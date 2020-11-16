Geniş aileler için ideal 6 müstakil ev projesi (planlarıyla birlikte)

Ailenizle birlikte yaşayacağınız geniş ve bahçeli bir eve sahip olmak istiyorsanız, işe sizin için en uygun modeli seçerek başlayabilirsiniz. Ev projeleri için anlaşacağınız mimar ya da çalışacağınız profesyonel ekip sizin için her şeyi halledecek olsa da nasıl bir evde yaşamak istediğinizi siz belirteceksiniz. Bu nedenle, size ve ailenize en uygun modeli seçmek için bol sayıda örnek görmenizde yarar var. Biz de size bu yazımızda planlarıyla birlikte şahane müstakil ev modelleri tanıtacağız. Bu evlerden biri, hayalinizdeki modeli netleştirmenize yardımcı olabilir.
Geniş aileler için dizayn edilen ev projeleri söz konusu olduğunda en önemli noktalardan biri de evin dış yaşam alanlarının peyzaj tasarımının ailenizin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesidir. Müstakil ev projeleri için bahçe düzenlemesi ve peyzaj tasarımında destek almak istiyorsanız homify sayfalarımızda yer alan peyzaj tasarımcıları ile tek tıkla iletişime geçebilirsiniz.
Amerikan tipi müstakil ev projeleri son yıllarda ülkemizde oldukça popüler. Villa sahibi olmak isteyen ailelerin modern yapılardan önce ilk araştırdıkları modeller; amerikan tipi, çatılı, verandalı, geniş pencereli ve iki katlı modeller oluyor. Bu kadar sevilmesinin altında yatan nedenlerden biri de, filmlerde görmeye alıştığımız bu modellerin herkesin hayallerini süslemesi olabilir. Eğer siz de bu özelliklere sahip bir ev istiyorsanız hemen amerikan tipi evleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Fikir alabileceğiniz bir uzman için sitemizdeki müteahhitlere ulaşmanız mümkün.
Toplamda 200 metrekarelik kapalı alana sahip olan evin geniş sayılabilecek bir de bahçesi var. Evin alt katına ait olan bu planda yemek odası, oturma odası, banyo ve antre alanlarını görebilirsiniz.
Evin üst katında ise dört yatak odası ile bir büyük banyo bulunuyor. Geniş aileler için oldukça uygun bir plan.
Bu modern tasarımın en dikkat çeken özelliği ikinci katta bulunan geniş terası olabilir. Böyle bir terası her şekilde değerlendirmeniz mümkün. Bir köşesini açık hava mutfağı olarak dekore edip keyifli barbekü partileri ya da davetler verebilirsiniz. Dilerseniz büyük saksılar ya da iç mekan bitkilendirme yöntemleri ile bir tarım bahçesine çevirebilirsiniz. Ya da sadece birkaç rahat bahçe mobilyası ile bir dinlenme alanı yapmanız da mümkün. Bahçesi, terası ve geniş iç mekanları ile rüya gibi bir ev.
Evin giriş katına ait plana baktığınızda iç mekanları daha rahat görebilirsiniz. Oturma odası, mutfağı ve banyosu oldukça geniş ve modern planlanmış. Firma sayfasından daha fazla bilgiye ulaşmanız mümkün.
İkinci katta ise yine yatak odaları ve ana banyo bulunuyor. Terasa açılan dört adet kapıyı da planda görebilirsiniz.
Modern tasarımın göz alıcı bir örneği olan bu ev son derece sade görüntüsüne karşın ultra modern iç mekanlara sahip. Geniş bir bahçesi, terası, yüzme havuzu ve yarı açık dinlenme alanı bulunuyor. Dekorasyonunda minimal ve modern izler bulmak mümkün.
Tamamen beyaz bir dış cepheye sahip olan evlerin her zaman daha modern ve çekici bir havaları oluyor. Özellikle tatil beldelerinde bu tarz lüks villalara sık sık rastlayabilirsiniz.
Evin planında iç mekanlarını, yarı açık ve açık alanlarını daha rahat görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için firma sayfasını ziyaret etmekten kaçınmayın.
Bodrum mimarisinin öne çıkan özelliklerinden bahsetmek gerekirse, beyaz dış cepheler, modern tasarım ve taş gibi natürel özellikler barındırmasını sayabiliriz. Muhteşem bir manzaraya sahip olmaları da cabası. Geniş ve modern bir tasarıma sahip olan bu eşsiz villa da Bodrum'da bulunuyor. Evin özelliklerine göz attığınızda tam bir Bodrum evi olduğunu hemen anlayabilirsiniz.
Her katın detaylı planına göz atarak ev hakkında daha ayrıntılı fikir edinebilirsiniz. İç mekanlarını, dekorasyonunu görmek isterseniz firma sayfasına da mutlaka uğrayın.
Hayalini kurduğunuz müstakil ev planları daha büyük bir yapıya sahipse bu evi daha yakından incelemelisiniz. Eski konakları andıran bir mimariye sahip olan evin dış cephesinde canlı renkler tercih edilerek iç açıcı bir görüntü oluşturulmuş. Geniş bir bahçeye ve görkemli iç mekanlara sahip olan evin maliyeti de hayli yüksek.
Evin dört cepheden görüntüsünü bu resimde bulabilirsiniz. Evin büyüklüğünü daha iyi anlamanız açısından da faydalı olacaktır.
Üst katın detayları planına bakınca iç mekanlar biraz karışık görünebilir ama odalar oldukça ferah.
Giriş katında geniş bir teras, salon, mutfak, banyo ve bir yatak odası bulunuyor.
Amerikan tipi müstakil ev planları için bir başka güzel örnek de bu yapı olabilir. Bir buçuk katlı diyebileceğimiz bu evin bir giriş katı bir de küçük çatı katı bulunuyor. Bahçesi ise oldukça geniş ve bakımlı. Ahşap ve taş gibi natürel malzemelerin kullanıldığı dış cephesi eve harika bir görüntü kazandırmış. İç mekanlarda ise daha modern bir dekorasyon anlayışı hakim.
Evin cephe görünümlerine bakınca teras, balkon ve giriş gibi kısımlarını daha net seçebilirsiniz.
Detaylı planına bakınca evin geniş ve kullanışlı odalara sahip olduğunu görmek mümkün. İç mekan yerleşimi biraz karışık gibi görünse de, oldukça işlevsel ve iyi düşünülmüş bir ev olduğunu fotoğraflara bakınca anlayabilirsiniz.
Daha mütevazi modeller bulmak ya da ülkemizden örnekler görmek isterseniz ’Türkiye'den herkesin sahip olabileceği 8 mütevazi ev’ başlıklı yazımızdaki evlere de göz atabilirsiniz.
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