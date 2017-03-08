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Farklı çatı tipine sahip 6 müstakil ev

Homify Homify
Casa prefabricadas, Construcciones F. Rivaz Construcciones F. Rivaz Prefabrik ev
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Ev inşa etmek; her ne kadar basit yapılı ve alternatif sistemler ile yapılacak da olsa, çatı tipinden kaplamasına, dış cephesinden dekorasyonuna, yalıtımından statiğine, bahçesinden havuzuna kadar, her adımı başlı başına uzmanlık gerektiren önemli bir iştir. Bu işin her adımı için profesyonel bir ekipten yardım almanın çok daha doğru olacağını söylemeye bile gerek yok. Bunun yanı sıra profesyonel bir ekiple çalışsanız dahi, oluşturacağınız yaşam alanının malzeme ve modeli hakkında az da olsa bilgiye sahip olmanız gerektiği aşikar. Bu hem seçimlerinizi daha doğru yapmanızı, hem de çalışacağınız ekiple aranızdaki iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlar. O halde sözü daha fazla uzatmadan bu yazımızın konusuna geçelim. Yaptıracağınız evin çatısının nasıl olacağına henüz karar vermediyseniz, bu yazımızda size çatılar hakkında fikir edinmenizi sağlayacak 6 model tanıtacağız. Çatı kaplaması ve çatı modeli iki ayrı konu olarak değerlendirilmeli ancak biz size her ikisi için de birkaç örnek sunacağız. Böylece çatı seçimini yapmadan önce hangi modelleri daha yakından araştırmanız gerektiğini netleştirmiş olabilirsiniz. 

Çatı modeli ve çatı kaplaması seçerken, hem bütçenize, hem evin mimarisine, hem de yaşadığınız bölgenin iklim özelliklerine göre karar vermeniz gerekir. Bu konuda en doğru bilgiyi ve size en uygun modeli çatı ustalarından öğrenebilirsiniz. Ayrıca farklı örnekler bulabileceğiniz ’Birbirinden güzel ev çatı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. 

1. Ahşap çatı

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap taşıyıcılara sahip olan ve farklı malzemelerle kaplanabilen ahşap çatılar, müstakil ev modellerinde en çok tercih edilen çatı tiplerinden biridir. Hem evin dış cephesiyle en iyi uyumu sağladıklarından, hem de sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından tercih edilirler. Kiremit, tuğla, shingle gibi farklı malzemelerle kaplanabilen ahşap çatıların görünümleri oldukça doğal ve şıktır.    

2. Alüminyum-Titanyum çatı

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Taşıyıcısı genelde çelik malzemeden üretilen, alüminyum ve alaşımları ile kaplanan çatılar, görüntüleri ve sağlamlıkları nedeniyle tercih ediliyorlar. Sert iklimlere sahip ülkelerde çelik strüktürlü ve alüminyum-titanyum kaplamalı çatılara çok sık rastlanır. Renkleri gri tonlarında olan bu çatılar beyaz dış cepheli evlerle çok iyi uyum sağlıyorlar.

Su geçirmez membran veya shingle kaplama üzerine uygulanan çelik kaplama, tek katlı hafif yapılar için daha doğru bir seçim olacaktır. Genelde çelik konstrüksiyon villalarda kullanılan bu çatı tipi konstrüksiyonu tamamen fabrikada hazırlanıp geldiği için kolay bir uygulama sunuyor

3. Teras çatı

Casa prefabricadas, Construcciones F. Rivaz Construcciones F. Rivaz Prefabrik ev
Construcciones F. Rivaz

Construcciones F. Rivaz
Construcciones F. Rivaz
Construcciones F. Rivaz

Teras kelimesi mimaride çatısı olmayan alanı ifade eder. Çatı kullanılmayan yani teras çatılar özellikle modern villalarda çok popülerdir. Dilerseniz teras çatıları farklı dekorasyonlarla kullanım alanı haline de getirebilirsiniz. Ahşap pergolalar, kameriyeler, şemsiyeler ve teras mobilyaları ile teras çatıyı kolayca, sıcak havalarda kullanabileceğiniz ek bir oda haline getirebilirsiniz. Cam balkon sistemleri ile kış bahçesi olarak değerlendirmeniz bile mümkün. Teras çatılar oldukça kullanışlıdır.  

