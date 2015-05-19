Önce & Sonra: Her ev daha güzel olabilir

İlgi çekici renovasyon ve ev yenileme projelerini konu ettiğimiz ve homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Portekiz'e uzanıyor ve Costa Nova bölgesindeki bir evin müthiş bir makyajın ardından nasıl güzelleştiğini inceliyoruz. Bir zamanlar görkemli bir ev olarak inşa edildiği halde zaman içinde eskiyip yıpranmış olan ev, GAAPE adlı şirket tarafından tamamen elden geçirilip büyüleyici bir dış görünüşe kavuşturulurken, evin iç mekânı da tamamen yenilenmiş. Hazırsanız, gelin bu ilgi çekici renovasyon projesini tüm ayrıntılarıyla birlikte inceleyelim. Belki size de ilham verecek fikirler görebilirsiniz.
Mimar ve tasarımcılardan oluşan ekip projeyi üstlenmeden önce ev bu haldeydi. Hâlen eski görkemini muhafaza etse de, hem biraz eskimiş görünen, hem de bazı açılardan kullanışsız hale gelen konut, buna rağmen kendine has bir cazibe de taşıyor ve çok özel bir lokasyona sahip. Proje ekibi de zaten renovasyon çalışmasında mekânın o kendine has cazibesini mümkün olduğunca korumaya çalışmış.
Başlıkta, her ev daha güzel olabilir derken kast ettiğimiz buydu. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi, evin bir önceki hali çok da kötü olmamasına rağmen yapılan çarpıcı değişikliklerle tüm bina adeta çehre değiştirmiş durumda. Alt kattaki pencereler yıkılarak büyütülmüş, çatı tamamen elden geçirilip çok daha modern bir hale getirilmiş ve evin giriş kısmı da bu yeniliklerden nasini almış. Birinci katta bulunan geniş balkon aynen korunurken, çatı katına eklenen ikinci balkonla manzaradan doya doya faydalanma imkânı sağlanmış.
Evin yeni halini tam cepheden gösteren bu fotoğrafta ise yekpare cam malzemenin eklenmesiyle mekânın genel görünümünün nasıl birdenbire değişip güzelleştiğini daha iyi görüyoruz. Ayrıca giriş kısmına eklenen ahşap paneller ve onları çevreleyen beyazın kattığı modern hava da dikkat çekici.
Renovasyon öncesinde çekilmiş olan bu fotoğrafta evin ana giriş kapısına çıkan mermer merdivenleri görüyoruz. İlk bakışta çok kötü görünmese de evin dış cephesinde kullanılan temel malzemeyle çok fazla uyum göstermeyen merdivenlerin eskimiş ve yıpranmış bir görüntü taşıdığı da doğru.
Merdivenlerin yeni hali ise çok daha etkileyici. Alttaki dolu malzemesinin ortadan kaldırılmasıyla adeta havada asılıymış gibi duran basamaklar bu kez evin yeni çehresiyle uyumlu beton malzeme kullanımıyla dikkat çekiyor.
Geniş çaplı renovasyon çerçevesinde evin girişi de tamamen elden geçirilmiş. Giriş kapısının tam olarak nerede olduğunu göremediyseniz, yerdeki paspasa bakın, işte tam orası.
Evin eski halinin ne kadar yıpranmış ve modası geçmiş olduğunu ön cepheden çok arka cepheyi gösteren bu fotoğrafta daha net görüyoruz. Burada artık tarihte kalmış bir mimari anlayışı yansıtan en önemli unsur evin havuz alanıyla ikâmet alanının bir duvarla net biçimde birbirinden ayrılması ve içeriyle dışarısı arasında hiçbir bağlantı ve geçişkenliğin bulunmaması.
Ve işte büyüleyici bir dönüşüm hikâyesi. Adeta bir sihirli değnekle dokunmuşçasına yenilenen evin arka cephesinde bu kez içeriyle dışarı arasındaki sınırların kalktığı, bir rıhtımı andıran ve evden direk erişilebilen bir ahşap terasla seçkinleşen, şahane bir manzara görüyoruz. Bu yeni düzenleme sayesinde evin salon, mutfak ve yemek odası kısımlarından direk olarak terasa çıkabiliyorsunuz. Havuzun iki yanına yerleştirilen modern mobilyalara ve baştan aşağıya yenilenen havuza da ayrıca dikkat çekmek istiyoruz.
Şimdi evin en üst katına eklenen o yeni balkona yakından bakalım. Burada yine müthiş manzarayı doya doya izlemek için her şeyin düşünüldüğünü görüyoruz. Tıpkı teras gibi yekpare ahşap zeminle sıcaklık ve konfor kazanan balkonun manzaraya bakan tarafından cam korkuluk kullanılması da tasarım ekibinin özenle düşündüğü unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.
Evin dışında yapılan onca büyüleyici değişikliğin yanısıra proje ekibi, iç mekânları da baştan düzenlemiş. Bu konuda bir fikir vermesi açısından banyonun nasıl yenilendiğine kısaca bakmak istedik. Banyonun eski hali çok kötü görünmese de, belli bir makyaja ihtiyacı olduğu açık.
Ve işte bir makyajın ötesine geçip adeta baştan yaratılan yeni banyo. Odayı geniş gösteren yatay ayna, beyazın saflığı ve asaleti ile birleşerek odayı sıcaklaştıran koyu renkli ahşap zemin ve şık bir cam paravanla ayrılan duş kısmıyla karşımızda hem modern, hem yeni, hem de iç açıcı bir banyo var.
Bu projeyi beğendiyseniz, Önce & Sonra serimizde yine benzer bir dönüşümü anlatan bu yazıya da göz atabilirsiniz.