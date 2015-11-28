Etkileyici bir modernleştirme projesi

Sayfalarımızda sizlerle sık sık paylaştığımız ve sizin de ilgiyle takip ettiğiniz projelerin başında yenileme ve restorasyon projeleri geliyor. Yenileme projeleri dekorasyon açısından da mimari açıdan da oldukça önemli projeler çünkü bu projeler yalnızca estetik açıdan değil, tarihi değerleri korumak ve şehirlerde giderek çoğalan inşaat kirliliğinin önüne geçilebilmesi için örnek teşkil etmek açısından da oldukça nitelikli ve dikkate değer projeler. Eski evlerin mimari dokularını koruyarak onları yeniden yaratmak hem şehir ve kırsal bölgelerdeki mimari ve kültürel değerleri koruyor hem de çeşitlilik sağlıyor. Tarihi dokusu korunmuş evlerin şehrin kentsel değerlerine katkısı da elbette yadsınamaz.
Londra'da yer alan Paul Wiggins Architects isimli mimarlık ve dekorasyon firması da 1920'lerde inşa edilen eski bir evi yeniden yaratarak harika bir proje çıkarmış ortaya. Yenilenmiş evlerdeki mucizevi dönüşümlere inanmayan ve sıfırdan inşaatın çok daha yenilikçi bir fikir olduğunu düşünenlerdenseniz, bu evin şaşırtıcı ve çarpıcı değişimini gördüğünüzde fikrinizin değişeceğine eminiz. Eskiden 3 odası ve bir banyosu bulunan ev, bodrumun da kullanıma uygun hale getirilmesiyle genişletilerek 5 oda ve 3 banyolu bir eve dönüştürülmüş. Garaj ise, motosiklet sahibi ev sakinlerinin istekleri doğrultusunda yenilenmiş ve harika bir jimnastik salonu için de yer açılmış.
Ev yenileme projelerindeki en temel özellik hiç şüphesiz evin eskiden kalan tarihi dış cephesinin korunarak yenilenmesi ve böylece binanın geçmişten bugüne estetik bir köprü görevi gören bir estetik ürünü olmasını sağlamaktır. 1920'lerde inşa edilmiş olan bu evin dış cephesi restore edilirken de geçmişteki mimari yapısı bozulmamış ve yalnızca gerekli tamir ve onarımlar yapılarak dokusu yenilenmiş. Ortaya çıkan sonuç göz kamaştırıcı değil mi?
1920'ler yapılmış bir ev en fazla ne kadar modernleşebilir diye düşünüyorsanız şaşırmaya hazır olun. Modernleşme evin arka cephesinde baktığınızda ilk dikkat çeken değişim. Evin arka bahçesine bakan tarafında yapılmış ek yaşam alanı üçgen şeklinde uzanan sürgülü kapılı cam duvarları ve çelik çatısıyla eve sıra dışı ve çağdaş bir görünüm kazandırıyor.
Cam ve çeliğin iç içe geçerek harika bir kombinasyon oluşturduğu yaşam alanının iç dekorasyonu da dışarıdan göründüğü kadar etkileyici ve modern. Dekorasyonda modern tasarımlı ve konforlu koltuk takımı nötr renklerden tercih edilerek iç mimari özellikler ön plana çıkarılmış. Ön cephenin boydan boya cam kapılarla kaplanmış olması aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratırken, tavandaki ışıklandırma üniteleri ve güneşlik pencereler de bu ferah atmosferi taçlandıran ayrıntılar olarak öne çıkıyor.
Açık mutfakta ise endüstriyel bir tasarım ve mutfak adası uygulamasıyla geniş bir çalışma tezgahı oluşturulmuş. Beyaz beton duvarlar, geniş cam uygulamaları ve çelik detayların yanı sıra ahşap tonlamaların kullanıldığı zemin döşemeleri de yaşam alanına doğal ve sıcak bir hava katıyor.
Baştan aşağı yenilenen ve geniş bir yaşam alanı olarak yeniden değerlendirilen bodrum katı ferah ve işlevsel bir spor salonuna dönüştürülmüş. Tavan boyunca yayılmış olan ışıklandırma unsurları da odaya ekstra bir ferahlık katıyor ve aydınlığın eşit dağılımını sağlıyor.