe
AD Concept Gardens

AD Concept Gardens
AD Concept Gardens
AD Concept Gardens

Teras ve bahçe gibi açık alanlarda özellikle güneşin battığı saatler için aydınlatma şart. Ancak klasik ışık modellerinden farklı olarak yaratıcı bir aydınlatma kullanabilirsiniz. Ayrıca mobilya ve basamak gibi kilit noktaları aydınlatarak loş bir ışıkla güvenliği de sağlarsınız.

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​7- Rüya gibi

Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE Modern Bahçe
BRADSTONE

BRADSTONE
BRADSTONE
BRADSTONE

Fotoğraftaki bir sanat eserini andıran teras kusursuz bir görünüme sahip. Bu derece çarpıcı bir teras tasarımı yapmak elbette kolay değil. Ancak çağdaş ve esnek çizgilerle siz de etkileyici bir görsellik sunabilirsiniz.

​8- Ağaçlardan duvar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Gösterişli tasarımlardan daha mütevazi örneklere geçelim. Resimdeki küçük terasta çatı olarak ahşap pergola ile ihtiyaç halinde çatıyı kapatan bir bez bulunuyor. Terası kapatan bir duvar ise tamamen küçük ağaçlardan oluşmuş. Bahçenizdeki bitkileri nasıl işlevsel kullanabileceğinize dair akıllıca bir fikir.

​9- Sandıktan koltuk

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Teras mobilyaları için çok fazla masrafa girmenize gerek yok. Örneğin bu terasın zemini ahşap kaplamadan yapılmış. Zeminle uyumlu olarak mobilyadan ahşaptan yapılma. Ancak dikkatli bakılırsa koltukların iki adet ahşap sandık ve yastıklardan oluştuğu fark edilebilir.

​10- Taş ve ahşap

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design Rustik Bahçe
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

Bahçe içine yapılan oturma alanları için doğal malzemeler kullanılarak ilgi çekici bir tasarım elde edilebilir. Bu örnekte ahşap ve taş kullanılarak hoş bir uyum sağlanmış.

​11- Palet mobilya

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI Klasik Bahçe
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

Giderek popülerliği artan palet mobilyalar özellikle bahçe ve teras gibi açık alanlarda kullanılıyor. Zira yapılışı kolay, ağırlığı hafif ve gerek masa gerek koltuk olarak işlev görüyor.

​12- Sarmaşıktan çatı

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Rustik Bahçe
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

Bahçe içine standart bir çardak yapmak yerine fotoğraftaki güzel ve basit fikri uygulayarak muhteşem bir görünüm sağlayabilirsiniz. Oval veya düz bir çatıya dolanan sarmaşıklar oldukça güzel görünüyor.

​13- Duvar diplerine çiçek yatakları

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

Hem terasta hem bahçede kullanabileceğiniz ahşap veya beton çiçek yatakları düzenli bir görünüm için son derece kullanışlıdır. Duvar diplerinde kullanırsanız eğer estetik açıdan daha iyi gözükür.

​14- Terasta hamak

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Kim demiş terasta hamak olmaz diye? Gördüğünüz gibi gayet yakışıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Köy evi anlayışınızı değiştirecek 8 yerli ev projesi' başlığına bakabilirsiniz.

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