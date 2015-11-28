Kuzey Ege'de doğal taş mimarisinin harika bir örneği

Kuzey Ege dendiğinde aklınıza ilk olan neler geliyor? Bu soruya vereceğiniz yanıtların başında hiç kuşkusuz zeytin ağaçları ve o dillere destan zeytin yağları gelecektir. Buz gibi soğuk deniz suyuyla yazın en sıcak günlerinde bile sizi üşütecek tertemiz plajlar da muhtemelen ilk akla gelenler arasında yer alır. Aslında bu listeyi sayarak bitirmek sanıldığı kadar kolay değil. Türkiye'nin oksijen yönünden en zengin havasına sahip efsanevi Kaz Dağları, kalamar, sardalya ve daha nice deniz ürünleri, kuvvetli rüzgarları, antik kentleri ve binyıllara uzanan tarihiyle Kuzey Ege olarak tarif ettiğimiz bölge gerçekten pek çok yönüyle önemli bir cazibe merkezi. Ama son yıllarda giderek artan bir ilgiye mazhar olan ve turizmin yükselen yıldızları arasında da yerini almaya başlayan adaları saymazsak eksik anlatmış oluruz. Evet, Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in de sayılı adalarından olan Gökçeada ve Bozcaada'dan söz ediyoruz. Tarihi Rum evleri, muhteşem üzüm bağları, harikulade plajları ve tertemiz denizi ile bu iki kardeş ada son dönemde nihayet hak ettikleri ilgiyi görmeye başladılar. Bu ilginin bir yönü artan yerli ve yabancı turist trafiği, her sezon yenileri açılan, eskileri restore edilen ve tekrar hizmete giren butik oteller ise, diğer yönü de adaların hem yazın hem de kışın yerleşik haldeki nüfusunun artması ve bunu paralel olarak da konut üretimi ve restorasyonunda da belirgin bir gelişme gözlenmesi. Ve bu gelişmenin asıl önemli boyutu da, Türkiye'nin hemen her yerinde görmeye alışkın olduğumuz birbirine benzer betonarme evlerden ziyade bölgenin geleneksel mimari özelliklerini taşıyan taş binaların ağırlıkta olması ve bu doğrultuda çok nitelikli yeni projelerle birlikte eskilerin onarımına yönelik de artan bir çaba gösterilmesi. Bu yazımızda, Bozcaada çıkışlı olmakla birlikte bugün merkezi İstanbul'da bulunan, ancak Bozcaada ve civarındaki faaliyetlerini de devam ettiren Dafni Mimarlık ofisinin elinden çıkmış harika bir taş evi sizlere tanıtacağız. Geleneksel mimarinin özelliklerini koruduğu ve bu kültürel mirasın taşıyıcılığını üstlendiği kadar modern konfor olanaklarından da taviz vermeyen, geçmişin değerleriyle bugünün ihtiyaçlarını yerinde birleştirmeyi başaran bu taş eve gelin biraz daha yakından bakalım.