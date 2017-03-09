Modern ve etkileyici 10 modüler konut

Bugünkü yazımızda etkileyici dış cephe tasarımına sahip 10 modüler ev projesi göreceğiz. Dış cephe tasarımı ile birlikte kat planlarına göz atarak iç mekan hakkında da bilgi sahibi olacağız. Genel olarak tüm evlerin pratik, modern ve işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak hepsi aileler için uygun boyut ve kapasitede. Şimdi hazırsanız sırayla modüler ev projelerini incelemeye başlayalım.
İç içe geçmiş gibi bir yanılsama yaratan koyu renkli çatılar dış cephe için tercih edilen beyaz rengiyle hoş bir kontrast oluşturmuş.
Konutun kat planına bakıldığında oturma odası, yemek odası ve mutfağın bağlantılı olarak planlandığı anlaşılabilir. Böylece mevcut alan en iyi şekilde kullanılabilir.
İkinci projede yalnızca 103 metrekarelik bir alanı olan bir ev görüyoruz. Aynı zamanda çift garajı mevcut. Bunun dışında 3 adet yatak odası, teras, mutfak, kiler, oturma odası ve iki adet banyo mevcut.
Polonyalı Mimar Tomasz Sobieszuk tarafından tasarlanan bu projede plan detayları işin arkasındaki uzmanlığı mükemmel şekilde yansıtıyor.
Yukarıdaki projelere benzer şekilde tasarlanan bir diğer tek katlı konut toplamda 148 metrekarelik bir alana sahip. İç mekanda 4 adet yatak odası bulunması özellikle çok çocuklu aileler için ideal olduğunu gösteriyor.
Bu yapıda soğuk havalarda mevcut ısının koruması için yalıtım yapılmıştır. Bu sayede yaz mevsiminde de daha serin olur.
Eski model geleneksel çiftlik evlerinin stiline benzetilerek tasarlanan yapı her şeye rağmen hala modern. Zira günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte inşa edildi. Fakat eğimli çatısı başta olmak üzere o kırsal havayı iyi yansıttığını söyleyebiliriz.
Başta dış cephe tasarımı olmak üzere geleneksellikle modernizmi birleştirmek istiyorsanız aradığın ev bu olabilir.
Bir önceki örnekte olduğu gibi büyük evler özellikle çocuklu aileler için idealdir. Projede 3 banyo, 4 yatak odası ve çift garaj mevcuttur.
Plan detayları incelenirse yukarıda saydığımız odaların konumu anlaşılabilir.
Klasik stili yansıtan bu zarif ev oldukça güzel ve gösterişli. Geniş bir alana sahip olması bir diğer avantajı.
Geniş bir iç mekana sahip evde yatak odaları, banyolar ve geniş oturma alanları bulunuyor.
Sırada yine geleneksel ancak daha küçük bir proje var. Toplam 86 metrekarelik alana sahip evde 3 yatak odası, salon ve mutfak bulunuyor. Bahçeli oluşu ve kır evi tarzı ise konutun artıları.
Küçük olmasına rağmen bir ailenin ihtiyacı olan tüm donanıma sahip olan evde çocuklar için de yatak odaları yer alıyor.
Sırada 240 metrekarelik alanıyla tüm örnekler arasındaki en geniş evlerden birine göz atacağız. Garaj için de 40 metrekare ayrılmış.
Evin alanı büyük olduğu için birden fazla yatak odası, banyolar, oturma alanları, yemek odası, mutfak ve son olarak çift garaj bulunmaktadır.
Rahat ve derli toplu bir bahçeye sahip evde yaya yolu sizi hemen karşılıyor.
260 metrekarelik toplam alanıyla bir diğer projede iki yatak odası, bir çalışma odası, banyo ve mutfak yer alıyor.
Büyük bir alana sahi evde çift garaj mevcut.
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