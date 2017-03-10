Detaylı bir inşaat ile adım adım güzelleşen çiftlik evi

Şehirde kurduğunuz düzenden uzaklaşmak iş ve okul gibi nedenlerle pek mümkün gibi görünmüyorsa, tatillerinizi geçirebileceğiniz ya da emeklilik planı olarak değerlendirebileceğiniz bir çiftlik evi sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Çiftlik evi deyince de aklınıza hemen binlerce metrekare alana kurulan devasa ve pahalı yapıları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evleri de bir çiftlik evi konseptinde dekore edebilirsiniz, kırsal evler özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Şehirden uzak, kırsal alanlarda edineceğiniz bir arazi size muhteşem bir evin kapılarını açabilir. Üstelik hemen yaptırıp bitirmek zorunda değilsiniz. Bütçeyi uzun bir süreye yayarak, yavaş yavaş kendi evinizi yaptırabilirsiniz. Bu yazımızda size, iç ve dış mekanları adım adım tamamlanan bir çiftlik evi tanıtacağız. Evin tamamlanmış halini görünce siz de kendinize bir arazi alıp işe koyulmak isteyeceksiniz.

Kendi evinizi yaptırmaya kararlıysanız düşük maliyetli evlere farklı örnekler için ’Aileler için düşünülmüş 8 prefabrik ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.