Kandilli'de yaz gecesi romansı

Kandilli pek çok kişi için rasathanesiyle tanınsa da İstanbul'u iyi bilenler semtin seçkin bir Anadolu yakası semti olduğunu bilirler. Son yıllarda sakinliğinden ve dinginliğinden dolayı daha fazla kişinin tercih eder olduğu semtte birbirinden estetik konutlar yapılıyor. Bugün homify'da size böyle bir konutu gezdireceğiz. Bu ev klasik bir tarzın modern bir anlayışla yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Projenin altında Arzu Karakadılar yönetimindeki Ak Design Studio'nun imzası var.
Karakadılar mimari yaratım sürecini şöyle özetliyor:
Projelerin her biri benim için mekan sahibi ile yürütülen bir yaratıcı süreç. Kültürel olarak yaşadığımız mekanlar, evler bizler için çok önemli anlamlar taşıyor. Kişiye göre farklılaşan bu anlamları çözmek, karşımdaki kişiyi tanımak ve mekanla ilişkisini kurmak oldukça keyif verici. Mekanın masa başında yaptığım ilk tasarımı, kullanıcının beklenti ve isteklerinin benim dünyasal görüşüm çerçevesinde yorumlanmasından ibaret. Ardından başlayan uygulama sırasında ise proje; mekan sahibinin, benim ve uygulama takımının etkileşimiyle birlikte bir yol almaya başlıyor. Bu aşamada benimtek yaptığım aslında bu oluşuma izin vermek. Bu bir çeşit kendiliğinden var olan bir yaratım sürecine tanıklık etmek gibi…
Gelin başarılı iç mimarının sihirli parmaklarıyla oluşan bu evi hep birlikte görelim.
Bu salon daha önce başka bir yazımıza da konu olmuştu. Klasikle modernin birleşimini salonda açık biçimde görüyoruz. Masa ve sandalyelerin çizgilerinde gördüğümüz klaisk etki kitaplığın asimetrik raflarıyla modern bir anlayışla harmanlanıyor. Beyazın klasikliği zemindeki ahşap dokuyla bütünleniyor. Abajurun klaisk kaidesi duvardaki modern sanat eserleriyle harmanlanıyor.
Salonun sağ tarafından açılan çıkış çalışma köşesine çıkmayı sağlıyor. Balkon olarak planlanan bölme kapatılarak bir çalışma mekanı haline getirilmiş. Orman manzaralı nefis çalışma odasında çalışmanın keyfine paha biçilemez diye düşünüyoruz. Çalışma masası ve sandalyenin ham ahşap malzemesi ve klasik çizgileri avizenin klasik havasıyla desteklenmiş. Evin her yerinde kullanılan sanat eserleri burada da iki adet büst olarak karşımıza çıkıyor.
Bu köşe adeta klasikler köşesi. Klasik masa ve ayna şık el işçiliğiyle dikkat çekiyor. Birisi boyalı ve cilalı, diğeri ham haliyle iki küp ise Ali Baba masallarının hazine dolu küplerini andırıyor. Masadaki hilalin de aynaya yansıyan cepkenin de antika değeri olduğu belli.
Bembeyaz bir yatak odası insanın sabah kolay ve zinde uyanması için anahtardır. İşte bu odada zinde uyanmak işten değil. Sabah kalkınca da ilk nefeslerinizi doğruca bahçede alabilirsiniz. Odadan bahçeye bir kapı açılıyor ve bu da odayı hem aydınlık hem de ferah yapıyor. Sıcak gecelerde kapı açık uyursanız da endişelenmeyin. Sivrisinek saldırısından cibinlikle korunabilirsiniz. Tek kişilik dinlenme koltuğu ise hem çizgiler hem döşemesi itibariyle estetik ve konforlu görünüyor.
Böyle klasik çizgilerin dans ettiği bir evde Türk hamamı görmek hiç de şaşırtıcı değil. Yatak odasından geçilen banyo her tarafı mermer bir Türk hamamı şeklinde dekore edilmiş. Hamamın kapısı ise son derece şık bir el işçiliği.
Kandilli'yi ve klasik tarzı seviyorsanız bu evi de seveceksiniz: