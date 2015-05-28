Büyüleyici bir dağ evi

Hakan Helvacıoğlu homfiy'ın en çok ilgi toplayan uzmanlarından biri. Klasik tarzı modern bir anlayışla birleştirdiği birbirinden güzel projeleriyle tanınan başarılı isim bu sefer de bir dağ eviyle karşımıza çıkıyor.
Türkiye'de turizme açık pek çok dağ var ancak bu dağların hepsinde dağ evlerine rastlamak mümkün değil. Dolayısıyla biz da evlerini daha ziyade Amerikan filmlerinden tanıyoruz. Helvacıoğlu2nun bu evi de Amerikan filmlerindeki muadilleriyle yarışacak hatta onları sollayacak türden. Siz de bir dağ evi hayali kuruyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Haydi hazırsanız başlayalım.
Bir dağ evinin olmazsa olmaz doğal malzeme kullanımıdır. Bu ev de sadece ahşap ve doğal taşlar kullanılarak dekore edilmiş. Yüzeyi ve bacası doğal taşla kaplı şömine en son model. Camlı şömine soğuk kış gecelerini ısıtacak. Şömine bacasının üstündeki estetik ayna da evin bu bölümünün dikkat çekici unsurlarından. Kenarları çok şık bir şekilde süslenmiş ayna ortama son derece uyum sağlamış. Evde zeminler gibi çatı da ahşapla döşenmiş. Ahşap rafların yanı sıra açıkta bırakılan ahşap kirişler eve rustik bir hava katmış. Ancak evin en dikkat çekici parçası şüphesiz geyik boynuzu şeklindeki avize. Bir dağ evine ancak böyle bir avize yakışabilirdi.
Burada yaşam alanını bir başka açıdan görüyoruz. Bu açıdan başrolde oturma grubu var. Her biri farklı döşemeyle kaplanmış bir üçlü bir ikili kanepe ve iki puftan oluşan grup gayet konforlu görünüyor. Böyle bir eve bir el dokuması halı yakışırdı demeye gerek kalmadan, Helvacıoğlu bunu da düşünmüş. Yerdeki halı yün el yapımı bir halı.. Ortadaki tepsi şeklinde sehpada ortama ayak uyduran bir başka ayrıntı. Sehpanın üstündeki sanat eserleri atmosferi tamamlar nitelikte. Duvar kağıtları ise bize doğada olduğumuzu hatırlatmaya yardımcı oluyor. Perdeler gerek renkleri gerekse de şekilleriyle son derece şık görünüyor.
Az önce gördüğümüz yaşam alanının hemen üstünde bir yatak odası bulunuyor. Resimdeki korkuluklardan kafanızı uzatınca yaşam alanını görebiliyorsunuz. Küçük dağ evi akılcı bir kullanımla maksimum kişiyi misafir edecek şekilde dekore edilmiş. Bu yatak odasında da iki adet çift kişilik yatak bulunuyor. Yaşam alanından bir merdivenle çıkılan yatak odası odadan geçen şömine bacası sayesinde sıcak oluyor. Perdelerin şekli aynen yaşam alanında olduğu gibi son derece estetik. Kullanılan aksesuarlar ise az önceki avize gibi bir dağ evine yaraşır cinsten.
Gördüğünüz gibi evin tüm alanları daha fazla ziyaretçiyi misafir edebilmek üzerine dekore edilmiş. Bu yatak odasıyla birlikte bu küçücük ev sekiz kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. Aydınlık olan ikinci yatak odasında iki adet tek kişilik yatak bulunuyor. Yataklar ve yatak başları özenle seçilmiş. Mavinin tonlarının hakim olduğu odada, battaniyeler lacivert, perdeler ise gök mavi olarak seçilmiş. Duvar kağıtları ve aksesuarlar dağ evi sıcaklığını yansıtıyor.
Dağ evleri ilginizi çekiyorsa bu yazımızı okumanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz.