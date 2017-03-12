Alan tasarrufu için 11 ekonomik ve pratik çözüm

Dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirmek için pratik ve ekonomik çözümlere ihtiyacınız varsa bu yazımızdaki önerilere mutlaka göz atın. Basit bir puf satın alırken bile göz önünde bulundurmanız gereken bir detay mutlaka vardır ve bu yazımızda size bu detaylardan birkaçını şık örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Birbirinden güzel 11 depolama çözümünü kolayca dekorasyonlarınıza uygulayabilirsiniz.
Ev dekorasyonunda depolama çözümleri için farklı fikirler de bulmak isterseniz ’Düşlerinizi süsleyecek 15 giyinme odası’ başlıklı yazımızı tavsiye edebiliriz.
Baza ve kasalı yatak gibi örneklerini görmeye alışkın olduğumuz yatak altı depolama çözümünü bu örnekteki gibi farklı bir şekilde de uygulayabilirsiniz. Yatağı koyacağınız köşede, yatak altını çekmece olarak kullanılabilecek şekilde tasarlayıp kolayca yaptırmanız mümkün. Böyle bir tasarım için marangozlardan yada mobilya üreticilerinden yardım alabilirsiniz.
Banyo duvarlarınıza buna benzer küçük sepetler monte ederek çamaşırlık gibi kullanabilirsiniz. Hem şık hem de oldukça pratik bir çözüm gibi görünüyor. Her yerde bulabileceğiniz basit askılar ve kendiniz bile yapabileceğiniz birkaç kumaş veya hasır sepet size mutfak veya banyoda harika bir depolama çözümü sunabilir.
Saksıda bitki beslemeyi seviyorsanız evinizin birçok köşesinde çeşit çeşit saksılar yer kaplıyor olabilir. Bu kadar çok saksıya evinizin zemininde değil de dikey alanlarında yer ayırmayı hiç düşündünüz mü? Bu basit askılıkları ev ve tadilat ürünleri satan marketlerde kolayca ve çok ucuza bulabilirsiniz. Evinizin güneş alan bir duvarını saksılar için ayırıp evdeki bütün saksıları yerden toplamış olacaksınız. Harika bir çözüm!
Bugüne kadar size sunduğumuz birçok tasarımda bu çözümle karşılaşmış olabilirsiniz. Merdiven altlarını boş ve işlevsiz bırakmak büyük bir dekorasyon hatasıdır. Bir ustayla görüşerek iç mekanda bulunan merdiven altını kolayca, kullanışlı bir depolama alanına çevirebilirsiniz. Hiç üşenmeyin, bu çözüm çok işinize yarayacak.
Askılar çok pratik, ucuz ve bilindik olmalarının yanı sıra son derece etkili bir depolama çözümüdür. Dolap ve çekmecelerde yer tutacak veya nereye koyacağınızı bilemediğiniz birçok eşya ve aksesuarı askılar yardımı ile depolayabilirsiniz. Ayrıca çoğu zaman dekoratif görüntüler de oluşturuyorlar tıpkı bu antre dizaynında olduğu gibi.
Mutfağınızdaki depolama alanları bu örnekte olduğu gibi geniş alanlara sahip ve bölmesiz ise ciddi bir depolama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu geniş dolap ve raflar bölmelere sahip olmadıklarında ancak birkaç ürüne ev sahipliği yapabilirler. bunu çözmenin en iyi yolu bu geniş raf ve dolapları amaca yönelik bölmelere ayırmaktır. Sepetler bu iş için ideal çözüm olabilir.
Mutfak ve banyolarda el altında bulunması gereken ürün sayısı oldukça fazladır. Bu ürünleri ne ortada bırakabilirsiniz ne de geniş dolaplara saklayabilirsiniz. O halde en iyi çözüm el altında bulunacak raflardır. Mutfak ve banyonun her duvarına küçük raflar monte edebilir ve dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.
Tıpkı raflar gibi duvar kitaplıkları etkili ve pratik bir çözümdür. Büyük ve hantal bir kitaplığa salonda alan ayırmak yerine duvarlara monte edeceğiniz basit ahşap kutular ile son derece işlevsel bir kitaplık kazanmış olabilirsiniz. Üstelik canlı renkler ve farklı modellerle harika dizaynlar yaratmanız da mümkün.
Evinde çalışma odası için yeterli alan olmayanlar için tavsiye edilebilecek en iyi eşya bu masa olabilir. Kapalı hali duvarda yalnızca birkaç santimetrelik bir alan kaplıyor. Açtığınızda ise oldukça kullanışlı bir çalışma masası ve depolama alanı. Böyle bir eşyayı evinizin duvarına uygun ölçülerde siz de kolaylıkla yaptırabilirsiniz.
Büyük ve bölmesiz dolapların mutfak ve banyo gibi küçük ıvır zıvırların çok olduğu odalarda işe yaramayacağını söylemiştik. bunun çözümü ise raf ve tel dolaplarla büyük kiler dolaplarını mucize gibi depolama alanlarına çevirmekte yatıyor. Modüler mutfak tasarımlarında genelde bu çözümü hazır olarak bulabilirsiniz.
Ayakkabı giyip çıkarırken kullanmak için antreye alacağınız pufun veya yatağın ayak ucuna koyacağınız bir markiz koltuğun sandıklı ve geniş iç hacimli olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bu gibi ürünler çok işlevli oldukları zaman çok daha kullanışlı oluyorlar, size ek depolama alanları kazandırmaları çok işinize yarayacak.