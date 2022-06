Oturma odasında kullanılan kumaşlarda son trendler neler ?

Bir dekorasyona karakteristik ruh kazandıran, sahip olduğu minik ayrıntılardır. Dekorasyonu dekorasyon yapan, onun sahip olduğu kimliği ortaya çıkaran her ne kadar genel hatlar olsa da, bir dekorasyonda en çok dikkati hiç şüphesiz minik ayrıntılar çeker. Vazgeçilmez örneğimiz olan bahçelerden örnek vererek geleneği bozmayalım… Örneğin bir bahçede en çok alan kaplayan ögelerden biri, kesinlikle peyzaj düzenlemesidir. Hatta peyzaj düzenleme konusu, alansal büyüklüğü indirgenemez bile. Çünkü bahçenin her noktasında hakimdir. Fakat bir bahçe dekorasyonunda en çok dikkat çeken noktaların peyzaj düzenlemesine ait olduğunu düşünüyorsanız, sizinle aynı fikirde olmadığımızı belirtmek istiyoruz… Çünkü başta da belirttiğimiz üzere, bir dekorasyonda en çok dikkat çeken noktalar, genellikle çok uç ve spesifik noktalardır. Aslında bu tarz detayların ilgi çekici olması, detayların doğası gereğidir. Tekrar bahçe örneğinden bahsedecek olursa, geniş geniş taş yolların aksine kimi zaman bir bahçe dekorasyonunda en çok dikkat çeken nokta, oldukça nadir bulunan bir çiçek türü olabilir. Ya da bahçenizin ortasına koyduğunuz bir Buda heykeli veya göz alıcı bir saksı bahçenizdeki tüm ilgiyi üzerine çeken öge olabilir. Tüm bu örneklerden çıkarılması gereken şey, dekorasyonda göz alıcılığın her zaman hacimle doğru orantılı olmadığıdır. Kimi zaman ihtimal dahi verilmeyen minik bir ayrıntı, konuklarınızın dikkatini çarpabilir.

Baştan beri bahsetmeye çalıştığımız bu temel ilke, dekorasyonun her noktasında geçerlidir. Yani bizim verdiğimiz örnek olan bahçe dekorasyonlarından ziyade, evinizdeki her odada minik detaylar göz alıcı bir kimliğe bürünebilir. Bugünkü yazımızın yıldızı olan oturma odalarında ise, bu konu daha da zengindir. Çünkü oturma odaları, doğaları gereği çok fazla ayrıntıyı içinde barındırmaya müsait olan mekanlardır. Bu da oturma odalarının detay cenneti olmasını sağlar. Peki oturma odalarının bu denli detaya ev sahipliği yapmasını sağlayan sebep nedir ? Öncelikle, mobilyalarında dekoratif araçlar olduğunu belirtmek gerek. Aslında düşünecek olursanız, mobilyaların bile kendilerine has bir takım akımları olması, dekoratif amaçla kullanılabilir olduklarının en büyük göstergesidir. İşte bu sebepten ötürü, mobilyalar oturma odanızı detaylandırmak açısından sıkça kullanılabilecek bir alternatiftir. Yani, estetik açıdan göz alıcı bir oturma odasına sahip olmak niyetinde iseniz, sade mobilyalar yerine canlı ve renkli mobilyalar tercih ederek oturma odanıza can verebilirsiniz. Oturma odasına detay kazandıran seçeneklerden biri de hiç şüphesiz aksesuarlardır. Aksesuarlar her türlü dekorasyonda ve tarzda tercih edilebilecek ögelerdir. Fakat sık sık tercih edilen tarzlar arasında bulunan minimalist dizaynlar, aksesuarlara çok da sıcak bakmaz. Buna rağmen, oturma odanızda çeşitli aksesuarlara yer vererek, konuklarınızın ilgisini o yöne çekebilirsiniz. Bu sayede hem dekorasyonunuz göz alıcı hale bürünür, hem de dekorasyonunuzdaki eksik/yanlışlar bir nebze de olsa kamufle olur. Sizleri yazımızın asıl konusuna hazırlamak adına, aksesuar kelimesinin anlamı üzerinde bilgilendirmek istiyoruz. Aksesuarlar, genel işleyişe müdahale etmeyen fakat yine de bütünün bir parçası olan ögelerdir. Bu tanıma dikkat edecek olursanız, özellikle oturma odalarında kullanılan kumaşların da bir aksesuar olarak değerlendirilebileceğini görürsünüz. Peki oturma odasında tercih edilecek kumaşlar ne tür özelliklere sahip olmalı ? Öncelikle sağlam ve dayanıklı olması gerektiğini belirtmemiz gerekecek. Çünkü, oturma odası diğer alanların aksine sık sık kullanılan ve deforme olmaya elverişli mekanlardır. Bu tarz alanlarda kullanılacak dayanıksız kumaşlar, uzun vadede zarar görebilir. Diğer yandan, zor kirlenir ve kolay temizlenebilir olması gerek. Çünkü bu denli yoğun kullanılan bir alanda, çeşitli kazaların oluşması neredeyse kesin gibi. Şu ana kadar, oturma odasında kullanılabilecek kumaşların fonksiyonel yönlerinden bahsettik. Peki ya oturma odasında kullanılabilecek kumaşların estetik özellikleri nasıl olmalı ? Bu sorunun cevabını anlayabilmek için, sizleri görsel örnekleri incelemeye davet ediyoruz…

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, homify'ın oturma odası kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce örneğe yakından bakabilirler.