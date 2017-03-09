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Salonda halı-kilim kullanımının en güzel 10 örneği

Homify Homify
NG PALACE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Oturma Odası Mermer Bej
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Salon dekorasyonu hazırlığına başladıysanız, sizi en çok düşündürecek kısımlardan biri için yardıma ihtiyacınız olabilir. Uygulayacağınız dekorasyon stilini, istediğiniz renk kombinasyonunu belirleyip, mobilyalarınızı seçtikten sonra, halı ve kilim gibi zemin aksesuarları üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Salon zemininde kullanacağınız ürünü seçerken, öncelikle kilim gibi ince dokulu ve etnik desenli bir ürün mü, yoksa halı gibi daha kalın dokulu ve çok alternatifli bir ürün mü, kullanacağınıza karar vermelisiniz. Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar mutlaka olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız. Halılar her ne kadar ısı yalıtımı amaçlı kullanılmaya başlamış olsa da günümüzde dekorasyonun en kıymetli aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu gerçeği göz önüne alarak size dikkate değer modeller seçtik. Halı ve kilim seçiminizde size yardımcı olacak örnekleri bu yazımızda bulacaksınız.      

Salon dekorasyonuna ilham verecek farklı tasarımlar görmek isterseniz ’Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir. 

1. Ortada kullanılan küçük kilimler

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Kilimler halılara göre daha ince dokumaya sahiptirler, bu nedenle genelde ahşap parke gibi ısı yalıtımı sağlayan zeminlerde tercih edilirler. Etnik desenleri ile tropikal, rustik, kırsal, akdeniz, eklektik ve zaman zaman iskandinav gibi stillerde kullanılırlar. Siz de stilinize ve zemin döşemesinin özelliklerine göre dilerseniz renkli ve desenli kilimlerle tarzınızı güçlendirebilirsiniz.   

2. Koltuk takımının altında kullanılan klasik halılar

NG PALACE Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Oturma Odası Mermer Bej
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

NG PALACE

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Modası hiç geçmeyen klasik desenli halılar, halı dendiği zaman akla ilk gelen modellerdendir. Oryantal desenlerde, kimi zaman kontrast kimi zaman armonik renklerin bir arada kullanıldığı, klasik stil dekorasyonun göz bebeği olan desenli yün halılar ile, salonunuza şıklık katabilirsiniz. 

3. Minimal çizgiye sahip tasarımların geniş ve dokulu halıları

Conservatory Stunning Spaces Ltd Eklektik Oturma Odası
Stunning Spaces Ltd

Conservatory

Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd

Minimal çizgiye sahip dekorasyonlarda, genelde az eşya prensibiyle hareket edildiğinden odada geniş boş alanlar kalabiliyor. Bu alanları doldurmak için daha büyük ve dokulu halılar kullanmak ideal bir yöntemdir. Kalın dokuları ile sıcak bir görüntü yaratan bu modeller genelde tek renk ve desensiz olduklarından, odanın stili ile tezat oluşturmuyorlar. 

4. Sade modelli, modern halılar

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd Modern Oturma Odası Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

Sade desenleri, az renkleri ve hafif dokusuyla hemen her stilde kullanılan bu halı modelleri en çok satılanların başında geliyor. Modern bir görüntüleri olduğundan birçok dekorasyona uyum sağlayabiliyorlar. Eğer risksiz bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bu tip modelleri seçebilirsiniz. Salonunuza özel çözümler bulmak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımızdan tavsiye isteyebilirsiniz.  

5. Modern dekorasyonlar için çizgili bir model

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates Modern Oturma Odası Beyaz
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

Kilimi andıran soluk renkli çizgileri ve sade yapısı ile birçok stile ve modele uyum sağlayabilecek bu halı, örnekteki modern tasarıma çok iyi uyum sağlamış. Ortamın ferah havasına sıcaklık kazandırmış.  

6. Tarz sahibi postlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Halı ve kilimlerden farklı olarak daha sıcak ve tarz sahibi bir görüntüsü olan postları özellikle bu gibi rustik ögeler bulunduran dekorasyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elbette suni olanlarını seçmenizi tavsiye ederiz.    

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7. Klasik ve şık modeller

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Öykü İç Mimarlık

Bursa Misspark Villa

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

En fazla iki ya da üç rengin yine oryantal desenlerle kullanıldığı ve ince bir dokuya sahip olan bu yumuşak halılar hangi ipliklerden dokunursa dokunsun ipeksi bir havası vardır. Genelde salon dekorasyonlarında kullanılan bu modellerin renkleri de çoğunlukla monokromatik olarak seçilir. Birçok farklı stile uyum sağlayabilen ve bakımı da zor olmayan bu modellerin fiyatları kullanılan iplik ve dokuma şekline göre değişebilir. İpekten üretilenleri elbette ki hayli pahalıdır ama benzer görünüme sahip yün olanları da mevcuttur.

8. İskandinav stilin vazgeçilmezi uzun tüylü halılar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tüylü veya sakallı halı da denen bu modeller, uzun tüyleri ve genelde tek renk çeşitleri ile modern dekorlar için idealdir. Ahşap zemin kaplamaları ile son derece yakışan ve iskandinav, country gibi stiller için vazgeçilmez bir kombinasyon oluşturan tüylü halılar kalın dokulu yapısıyla sıcak ortamlar yaratmak için birebirdir.

9. Geometrik şekillere sahip modern kilimler

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf, illiz architektur Wien Zürich illiz architektur Wien Zürich Klasik Oturma Odası
illiz architektur Wien Zürich

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich

Kilim gibi ince bir dokumaya sahip ancak daha modern desenler içeren bu model hemen her stilde rahatlıkla kullanılabilir. monokromatik renkleri ve geometrik desenleri ile modern dekorasyonlara çok yakışacaktır.  

10. Ağır desenli veya kadife salon halıları

SS EVİ, Ofis Mimarlık Ofis Mimarlık Modern Oturma Odası
Ofis Mimarlık

SS EVİ

Ofis Mimarlık
Ofis Mimarlık
Ofis Mimarlık

Kadife kelime olarak uzun havlı kumaş demektir ve Arapça tüylü anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. Özellik olarak kadife kumaşların parlak ve pürüzsüz bir görüntüsü vardır. Kadife ipliklerle dokunan halılar dokulu ve dolgun yapıları nedeniyle gösterişlidir. Oldukça ekonomik fiyatlara da bulunabilen bu halıları vintage alanlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tekstil ürünü olarak koltuk ve sandalyelerde kullanımı oldukça popüler olan kadifenin halı olarak kullanımı da son derece şık ve dikkat çekicidir. 

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