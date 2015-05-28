Büyüleyici bir dağ evi

Hakan Helvacıoğlu homfiy'ın en çok ilgi toplayan uzmanlarından biri. Klasik tarzı modern bir anlayışla birleştirdiği birbirinden güzel projeleriyle tanınan başarılı isim bu sefer de bir dağ eviyle karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de turizme açık pek çok dağ var ancak bu dağların hepsinde dağ evlerine rastlamak mümkün değil. Dolayısıyla biz da evlerini daha ziyade Amerikan filmlerinden tanıyoruz. Helvacıoğlu2nun bu evi de Amerikan filmlerindeki muadilleriyle yarışacak hatta onları sollayacak türden. Siz de bir dağ evi hayali kuruyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Haydi hazırsanız başlayalım.