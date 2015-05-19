Saklı cennette görülmeye değer bir villa

Eskimeyen tatil beldelerimizden olan Bodrum, dönem dönem tahtını Çeşme veya Belek gibi diğer gözde tatil yörelerine kaptırır gibi oluyorsa da, eşsiz doğası, akvaryum temizliğinde koyları ile onyıllardır kalplerde ve hatta şarkılardaki yerini korumayı başarıyor. Geçtiğimiz yıllar Çeşme Alaçatı modasıyla bir parça gölgede kalmış olsa da son bir iki yıldır özellikle iç turizmin en önemli merkezlerinden biri olma konumunu geri kazandı. Elbette Bodrum yalnızca bir tatil beldesi de değil artık. Eskinin o beyaz badanalı, mavi panjurlu ve bahçelerinde zeytin ağaçları olan klasik Ege evlerinin yanı sıra, birbirinden güzel villa ve diğer türden konut projelerine de evsahipliği yapıyor. Ve bu projelerle birlikte artık dört mevsim yaşayan, büyüyen ve gelişen bir kent olma konumunda Bodrum. Turizmin yanı sıra ticaret hayatıyla da çok geniş bir kesim için cazibe merkezi olma özelliğini gün geçtikçe arttırıyor.

Bu yazımızda Bodrum'un en güzel köşelerinden biri olan Yalıkavak'ta bulunan Saklıkoru villalarından birine konuk oluyoruz. Sektörün yükselen isimlerinden olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından projelendirilen ve tasarlanan bu şık villa, Avrupai esintileri ile bir yönüyle de bir Avrupa kenti sayılabilecek Bodrum'da adeta bir yıldız gibi parlıyor. Gelin bu güzel villaya biraz daha yakından bakalım.