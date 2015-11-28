Etkileyici bir modernleştirme projesi

Sayfalarımızda sizlerle sık sık paylaştığımız ve sizin de ilgiyle takip ettiğiniz projelerin başında yenileme ve restorasyon projeleri geliyor. Yenileme projeleri dekorasyon açısından da mimari açıdan da oldukça önemli projeler çünkü bu projeler yalnızca estetik açıdan değil, tarihi değerleri korumak ve şehirlerde giderek çoğalan inşaat kirliliğinin önüne geçilebilmesi için örnek teşkil etmek açısından da oldukça nitelikli ve dikkate değer projeler. Eski evlerin mimari dokularını koruyarak onları yeniden yaratmak hem şehir ve kırsal bölgelerdeki mimari ve kültürel değerleri koruyor hem de çeşitlilik sağlıyor. Tarihi dokusu korunmuş evlerin şehrin kentsel değerlerine katkısı da elbette yadsınamaz.

Londra'da yer alan Paul Wiggins Architects isimli mimarlık ve dekorasyon firması da 1920'lerde inşa edilen eski bir evi yeniden yaratarak harika bir proje çıkarmış ortaya. Yenilenmiş evlerdeki mucizevi dönüşümlere inanmayan ve sıfırdan inşaatın çok daha yenilikçi bir fikir olduğunu düşünenlerdenseniz, bu evin şaşırtıcı ve çarpıcı değişimini gördüğünüzde fikrinizin değişeceğine eminiz. Eskiden 3 odası ve bir banyosu bulunan ev, bodrumun da kullanıma uygun hale getirilmesiyle genişletilerek 5 oda ve 3 banyolu bir eve dönüştürülmüş. Garaj ise, motosiklet sahibi ev sakinlerinin istekleri doğrultusunda yenilenmiş ve harika bir jimnastik salonu için de yer açılmış.