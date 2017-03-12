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Alan tasarrufu için 11 ekonomik ve pratik çözüm

Homify Homify
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
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Dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirmek için pratik ve ekonomik çözümlere ihtiyacınız varsa bu yazımızdaki önerilere mutlaka göz atın. Basit bir puf satın alırken bile göz önünde bulundurmanız gereken bir detay mutlaka vardır ve bu yazımızda size bu detaylardan birkaçını şık örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Birbirinden güzel 11 depolama çözümünü kolayca dekorasyonlarınıza uygulayabilirsiniz. 

Ev dekorasyonunda depolama çözümleri için farklı fikirler de bulmak isterseniz ’Düşlerinizi süsleyecek 15 giyinme odası’ başlıklı yazımızı tavsiye edebiliriz.

1. Yatak altı depolama çözümleri

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Baza ve kasalı yatak gibi örneklerini görmeye alışkın olduğumuz yatak altı depolama çözümünü bu örnekteki gibi farklı bir şekilde de uygulayabilirsiniz. Yatağı koyacağınız köşede, yatak altını çekmece olarak kullanılabilecek şekilde tasarlayıp kolayca yaptırmanız mümkün. Böyle bir tasarım için marangozlardan yada mobilya üreticilerinden yardım alabilirsiniz.  

2. Askıları boş bırakmayın

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh BanyoDepo
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

Banyo duvarlarınıza buna benzer küçük sepetler monte ederek çamaşırlık gibi kullanabilirsiniz. Hem şık hem de oldukça pratik bir çözüm gibi görünüyor. Her yerde bulabileceğiniz basit askılar ve kendiniz bile yapabileceğiniz birkaç kumaş veya hasır sepet size mutfak veya banyoda harika bir depolama çözümü sunabilir.

3. Saksılıklar

SILECIA - 2, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Saksıda bitki beslemeyi seviyorsanız evinizin birçok köşesinde çeşit çeşit saksılar yer kaplıyor olabilir. Bu kadar çok saksıya evinizin zemininde değil de dikey alanlarında yer ayırmayı hiç düşündünüz mü? Bu basit askılıkları ev ve tadilat ürünleri satan marketlerde kolayca ve çok ucuza bulabilirsiniz. Evinizin güneş alan bir duvarını saksılar için ayırıp evdeki bütün saksıları yerden toplamış olacaksınız. Harika bir çözüm!

4. Merdiven altı depolama çözümleri

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Bugüne kadar size sunduğumuz birçok tasarımda bu çözümle karşılaşmış olabilirsiniz. Merdiven altlarını boş ve işlevsiz bırakmak büyük bir dekorasyon hatasıdır. Bir ustayla görüşerek iç mekanda bulunan merdiven altını kolayca, kullanışlı bir depolama alanına çevirebilirsiniz. Hiç üşenmeyin, bu çözüm çok işinize yarayacak.

5. Antre ve hol duvarlarını askılarla değerlendirin

Wandtattoo Garderobe Kirschblütenzweig, Designscape Creative GmbH Designscape Creative GmbH Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Designscape Creative GmbH

Designscape Creative GmbH
Designscape Creative GmbH
Designscape Creative GmbH

Askılar çok pratik, ucuz ve bilindik olmalarının yanı sıra son derece etkili bir depolama çözümüdür. Dolap ve çekmecelerde yer tutacak veya nereye koyacağınızı bilemediğiniz birçok eşya ve aksesuarı askılar yardımı ile depolayabilirsiniz. Ayrıca çoğu zaman dekoratif görüntüler de oluşturuyorlar tıpkı bu antre dizaynında olduğu gibi. 

6. Mutfak için bol bol sepet

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Mutfağınızdaki depolama alanları bu örnekte olduğu gibi geniş alanlara sahip ve bölmesiz ise ciddi bir depolama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu geniş dolap ve raflar bölmelere sahip olmadıklarında ancak birkaç ürüne ev sahipliği yapabilirler. bunu çözmenin en iyi yolu bu geniş raf ve dolapları amaca yönelik bölmelere ayırmaktır. Sepetler bu iş için ideal çözüm olabilir.  

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7. Pratik duvar rafları

shelfbar floating shelves - natural oak shelfbar Ev İçiDepo
shelfbar

shelfbar floating shelves – natural oak

shelfbar
shelfbar
shelfbar

Mutfak ve banyolarda el altında bulunması gereken ürün sayısı oldukça fazladır. Bu ürünleri ne ortada bırakabilirsiniz ne de geniş dolaplara saklayabilirsiniz. O halde en iyi çözüm el altında bulunacak raflardır. Mutfak ve banyonun her duvarına küçük raflar monte edebilir ve dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. 

8. Duvar kitaplıkları

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini BanyoDepo
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

Tıpkı raflar gibi duvar kitaplıkları etkili ve pratik bir çözümdür. Büyük ve hantal bir kitaplığa salonda alan ayırmak yerine duvarlara monte edeceğiniz basit ahşap kutular ile son derece işlevsel bir kitaplık kazanmış olabilirsiniz. Üstelik canlı renkler ve farklı modellerle harika dizaynlar yaratmanız da mümkün. 

9. Açılır kapanır çalışma masası

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Evinde çalışma odası için yeterli alan olmayanlar için tavsiye edilebilecek en iyi eşya bu masa olabilir. Kapalı hali duvarda yalnızca birkaç santimetrelik bir alan kaplıyor. Açtığınızda ise oldukça kullanışlı bir çalışma masası ve depolama alanı. Böyle bir eşyayı evinizin duvarına uygun ölçülerde siz de kolaylıkla yaptırabilirsiniz. 

10. Kiler alanlarını daha verimli hale getirin

Cocina AMBLESIDE AW15, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración MutfakDepo & Kiler Masif Ahşap Ahşap rengi
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Büyük ve bölmesiz dolapların mutfak ve banyo gibi küçük ıvır zıvırların çok olduğu odalarda işe yaramayacağını söylemiştik. bunun çözümü ise raf ve tel dolaplarla büyük kiler dolaplarını mucize gibi depolama alanlarına çevirmekte yatıyor. Modüler mutfak tasarımlarında genelde bu çözümü hazır olarak bulabilirsiniz. 

11. Sandıklı koltuk ve puflar

Natural Fibres Export: Crossing The Ocean - Home Furnishing, Natural Fibres Export Natural Fibres Export Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Pamuklu Mavi
Natural Fibres Export

Natural Fibres Export
Natural Fibres Export
Natural Fibres Export

Ayakkabı giyip çıkarırken kullanmak için antreye alacağınız pufun veya yatağın ayak ucuna koyacağınız bir markiz koltuğun sandıklı ve geniş iç hacimli olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bu gibi ürünler çok işlevli oldukları zaman çok daha kullanışlı oluyorlar, size ek depolama alanları kazandırmaları çok işinize yarayacak.

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Bu depolama çözümlerini siz nasıl buldunuz?

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