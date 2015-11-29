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Demode ve sıkıcı bir evin tepeden tırnağa değişimi

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Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Evler
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Önce & Sonra serisi yazılarımıza bugün sizlerle mükemmel ve dahiyane bir dönüşüm projesini ziyaret ederek devam ediyoruz. Klasik tarzlı eski bir evin yapısını değiştirmeden onu yenilemek ve modernleştirmek isteyen Meksikalı mimarlık firması Juan Luis Fernandez Arquitecto tarafından yenilenen evin modern dokunuşlarla çağdaşlaşan dönüşümü şaşırtıcı ve etkileyici! Projede evi yeniden yaratmak ve konforlu ve fonksiyonel yaşam alanları meydana getirmek için pek çok köklü değişiklik yapılmış ancak iç mimari unsurlar ve temel yapılar korunmuş.

Önce: Dış cephe

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Evler
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Her ne kadar fonksiyonel ve sıra dışı bir yapıya sahip olsa da, binanın dış cephesi eskiden oldukça ağır ve yavan görünüyormuş. Biçimsel olarak mimari açıdan dikkat çekici bir görünüme sahip olan binanın dış cephesinde ufak dokunuşlarla büyük değişimler yaratmak mümkün.

Sonra: Modern görünüm

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Evler
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Yapılan yenilemelerden sonra dış cephe çok daha ferah, aydınlık ve modern görünüyor. Binanın dış kısımlarının aydınlatması yapının çok daha farklı görünmesine sebep olurken garaj bölümüne eklenen camlı modern kapılar ve ikinci katta yer alan geniş pencereler evin iç ışıklarıyla şehir ışıklarını birleştiren yumuşak bir geçiş görevi üstleniyorlar.

Önce: Oturma odası

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Evin salonunun eski hali oldukça geniş bir alana sahip ancak ne yazık ki bu geniş alanda bugünün tasarım anlayışına uygun ve davetkâr hiçbir öğe bulunmuyor. Ahşap malzemeden yapılmış eski tip bar, hem demode hem de ağır ve yavan görünüyor.

Sonra: Davetkâr bir salon

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Modern şömine ve etrafındaki taş duvar yemek alanıyla oturma odasını ayıran mükemmel bir dekor niteliğinde. Bu ayırıcı taş duvarın tavana kadar uzanmaması da mekanı boğmayan şık ayrıntılardan biri. Duvarın öteki tarafında mutfak ve yemek odası bulunuyor. Salonda dikkat çeken diğer unsurlar da oldukça modern ve etkileyici. Tavan dekorasyonundaki ahşap kirişler geniş taş duvarlarla birleşerek mükemmel bir doğal doku yaratıyorlar. Seçilen mobilyalar da hem konforlu hem de seçkin bir zevki yansıtan şık tasarım unsurları.

Önce: Sıradan bir alan

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Yemek Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Ahşap barın uzantısı olan bu kısımda ise ikinci kata uzanan merdivenler ve mutfak alanı bulunuyormuş ama tıpkı oturma odasının eski hali gibi burada da oldukça demode ve sıradan bir dekorasyon söz konusu.

Sonra: Kullanışlı, şık ve ferah bir yemek alanı

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Yemek Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Yeni yemek odası oturma odası ve mutfakla aynı alanı paylaşıyor. Modern cam şömine yalnızca oturma odasını değil çift taraflı yapısı sayesinde yemek odasını da hareketlendiriyor. Ahşap masa ve hasır sandalyelerden oluşan yemek takımı ise modern ve sıcak görünümüyle ayırıcı taş duvarların yarattığı dokuya eşlik ediyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Önce: Demode ve eski mutfak

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Ahşabın yoğunluklu olarak kullanıldığı mutfağın eski halinde oldukça demode bir tarz hakim. Mutfak işlevsel olarak geniş bir çalışma alanına sahip olsa da stilsiz ve eski görünümüyle oldukça soğuk bir yaşam alanı imiş. Neyse ki artık değişmek üzere.

Sonra: Endüstriyel, sıcak ve fonksiyonel

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Mutfak yenilenirken ilk olarak alanı bölen ve mekanı daraltan ve boğan ayırıcı mutfak dolaplarından kurtulunarak uzun ve ince bir oturma alanı oluşturulmuş. Böylelikle yemek alanı ile mutfak arasında yumuşak ve şık bir geçiş yaratılmış. Arka bahçeye bakan geniş camlar mekanın oldukça ferah görünmesini ve gün ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmesini sağlıyor. Endüstriyel tasarımın fonksiyonelliği ve modern mutfak yerleşiminin sıcak ve doğal dokusu da alanı eşsizleştiren detaylardan.

Önce: Arka bahçe

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Balkon, Veranda & Teras
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Evin arka bahçesinde yer alan terasta her ne kadar geniş bir barbekü alanı olsa da terasın ve bahçenin tasarım ve peyzajı onu eski tarzıyla sıradanlığın içine doğru itiyor. Sıkıcı bir tarza sahip olan bahçenin köklü bir değişime ihtiyacı var gibi görünüyor.

Sonra: Havuzlu, çarpıcı bir bahçe

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Havuz
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Evdeki en köklü değişikliklerden birinin gerçekleştirildiği teras alanı baştan aşağı yeniden yaratılmış. Yeni bahçe ise bol ışıklı ve konforlu ferah ve aydınlık dekorasyonu ve eşsiz bir görünüme sahip modern havuzu ile göz kamaştırıyor.

Etkileyici bir modernleştirme projesi
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