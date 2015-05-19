Saklı cennette görülmeye değer bir villa

Eskimeyen tatil beldelerimizden olan Bodrum, dönem dönem tahtını Çeşme veya Belek gibi diğer gözde tatil yörelerine kaptırır gibi oluyorsa da, eşsiz doğası, akvaryum temizliğinde koyları ile onyıllardır kalplerde ve hatta şarkılardaki yerini korumayı başarıyor. Geçtiğimiz yıllar Çeşme Alaçatı modasıyla bir parça gölgede kalmış olsa da son bir iki yıldır özellikle iç turizmin en önemli merkezlerinden biri olma konumunu geri kazandı. Elbette Bodrum yalnızca bir tatil beldesi de değil artık. Eskinin o beyaz badanalı, mavi panjurlu ve bahçelerinde zeytin ağaçları olan klasik Ege evlerinin yanı sıra, birbirinden güzel villa ve diğer türden konut projelerine de evsahipliği yapıyor. Ve bu projelerle birlikte artık dört mevsim yaşayan, büyüyen ve gelişen bir kent olma konumunda Bodrum. Turizmin yanı sıra ticaret hayatıyla da çok geniş bir kesim için cazibe merkezi olma özelliğini gün geçtikçe arttırıyor.
Bu yazımızda Bodrum'un en güzel köşelerinden biri olan Yalıkavak'ta bulunan Saklıkoru villalarından birine konuk oluyoruz. Sektörün yükselen isimlerinden olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından projelendirilen ve tasarlanan bu şık villa, Avrupai esintileri ile bir yönüyle de bir Avrupa kenti sayılabilecek Bodrum'da adeta bir yıldız gibi parlıyor. Gelin bu güzel villaya biraz daha yakından bakalım.
İnşaat sektörünün en çok eleştirildiği konuların başında, yeni projelerin uygulandığı alanlarda doğal dengenin ve dokunun bozulması geliyor. Gerçekten de bu şekilde hareket eden firmaların sayısı az değil. Ancak doğaya yönelik ilgi ve duyarlılığın artması ve bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da güç kazanmasıyla birlikte, ekoloji sorunları toplumun gündeminde daha fazla yer edinmeye ve dikkat çekmeye başladı. Bununla birlikte sektörün pek çok aktörü de kendilerini gözden geçirdiler ve daha sürdürülebilir pozisyonlar aldılar. Artık doğal dokuyu en az zedeleyecek şekilde tasarlanan projeler bu yönleriyle de değerlerini arttırıyorlar. Saklıkoru'da da bunun bir örneğini görüyoruz. Havuzun hemen yanıbaşında ve evin çevresinde gördüğümüz ağaçlar da bunun bir kanıtı.
Mutfaklar hiç kuşkusuz her türden konutun karakterini en çok yansıtan, ev sahibinin de tarzını en çok ele veren mekanlar olarak öne çıkarlar. Bu villanın mutfağında ise sade, modern ve fonksiyonel bir tarzın ön planda olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte şıklıktan da ödün verilmemiş. Özellikle renk tercihleri ve gün ışığından efektif yararlanılmış olması da mutfağın dikkat çeken diğer özelliklerinden.
Burada gördüğümüz yatak odasında ise, konforlu ve huzurlu bir uykuyu kaçırabilecek her türlü gereksiz detaydan arındırılmış, modern, sade ve işlev odaklı bir tasarım hakim. Bununla birlikte bu oldukça geniş odanın bir dizayn iddiası taşımadığını söylemek de yanlış olur. Ahşap zeminle kontrast oluşturan siyah dolap grubu ve aynı renkteki fonksiyonel yatak başı bu iddianın en önemli silahları olarak dikkat çekiyor. Bu odada da gün ışığının kullanımına önem verilmesi, bir Ege evinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor adeta.
Villanın dikkat çeken özelliklerinden biri de, yekpare geniş alanlara ağırlık vermek yerine, pozitif bölümlemeler yardımıyla birbirinden farklı tarzlardaki odalar arasında geçişler sağlanmış olması. Bu fotoğrafta bunun iyi bir örneğini görmek mümkün. Kahverengi mobilyaların karakterize ettiği ana salonun arka planında görülen bir diğer oturma alanı, salondan nispeten farklı tarzıyla da hafif bir kontrast yakalayarak onun gölgesinde kalma durumuna razı olmadığını ilan ediyor gibi.
Rahatlığı ön planda tutan ana salonda, akıllıca yerleştirilmiş şömine kuşkusuz mekanın en önemli unsuru olarak öne çıkıyor. Şöminenin hemen yakınında bulunan ve psikologlardaki yarı yatak yarı koltuk özellikli mobilyaları andıran parça ise odaya ilginç bir hava katmış. Bu son derece rahat koltukta oturup huzur veren bahçe manzarasını izlemek de mümkün. Geniş pencereler sayesinde bu odada da keyifli bir doğal aydınlatma sağlanmış.
Villanın genel çizgisini tamamlayan, hatta belki biraz da aşan banyoda ise özellikle yuvarlak pencere ve zeminde kullanılan ahşap döşeme sayesinde bir tekne havası sezmemek elde değil. Bir tekne güvertesini hatırlatan rüstik zemin kaplaması son derece başarılı bir uygulama. Kullanılan diğer malzemelerin kalitesiyle de banyonun geneli adeta birinci sınıf bir otel süitini dahi aratmayacak nitelikte.
Bir başka harika Bodrum evi için Bodrum'da sıradışı bir zarafet örneği yazımıza bakabilirsiniz.