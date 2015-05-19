Önce & Sonra: Her ev daha güzel olabilir

Ve işte bir makyajın ötesine geçip adeta baştan yaratılan yeni banyo. Odayı geniş gösteren yatay ayna, beyazın saflığı ve asaleti ile birleşerek odayı sıcaklaştıran koyu renkli ahşap zemin ve şık bir cam paravanla ayrılan duş kısmıyla karşımızda hem modern, hem yeni, hem de iç açıcı bir banyo var.

Bu projeyi beğendiyseniz, Önce & Sonra serimizde yine benzer bir dönüşümü anlatan bu yazıya da göz atabilirsiniz.