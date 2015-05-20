Kandilli'de yaz gecesi romansı

Kandilli pek çok kişi için rasathanesiyle tanınsa da İstanbul'u iyi bilenler semtin seçkin bir Anadolu yakası semti olduğunu bilirler. Son yıllarda sakinliğinden ve dinginliğinden dolayı daha fazla kişinin tercih eder olduğu semtte birbirinden estetik konutlar yapılıyor. Bugün homify'da size böyle bir konutu gezdireceğiz. Bu ev klasik bir tarzın modern bir anlayışla yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Projenin altında Arzu Karakadılar yönetimindeki Ak Design Studio'nun imzası var.

Karakadılar mimari yaratım sürecini şöyle özetliyor: Projelerin her biri benim için mekan sahibi ile yürütülen bir yaratıcı süreç. Kültürel olarak yaşadığımız mekanlar, evler bizler için çok önemli anlamlar taşıyor. Kişiye göre farklılaşan bu anlamları çözmek, karşımdaki kişiyi tanımak ve mekanla ilişkisini kurmak oldukça keyif verici. Mekanın masa başında yaptığım ilk tasarımı, kullanıcının beklenti ve isteklerinin benim dünyasal görüşüm çerçevesinde yorumlanmasından ibaret. Ardından başlayan uygulama sırasında ise proje; mekan sahibinin, benim ve uygulama takımının etkileşimiyle birlikte bir yol almaya başlıyor. Bu aşamada benimtek yaptığım aslında bu oluşuma izin vermek. Bu bir çeşit kendiliğinden var olan bir yaratım sürecine tanıklık etmek gibi…

Gelin başarılı iç mimarının sihirli parmaklarıyla oluşan bu evi hep birlikte görelim.