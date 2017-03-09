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Modern ve etkileyici 10 modüler konut

nihal e. nihal e.
homify Modern Evler
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Bugünkü yazımızda etkileyici dış cephe tasarımına sahip 10 modüler ev projesi göreceğiz. Dış cephe tasarımı ile birlikte kat planlarına göz atarak iç mekan hakkında da bilgi sahibi olacağız. Genel olarak tüm evlerin pratik, modern ve işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak hepsi aileler için uygun boyut ve kapasitede. Şimdi hazırsanız sırayla modüler ev projelerini incelemeye başlayalım.

​1- Şık dış cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İç içe geçmiş gibi bir yanılsama yaratan koyu renkli çatılar dış cephe için tercih edilen beyaz rengiyle hoş bir kontrast oluşturmuş.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Konutun kat planına bakıldığında oturma odası, yemek odası ve mutfağın bağlantılı olarak planlandığı anlaşılabilir. Böylece mevcut alan en iyi şekilde kullanılabilir.

​2- Sade ve küçük

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İkinci projede yalnızca 103 metrekarelik bir alanı olan bir ev görüyoruz. Aynı zamanda çift garajı mevcut. Bunun dışında 3 adet yatak odası, teras, mutfak, kiler, oturma odası ve iki adet banyo mevcut.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Polonyalı Mimar Tomasz Sobieszuk tarafından tasarlanan bu projede plan detayları işin arkasındaki uzmanlığı mükemmel şekilde yansıtıyor.

​3- Basit çizgiler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Yukarıdaki projelere benzer şekilde tasarlanan bir diğer tek katlı konut toplamda 148 metrekarelik bir alana sahip. İç mekanda 4 adet yatak odası bulunması özellikle çok çocuklu aileler için ideal olduğunu gösteriyor.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Bu yapıda soğuk havalarda mevcut ısının koruması için yalıtım yapılmıştır. Bu sayede yaz mevsiminde de daha serin olur.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​4- Geleneksel bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eski model geleneksel çiftlik evlerinin stiline benzetilerek tasarlanan yapı her şeye rağmen hala modern. Zira günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte inşa edildi. Fakat eğimli çatısı başta olmak üzere o kırsal havayı iyi yansıttığını söyleyebiliriz.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Başta dış cephe tasarımı olmak üzere geleneksellikle modernizmi birleştirmek istiyorsanız aradığın ev bu olabilir.

​5- Büyük bir konut

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir önceki örnekte olduğu gibi büyük evler özellikle çocuklu aileler için idealdir. Projede 3 banyo, 4 yatak odası ve çift garaj mevcuttur.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Plan detayları incelenirse yukarıda saydığımız odaların konumu anlaşılabilir.

​6- Geniş bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Klasik stili yansıtan bu zarif ev oldukça güzel ve gösterişli. Geniş bir alana sahip olması bir diğer avantajı.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Geniş bir iç mekana sahip evde yatak odaları, banyolar ve geniş oturma alanları bulunuyor.

​7- Eski tarz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sırada yine geleneksel ancak daha küçük bir proje var. Toplam 86 metrekarelik alana sahip evde 3 yatak odası, salon ve mutfak bulunuyor. Bahçeli oluşu ve kır evi tarzı ise konutun artıları.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Küçük olmasına rağmen bir ailenin ihtiyacı olan tüm donanıma sahip olan evde çocuklar için de yatak odaları yer alıyor.

​8- Ferah iç mekan

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sırada 240 metrekarelik alanıyla tüm örnekler arasındaki en geniş evlerden birine göz atacağız. Garaj için de 40 metrekare ayrılmış.

​Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Evin alanı büyük olduğu için birden fazla yatak odası, banyolar, oturma alanları, yemek odası, mutfak ve son olarak çift garaj bulunmaktadır.

​9- Şık cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Rahat ve derli toplu bir bahçeye sahip evde yaya yolu sizi hemen karşılıyor.

Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Ferah evde üç tane yatak odası ve geniş bir banyo bulunuyor.

​10- Gösterişli ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

260 metrekarelik toplam alanıyla bir diğer projede iki yatak odası, bir çalışma odası, banyo ve mutfak yer alıyor.

Kat planı

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Büyük bir alana sahi evde çift garaj mevcut.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Kısa sürede inşa edilen etkileyici ahşap ev' başlığına göz atabilirsiniz.

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