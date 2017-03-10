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Detaylı bir inşaat ile adım adım güzelleşen çiftlik evi

Homify Homify
บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
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Şehirde kurduğunuz düzenden uzaklaşmak iş ve okul gibi nedenlerle pek mümkün gibi görünmüyorsa, tatillerinizi geçirebileceğiniz ya da emeklilik planı olarak değerlendirebileceğiniz bir çiftlik evi sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Çiftlik evi deyince de aklınıza hemen binlerce metrekare alana kurulan devasa ve pahalı yapıları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evleri de bir çiftlik evi konseptinde dekore edebilirsiniz, kırsal evler özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Şehirden uzak, kırsal alanlarda edineceğiniz bir arazi size muhteşem bir evin kapılarını açabilir. Üstelik hemen yaptırıp bitirmek zorunda değilsiniz. Bütçeyi uzun bir süreye yayarak, yavaş yavaş kendi evinizi yaptırabilirsiniz. Bu yazımızda size, iç ve dış mekanları adım adım tamamlanan bir çiftlik evi tanıtacağız. Evin tamamlanmış halini görünce siz de kendinize bir arazi alıp işe koyulmak isteyeceksiniz. 

Kendi evinizi yaptırmaya kararlıysanız düşük maliyetli evlere farklı örnekler için ’Aileler için düşünülmüş 8 prefabrik ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

Kaba inşaatı tamamlanmış olan evde ilk iş çatı ve dış cephe bakımı yapılıyor

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Çatı bakımı, çatı taşıyıcısı, çatı yalıtımı ve çatı kaplaması olmak üzere üç bölümü kapsar. Projeyi alan ekip eve eksiksiz bir çatı yalıtımı sağlayacak bütün tedbirleri alıyor.  

Dış cephe bakımı oldukça detaylı

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Dış cephe bakımında da iç ve dış olmak üzere, hem yalıtım özellikleri sağlanıyor, hem de boya ve badana ihtiyaçları karşılanıyor. 

Ön cephe hazırlığı

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Ön cephede evin girişi bulunacağından şık bir giriş ve veranda hazırlanıyor. Ahşap korkuluklarla kaplanan veranda eve güzellik katacak.

Kiremit çatı kaplaması

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Çatı kaplamasında kiremit kullanılan ev her türlü hava koşuluna karşı dirençli bir çatı kazanmış oluyor.  

Ön cephenin tamamlanmış hali

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Verandası, korkulukları, dış cephesi ve pencereleri tamamlanan evin son hali sizce de harika değil mi? 

Dış cephe pencereleri

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Dış cephede sert hava koşullarına dayanıklı özel pencereler kullanılıyor. Siz de evinizin pencerelerini daha dayanıklı ve sağlam modellerle yenilemek isterseniz pencere uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Veranda korkulukları

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Ahşap korkuluklarla güzelleşen veranda evin havasını tamamen değiştiriyor. Kiremit ve ahşap malzemeden üretilen çatı ile harika uyum sağlamış.

Geniş balkon

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Evin, iç mekanların geniş cam kapılarla açıldığı büyük bir de balkonu var. Bu balkon şık birkaç teras mobilyası ile harika bir dinlenme alanına dönüşebilir.

Dış mekan aydınlatmaları

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Evin dış mekanlarını gece saatlerinde daha rahat kullanmak için, şık dış mekan apliklerden faydalanılmış. 

İç mekanda yapılan işlemler

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Evin iç mekanlarında da büyük bir çalışma var. Tavanlar, duvarlar, zemin ve döşemeler en yeni ve kaliteli malzemelerle yapılıyor. 

Zemin döşemesi

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Laminat parkeler ile şık ve kullanışlı bir zemin oluşturulmuş. 

Pencereler takılıyor

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

İç mekanlarda zemin döşemesi ile birlikte pencereler de takılıyor. 

Boya ve badana işlemi

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Sıva ile kaplanan duvarlar ardından açık ve sıcak tonlarda boyanarak hazır hale getiriliyor. 

Tesisat ve tamirat işlemleri

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Kapılar takılıp, bir yandan zemin döşemesi yapılırken, diğer yandan tesisat ve tamirat işleri de hallediliyor.  

Kartonpiyerler ve ışıklandırmalar

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Tavanda beyaz kartonpiyerler kullanılıyor. Böylece daha şık bir ortam oluşturuluyor.  

İç mekanın son hali

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Perdeler ve ışıklandırma ögeleri de takıldıktan sonra iç mekanların güzelliği ortaya çıkmaya başlıyor. Ev her haliyle dekorasyona hazır.

Mutfak

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Seramikler kaplanan mutfak tezgahı pek kullanışlı olmayabilir ancak yapının çiftlik evi havasına oldukça iyi uyum sağlıyor.

Banyo

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

Banyoda modern bir tasarım uygulanmış. Böylece daha şık ve temiz bir görüntü oluşturulmuş. 

İç mekan kapıları

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

İç mekan kapılarında ahşap malzeme tercih edilmiş, evin stiline oldukça uygun. 

Ve evin bahçe düzenlemesine geçmeden önceki son hali

บ้านคุณวัชระ-คุณอุษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกดี สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี
สำนักงานสถาปนิกดี

İç mekanlara ve dış cepheye harcanan onca emekten sonra ev nihayet kullanıma hazır ancak evin bir de bahçe düzenlemesine ihtiyacı olacak. Ev sahipleri bu iş için bir süre bekleyip, bütçe ayırmayı düşünüyor olabilirler. 

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