Salonda halı-kilim kullanımının en güzel 10 örneği

Salon dekorasyonu hazırlığına başladıysanız, sizi en çok düşündürecek kısımlardan biri için yardıma ihtiyacınız olabilir. Uygulayacağınız dekorasyon stilini, istediğiniz renk kombinasyonunu belirleyip, mobilyalarınızı seçtikten sonra, halı ve kilim gibi zemin aksesuarları üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Salon zemininde kullanacağınız ürünü seçerken, öncelikle kilim gibi ince dokulu ve etnik desenli bir ürün mü, yoksa halı gibi daha kalın dokulu ve çok alternatifli bir ürün mü, kullanacağınıza karar vermelisiniz. Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar mutlaka olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız. Halılar her ne kadar ısı yalıtımı amaçlı kullanılmaya başlamış olsa da günümüzde dekorasyonun en kıymetli aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu gerçeği göz önüne alarak size dikkate değer modeller seçtik. Halı ve kilim seçiminizde size yardımcı olacak örnekleri bu yazımızda bulacaksınız.

Salon dekorasyonuna ilham verecek farklı tasarımlar görmek isterseniz ’Daha gösterişli bir salon için Türkiye'den 9 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.