Rekor sürede inşa edilen 240 metrekarelik ev!

240 metrekarelik bir apartman dairesine ödeyeceğiniz fiyatın çok daha azıyla, üstelik rekor bir sürede, bahçeli bir ev yaptırabileceğinizi söylesek, ne derdiniz? Bu yazımızda size tanıtacağımız ev, tatil ve emeklilik planlarınız için muhteşem bir yatırım örneği olabilir. Yeni nesil yapı sistemleri kullanılarak üretilen ve oldukça basit bir yapıya sahip olan bu modern evi adım adım tanımaya hazır mısınız?

Çelik konstrüksiyon, yalıtımlı duvar panelleri, beton temel, çelik dış cephe kaplaması gibi sağlamlığıyla öne çıkan yapı çözümleriyle üretilmiş bu ev, sanılanın aksine oldukça kısa bir sürede inşa edilmiş. Modüler ve prefabrike gibi sistemlerin özellikleri kullanılarak ortaya çıkarılmış yapı, örnek olacak cinsten. Projeyi üstelenen firma benzer özelliklere sahip farklı yapılara da imza atmış, firma sayfasına tıklamadan geçmeyin. Ayrıca alternatif yapı sistemleri hakkında farklı örnekler bulmak isterseniz ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.