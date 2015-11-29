Demode ve sıkıcı bir evin tepeden tırnağa değişimi

Modern şömine ve etrafındaki taş duvar yemek alanıyla oturma odasını ayıran mükemmel bir dekor niteliğinde. Bu ayırıcı taş duvarın tavana kadar uzanmaması da mekanı boğmayan şık ayrıntılardan biri. Duvarın öteki tarafında mutfak ve yemek odası bulunuyor. Salonda dikkat çeken diğer unsurlar da oldukça modern ve etkileyici. Tavan dekorasyonundaki ahşap kirişler geniş taş duvarlarla birleşerek mükemmel bir doğal doku yaratıyorlar. Seçilen mobilyalar da hem konforlu hem de seçkin bir zevki yansıtan şık tasarım unsurları.