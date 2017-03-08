Yaza hazırlık: 14 şahane bahçe ve teras fikri

İlk örneğimizde geniş ve bakımlı bir bahçesi olan iki katlı bir ahşap ev görüyoruz. Zemin katta bahçeye bakan geniş cam kapılar var. Burası aynı zamanda evin terası. Yapı ahşap tasarlandığı için haliyle zemin de ahşap kaplı. Ahşap doğal bir malzeme olduğu için bahçeyle aynı seviyede tutulmuş. Bu durum evi bahçenin doğal bir uzantısı gibi göstererek sıcak bir ambiyans sağlıyor.