Farklı çatı tipine sahip 6 müstakil ev

Ev inşa etmek; her ne kadar basit yapılı ve alternatif sistemler ile yapılacak da olsa, çatı tipinden kaplamasına, dış cephesinden dekorasyonuna, yalıtımından statiğine, bahçesinden havuzuna kadar, her adımı başlı başına uzmanlık gerektiren önemli bir iştir. Bu işin her adımı için profesyonel bir ekipten yardım almanın çok daha doğru olacağını söylemeye bile gerek yok. Bunun yanı sıra profesyonel bir ekiple çalışsanız dahi, oluşturacağınız yaşam alanının malzeme ve modeli hakkında az da olsa bilgiye sahip olmanız gerektiği aşikar. Bu hem seçimlerinizi daha doğru yapmanızı, hem de çalışacağınız ekiple aranızdaki iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlar. O halde sözü daha fazla uzatmadan bu yazımızın konusuna geçelim. Yaptıracağınız evin çatısının nasıl olacağına henüz karar vermediyseniz, bu yazımızda size çatılar hakkında fikir edinmenizi sağlayacak 6 model tanıtacağız. Çatı kaplaması ve çatı modeli iki ayrı konu olarak değerlendirilmeli ancak biz size her ikisi için de birkaç örnek sunacağız. Böylece çatı seçimini yapmadan önce hangi modelleri daha yakından araştırmanız gerektiğini netleştirmiş olabilirsiniz.

Çatı modeli ve çatı kaplaması seçerken, hem bütçenize, hem evin mimarisine, hem de yaşadığınız bölgenin iklim özelliklerine göre karar vermeniz gerekir. Bu konuda en doğru bilgiyi ve size en uygun modeli çatı ustalarından öğrenebilirsiniz. Ayrıca farklı örnekler bulabileceğiniz ’Birbirinden güzel ev çatı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.