4. Tek eğim çatı

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İsmiyle müsemma tek eğimli çatılar yekpare yapısıyla kolay bir uygulama şekline sahip. Ancak bu tasarımın tam olarak bir çatısı var denilemez. Tek eğimli şekilde planlanan ama çatı kullanılmayan yapıda önemli bir detay dikkat çekiyor. Son yıllarda insanlar doğaya verilen zararları biraz olsun hafifletebilmek adına ekolojik ve enerji tasarrufu sağlayan yapı ve fikirlere yöneliyorlar. Bu tip mimariler çatıya döşenecek güneş panelleri ile kendi elektriğini kolayca üretebilecek bir yapı avantajına sahip. Hem tek katlı yapısı nedeni ile taşıyıcı sisteme binen yükün az olması, hem de eğimli, güneşe dönük ve geniş bir yüzeye sahip olması bu yapıyı güneş enerjisinden faydalanabilmek için ideal hale getirmiş.

5. Kelebek çatı

Beach Hampton homify Modern Evler
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Kelebek şeklini andıran bu çatı sıra dışı modelleri sevenler için ideal. Çelik, ahşap, alüminyum gibi birçok farklı malzemeden üretilebilen ve özellikleri de malzemesine göre değişen bu çatı modeline, özellikte ülkemizde pek rastlamayabilirsiniz. 

6. Yuvarlak eğimli çatı

Accommodation Pods, Armadilla Pods Armadilla Pods İskandinav Yatak Odası
Armadilla Pods

Accommodation Pods

Armadilla Pods
Armadilla Pods
Armadilla Pods

Genelde kulübe gibi tek kişilik ve küçük yapılarda tercih edilen bu çatılar, yapıya masalsı bir hava kazandırıyor. tıpkı kelebek çatılar gibi bunlar da üretildiği malzemeye göre farklı özellikler taşıyabilir. Böyle bir yapıyı dilerseniz evinizin bahçesinde ek bir alan oluşturmak için deneyebilirsiniz.  

Bonus: Ekolojik çatı

Casa Sol en Rari, Secrea Secrea Rustik Evler
Secrea

Secrea
Secrea
Secrea

Ekolojik çatı, yeşil çatı, yaşayan çatı, çatı bahçesi gibi birçok farklı isimle karşımıza çıkan ve onlarca çevresel ve ekolojik faydası bulunan bir çatı sistemidir. Bütün çatı modellerine, çatı kaplaması yerine uygulanan bu sistemin bir takım ekstra gereksinimleri var. Su geçirmez membran tabakasıyla kaplanmış saf çatı üzerine toprak ve bitkilendirme yerleştirilerek oluşturulan bu çatı sistemlerinde çatının ilave yüklere karşı güçlendirilmiş olması, sulama ve drenaj sistemlerinin kurulmuş olması ve çatı eğiminin 35-40 dereceyi geçmemiş olması gerekmektedir. İnstansif ve ekstansif olmak üzere iki tipi bulunan bu çatılar her ne kadar maliyetli ve uzmanlık isteyen bir uygulama gerektirse de ekolojik faydaları nedeniyle giderek popüler oluyor. Bio-çeşitliliğe fayda sağlayan, güçlü bir yalıtım imkanı sunan, bitki üretim amaçlı kullanım şansı sağlayan, yağmur suyu döngüsüne katkı sağlayan bu çatılar ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adımdır. Ayrıca hava ve gaz kirliliğini absorbe eder, böcek ve kuşlar için yaşam alanı sağlar, oksijen üretir, havayı serinletir ve yok edilen doğal çevrenin kısmen telafisi için fırsat tanır. Sadece tek katlı evlere değil büyük ve kalabalık şehirlerin göbeğindeki plaza balkonlarına bile uygulanabilen bu çatı sistemi ile daha fazla yeşil alan kazanmak mümkün. Bu modelde ise döner bir ahşap çatının ekolojik kaplama ile canlandırıldığını görebilirsiniz.

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