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Rekor sürede inşa edilen 240 metrekarelik ev!

Homify Homify
homify Modern Evler Metal Siyah
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240 metrekarelik bir apartman dairesine ödeyeceğiniz fiyatın çok daha azıyla, üstelik rekor bir sürede, bahçeli bir ev yaptırabileceğinizi söylesek, ne derdiniz? Bu yazımızda size tanıtacağımız ev, tatil ve emeklilik planlarınız için muhteşem bir yatırım örneği olabilir. Yeni nesil yapı sistemleri kullanılarak üretilen ve oldukça basit bir yapıya sahip olan bu modern evi adım adım tanımaya hazır mısınız?

Çelik konstrüksiyon, yalıtımlı duvar panelleri, beton temel, çelik dış cephe kaplaması gibi sağlamlığıyla öne çıkan yapı çözümleriyle üretilmiş bu ev, sanılanın aksine oldukça kısa bir sürede inşa edilmiş. Modüler ve prefabrike gibi sistemlerin özellikleri kullanılarak ortaya çıkarılmış yapı, örnek olacak cinsten. Projeyi üstelenen firma benzer özelliklere sahip farklı yapılara da imza atmış, firma sayfasına tıklamadan geçmeyin. Ayrıca alternatif yapı sistemleri hakkında farklı örnekler bulmak isterseniz ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.    

Basit yapılı modern bir ev

homify Modern Evler Metal Beyaz
homify

homify
homify
homify

Tek katlı ve oldukça basit bir yapıya sahip olan evin inşası tahmin edildiğinden çok daha kolay bir şekilde ve hızla tamamlanmış. Neredeyse birkaç haftada tamamlanan evin yapım aşamalarını adım adım aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla bilgiye ve fotoğrafa ulaşmak için firma sayfasına tıklamanız mümkün. Ayrıca hızlı inşaatları ve basit yapıları ile öne çıkan modüler ev modelleri hakkında size özel bilgiler almak isterseniz uzmanlarımızdan mimarlar ve inşaat şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz.   

Çelik strüktürler

homify Modern Oturma Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin temel yapı malzemelerini çelik taşıyıcılar, beton ve SIP paneller oluşturuyor. Çelik taşıyıcıları sayesinde oldukça sağlam ve dayanıklı olan ev bir ömür rahatlıkla kullanılabilir. Böyle bir ev yaptırmak istiyorsanız alternatif yapı şekilleri hakkında detaylı bilgiler bulmak için sitemizde bir araştırma yapabilirsiniz.

Temelde beton malzeme

homify Modern Evler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin temelinde, hem izolasyon özelliği sağlayan hem de evin taşıyıcılarını sağlam bir şekilde toprağa tutturan beton malzeme kullanılmış. Çelik iskeleti ve yeni nesil panel kaplamaları gibi evin bütün parçalarının modüler olarak üretilip getirildiğini söyleyebiliriz. Bu da yapıya hatasız bir inşaat sağlamış.  

Sağlam bir temel

homify Modern Evler Beton Beyaz
homify

homify
homify
homify

Membran tabakalar ve beton ile kaplanan zemin izolasyon özellikleri ile öne çıkıyor. Zeminin nem ve soğuğundan etkilenmeyecek bir ev için atılacak en doğru ilk adım bu olabilir. 

SIP panel sistemi

homify Modern Evler Metal Siyah
homify

homify
homify
homify

SIP paneller yalıtımlı yapı panelleri olarak biliniyor. Yeni nesil bir yapı malzemesi olan bu paneller duvarları oluşturan ana malzemedir. Panellerin iki tarafında, ahşap talaşı ve reçinenin yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş bir ahşap levha ve arasında polistiren köpük adı verilen bir yalıtım malzemesi bulunuyor. SIP panellerle oluşturulan duvarların dış cephesinde çelik kaplama iç cephesinde ise ince beton ve alçı sıva kaplama kullanılmış.  

İç mekanlar için ferah ve aydınlık bir plan

homify Modern Oturma Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Geniş pencereler ve açık alanlar sayesinde oldukça ferah iç mekanlar oluşturulmuş. Ayrıca duvarların iç cephesinde alçı duvarlar ile beyaz boya tercih edilerek daha ferah bir görünüm sağlanmış. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Pencereler ve dış cephede modern izler

homify Modern Evler Metal Siyah
homify

homify
homify
homify

Dış cephede kullanılan çelik kaplama lacivert renkte seçilerek eve modern bir dış çehre kazandırılmış. Pencere yuvaları ise resimde göründüğü gibi hardal sarısına yakın bir renk ile boyanmış. 

Mükemmel bir manzara ve geniş bahçe

homify Modern Evler İşlenmiş Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Geniş bir bahçeye sahip olan ev yüksek bir yamaçta bulunduğu için manzarası da haliyle muhteşem. Dilerseniz siz de şehrin dışında bir araziye böyle bir ev yaptırabilir ve hem tatilleriniz için hem de emekliliğiniz için harika bir plan yapmış olabilirsiniz. Alternatif yapı sistemleri sayesinde oldukça ucuza mal edilen bu ev her yönüyle iyi bir yatırım.   

Farklı boyutlarda pencereler

homify Modern Evler Metal Siyah
homify

homify
homify
homify

Evin çevresinde alışılmışın dışında pencere şekilleri kullanarak evin modern görüntüsünü güçlendiren mimarlar hem renk seçimleri, hem malzeme seçimleri hem de uyguladıkları model ile övgüyü hak ediyor.   

Neredeyse bitmek üzere!

homify Modern Evler Metal Siyah
homify

homify
homify
homify

Dış cepheyle ilgili işlemleri neredeyse tamamlanmış olan evin manzarasına bir de bu açıdan bu bakın! Ferah iç mekanları, kullanışlı yapısı, sağlam ve dayanıklı dış cephesi ile böyle bir ev ömürlük ev olarak rahatlıkla tanımlanabilir. 

Bahçe düzenlemesi daha sonra

homify Modern Evler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin çatı iç ve dış mekanları bütçenin tamamını kullanmış olacak ki ev sahipleri bahçe düzenlemesini sonraya bırakmışlar. Şimdilik kaba toprak görüntüsüne sahip olan bahçe zamanla yeşillendirilip harika bir görüntüye kavuşabilir. Ev sahipleri isterse bahçeyi şık ahşap çitlerle çevirerek daha güzel bir görüntü oluşturabilirler. 

Ve son görünüm!

homify Modern Evler Metal Siyah
homify

homify
homify
homify

Birkaç hafta gibi kısa bir sürede ve neredeyse eksiksiz bir ev ortaya çıkıyor. Bahçesi, verandası, ferah mekanları ve sağlamlığıyla bu ev sizin gelecek yatırımınıza ilham verebilir.   

Dört küp, bir ev: Bir ailenin ihtiyacı olan her şey bu evde!
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