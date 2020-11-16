Geniş aileler için ideal 6 müstakil ev projesi (planlarıyla birlikte)

Modern tasarımın göz alıcı bir örneği olan bu ev son derece sade görüntüsüne karşın ultra modern iç mekanlara sahip. Geniş bir bahçesi, terası, yüzme havuzu ve yarı açık dinlenme alanı bulunuyor. Dekorasyonunda minimal ve modern izler bulmak mümkün.

Tamamen beyaz bir dış cepheye sahip olan evlerin her zaman daha modern ve çekici bir havaları oluyor. Özellikle tatil beldelerinde bu tarz lüks villalara sık sık rastlayabilirsiniz.