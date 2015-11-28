Kuzey Ege'de doğal taş mimarisinin harika bir örneği

Kuzey Ege dendiğinde aklınıza ilk olan neler geliyor? Bu soruya vereceğiniz yanıtların başında hiç kuşkusuz zeytin ağaçları ve o dillere destan zeytin yağları gelecektir. Buz gibi soğuk deniz suyuyla yazın en sıcak günlerinde bile sizi üşütecek tertemiz plajlar da muhtemelen ilk akla gelenler arasında yer alır. Aslında bu listeyi sayarak bitirmek sanıldığı kadar kolay değil. Türkiye'nin oksijen yönünden en zengin havasına sahip efsanevi Kaz Dağları, kalamar, sardalya ve daha nice deniz ürünleri, kuvvetli rüzgarları, antik kentleri ve binyıllara uzanan tarihiyle Kuzey Ege olarak tarif ettiğimiz bölge gerçekten pek çok yönüyle önemli bir cazibe merkezi. Ama son yıllarda giderek artan bir ilgiye mazhar olan ve turizmin yükselen yıldızları arasında da yerini almaya başlayan adaları saymazsak eksik anlatmış oluruz. Evet, Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in de sayılı adalarından olan Gökçeada ve Bozcaada'dan söz ediyoruz. Tarihi Rum evleri, muhteşem üzüm bağları, harikulade plajları ve tertemiz denizi ile bu iki kardeş ada son dönemde nihayet hak ettikleri ilgiyi görmeye başladılar. Bu ilginin bir yönü artan yerli ve yabancı turist trafiği, her sezon yenileri açılan, eskileri restore edilen ve tekrar hizmete giren butik oteller ise, diğer yönü de adaların hem yazın hem de kışın yerleşik haldeki nüfusunun artması ve bunu paralel olarak da konut üretimi ve restorasyonunda da belirgin bir gelişme gözlenmesi. Ve bu gelişmenin asıl önemli boyutu da, Türkiye'nin hemen her yerinde görmeye alışkın olduğumuz birbirine benzer betonarme evlerden ziyade bölgenin geleneksel mimari özelliklerini taşıyan taş binaların ağırlıkta olması ve bu doğrultuda çok nitelikli yeni projelerle birlikte eskilerin onarımına yönelik de artan bir çaba gösterilmesi. Bu yazımızda, Bozcaada çıkışlı olmakla birlikte bugün merkezi İstanbul'da bulunan, ancak Bozcaada ve civarındaki faaliyetlerini de devam ettiren Dafni Mimarlık ofisinin elinden çıkmış harika bir taş evi sizlere tanıtacağız. Geleneksel mimarinin özelliklerini koruduğu ve bu kültürel mirasın taşıyıcılığını üstlendiği kadar modern konfor olanaklarından da taviz vermeyen, geçmişin değerleriyle bugünün ihtiyaçlarını yerinde birleştirmeyi başaran bu taş eve gelin biraz daha yakından bakalım.
Doğal taş evlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi her türlü doğal ortamda manzaraya sürtünmesiz bir şekilde katılabilmeleri ve çevre görüntüsünü bozmak bir yana ona olumlu anlamda katkıda bulunmalarıdır. Burada da bu durumun bariz bir örneğini görüyoruz. Muhteşem manzaraya hakim konumdaki ev manzarayla adeta bütünleşiyor.
Geleneksel mimari özellikleri korumak elbette önemli ama modern ihtiyaçlara yanıt vermek de bir o kadar kritik bir konu. Dafni Mimarlık'ın kullanıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek bu konuda çok başarılı bir iş çıkardığını söylersek abartmış olmayız herhalde. Çağdaş bir tarzı yansıtan ve iç hacimde görünür bir kayıp yaratmayan bu merdiven tasarımı bunun bir örneği sayılabilir.
Işık kirliliğinden nasibini almamış, sayısız yıldızı oturduğunuz yerden görebileceğiniz ve serin Kuzey Ege rüzgarlarıyla yılın en sıcak günlerinde bile bir parça üşüyeceğiniz bir teras düşünün. İşte o teras, bu teras. Bu evin sahiplerini bir parça da olsa kıskanmamak elde değil. Sırtınızı harika bir taş eve verip muhteşem deniz manzarasını karşınıza alarak teras keyfi yapmak, gerçekten paha biçilemez.
Geleneksel taş mimarisinin çağdaş bir tasarımla buluşması dersek, herhalde bu mutfağı en özlü biçimde anlatmış oluruz. L şeklinde tasarlanan mutfak her türlü modern donatının bulunduğu şehirlerdeki emsallerinden farksız. Üstelik sıvasız taş duvarlar da mekana bambaşka bir hava katıyor. Doğal ahşap zeminin hem evin dokusuyla mükemmel bir uyum içinde olduğunu, hem de mutfağa sıcak bir hava kattığını söyleyebiliriz. Bu mutfağın asıl dikkat çeken bölümü ise ortadaki geniş ada bölümü. Üstü tezgahta olduğu gibi masif ahşap kaplama olan bu adanın dışarıya bakan cephesine ise son derece kullanışlı ve iddialı bir şarap dolabı yerleştirilmiş. Bu kısmın beyaz renkte olması ise aşırı bir ahşap kullanımı yoruculuğuna düşülmesinin önüne geçiyor.