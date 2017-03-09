Salonda halı-kilim kullanımının en güzel 10 örneği

Salon dekorasyonu hazırlığına başladıysanız, sizi en çok düşündürecek kısımlardan biri için yardıma ihtiyacınız olabilir. Uygulayacağınız dekorasyon stilini, istediğiniz renk kombinasyonunu belirleyip, mobilyalarınızı seçtikten sonra, halı ve kilim gibi zemin aksesuarları üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Salon zemininde kullanacağınız ürünü seçerken, öncelikle kilim gibi ince dokulu ve etnik desenli bir ürün mü, yoksa halı gibi daha kalın dokulu ve çok alternatifli bir ürün mü, kullanacağınıza karar vermelisiniz. Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar mutlaka olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız. Halılar her ne kadar ısı yalıtımı amaçlı kullanılmaya başlamış olsa da günümüzde dekorasyonun en kıymetli aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu gerçeği göz önüne alarak size dikkate değer modeller seçtik. Halı ve kilim seçiminizde size yardımcı olacak örnekleri bu yazımızda bulacaksınız.
Salon dekorasyonuna ilham verecek farklı tasarımlar görmek isterseniz ’Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Kilimler halılara göre daha ince dokumaya sahiptirler, bu nedenle genelde ahşap parke gibi ısı yalıtımı sağlayan zeminlerde tercih edilirler. Etnik desenleri ile tropikal, rustik, kırsal, akdeniz, eklektik ve zaman zaman iskandinav gibi stillerde kullanılırlar. Siz de stilinize ve zemin döşemesinin özelliklerine göre dilerseniz renkli ve desenli kilimlerle tarzınızı güçlendirebilirsiniz.
Modası hiç geçmeyen klasik desenli halılar, halı dendiği zaman akla ilk gelen modellerdendir. Oryantal desenlerde, kimi zaman kontrast kimi zaman armonik renklerin bir arada kullanıldığı, klasik stil dekorasyonun göz bebeği olan desenli yün halılar ile, salonunuza şıklık katabilirsiniz.
Minimal çizgiye sahip dekorasyonlarda, genelde az eşya prensibiyle hareket edildiğinden odada geniş boş alanlar kalabiliyor. Bu alanları doldurmak için daha büyük ve dokulu halılar kullanmak ideal bir yöntemdir. Kalın dokuları ile sıcak bir görüntü yaratan bu modeller genelde tek renk ve desensiz olduklarından, odanın stili ile tezat oluşturmuyorlar.
Sade desenleri, az renkleri ve hafif dokusuyla hemen her stilde kullanılan bu halı modelleri en çok satılanların başında geliyor. Modern bir görüntüleri olduğundan birçok dekorasyona uyum sağlayabiliyorlar. Eğer risksiz bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bu tip modelleri seçebilirsiniz. Salonunuza özel çözümler bulmak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımızdan tavsiye isteyebilirsiniz.
Kilimi andıran soluk renkli çizgileri ve sade yapısı ile birçok stile ve modele uyum sağlayabilecek bu halı, örnekteki modern tasarıma çok iyi uyum sağlamış. Ortamın ferah havasına sıcaklık kazandırmış.
Halı ve kilimlerden farklı olarak daha sıcak ve tarz sahibi bir görüntüsü olan postları özellikle bu gibi rustik ögeler bulunduran dekorasyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elbette suni olanlarını seçmenizi tavsiye ederiz.
En fazla iki ya da üç rengin yine oryantal desenlerle kullanıldığı ve ince bir dokuya sahip olan bu yumuşak halılar hangi ipliklerden dokunursa dokunsun ipeksi bir havası vardır. Genelde salon dekorasyonlarında kullanılan bu modellerin renkleri de çoğunlukla monokromatik olarak seçilir. Birçok farklı stile uyum sağlayabilen ve bakımı da zor olmayan bu modellerin fiyatları kullanılan iplik ve dokuma şekline göre değişebilir. İpekten üretilenleri elbette ki hayli pahalıdır ama benzer görünüme sahip yün olanları da mevcuttur.
Tüylü veya sakallı halı da denen bu modeller, uzun tüyleri ve genelde tek renk çeşitleri ile modern dekorlar için idealdir. Ahşap zemin kaplamaları ile son derece yakışan ve iskandinav, country gibi stiller için vazgeçilmez bir kombinasyon oluşturan tüylü halılar kalın dokulu yapısıyla sıcak ortamlar yaratmak için birebirdir.
Kilim gibi ince bir dokumaya sahip ancak daha modern desenler içeren bu model hemen her stilde rahatlıkla kullanılabilir. monokromatik renkleri ve geometrik desenleri ile modern dekorasyonlara çok yakışacaktır.
Kadife kelime olarak
uzun havlı kumaş demektir ve Arapça
tüylü anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. Özellik olarak kadife kumaşların parlak ve pürüzsüz bir görüntüsü vardır. Kadife ipliklerle dokunan halılar dokulu ve dolgun yapıları nedeniyle gösterişlidir. Oldukça ekonomik fiyatlara da bulunabilen bu halıları vintage alanlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tekstil ürünü olarak koltuk ve sandalyelerde kullanımı oldukça popüler olan kadifenin halı olarak kullanımı da son derece şık ve dikkat çekicidir.