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İçinizi ısıtacak basit ve modern bir ev

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Back to Front, The Wood Window Alliance The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Gri
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Büyük şehirlerin gürültü, kirlilik ve kalabalığının insanları kırsal yaşama yönlendiren en güçlü etken olduğu söylenebilir. Kentten köye göçün popülerleştiği ülkemizde de, insanlar, kırsalda bahçeli bir ev sahibi olma hayalleri kurmaya başladılar. Yurt dışında oldukça yaygın olan, ve hatta ana yapı şekli olarak görülebilen müstakil evler, ülkemizde de giderek daha çok ilgi görüyor. Apartmanların kalabalık ve güvensiz duruşlarının aksine, sakinlik ve sağlamlık sunan bahçeli müstakil evler birçoğumuzun hayallerini süsleyen ev modeli oldu bile. 

Bahçeli müstakil evlerde aranan özelliklerin başında doğallık geldiği için mimarisinde öne çıkan özellik de haliyle ahşap ve taş gibi natürel ögeler oluyor. Bu nedenle bahçeli müstakil evlerde genelde country ve iskandinav stilin özelliklerini görebilirsiniz. Doğal unsurların en belirgin biçimde kullanıldığı stiller de bunlardır. İskandinav evlerinin en önemli özelliği bulunduğu bölgenin doğal özelliklerine uygun olarak tasarlanmasıdır. Bulunduğu bölgenin doğası ile bir bütün oluşturan iskandinav evleri aynı zamanda modern mimarinin avantajlarını da kullanır. Bu onu country stilden ayıran önemli bir özelliktir. Kısaca iskandinav tasarım, doğal ögelerin modern bir dille anlatıldığı, şık ve konforlu yaşam alanları sunar.

Eğer siz de kırsalda bir ev sahibi olmak istiyorsanız, yeni bir ev yaptıracaksanız veya aldığınız evi yeniden dekore ettirecekseniz bu stilin özelliklerinden ilham alabilirsiniz. Biz de size bu yazımızda tam da bu özellikleri taşıyan harika bir ev tanıtacağız. Bu sıcak ve konforlu evi görünce yeni eviniz için heyecanlanmaya başlayacaksınız. 

İskandinav özellikler taşıyan ahşap bir ev

Bi-fold doors The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Gri
The Wood Window Alliance

Bi-fold doors

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Müstakil ev denince sizin de aklınıza ilk olarak klasik A tipi çatılar geliyorsa, iskandinav evlerine mutlaka daha yakından bakmalısınız. Natürel özellikleri ile dikkat çeken iskandinav evlerinin olmazsa olmazı üçgen çatılardır. İskandinav stil evlerde en çok kullanılan çatı yapısı, ahşap iskelet üzerine kiremit döşenerek oluşturulanlardır. İç mekanda ise çatı strüktürleri açıkta bırakılarak hem dekorasyona brütal bir özellik kazandırılır hem de ham kütük strüktürlerle stilin doğallığı mühürlenir. Ayrıca perdesiz ve geniş cam pencereler de bu stilin önemli özelliklerindendir.

İç açıcı bir karşılama

Front door The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Mavi
The Wood Window Alliance

Front door

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Sar ışıklar özellikle beyaz tonların yoğun kullanıldığı ferah dekorasyonlarda sıcak bir ortam oluşturmanın en iyi yoludur. Evin girişinde sarı dış mekan aplikleri kullanan tasarımcılar ahşap dış cephe ve ışıklarla konuklara muhteşem bir karşılama sunmuş. 

Dış mekan aydınlatmalarının önemini kabul ediyorsanız siz de eviniz için benzer çözümler düşünebilirsiniz. Bu konuda aydınlatma uzmanlarımız size özel fikirler verebilir.

Çiçek gibi bir oturma odası

French doors The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Gri
The Wood Window Alliance

French doors

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

İskandinav stilde, aksesuar ve dekoratif ögelerin klasik ve endüstriyel izler taşıdığına rastlamak mümkündür ancak klasik motifleri bile modern bir detayla stile uygular. Stilde ahşap detaylar, açık ve doğal renk tonları ve ferah bir aydınlatma hakimdir. Duvar, zemin ve pencere üçlüsünden en az birinde beyaz renk kullanılır. Pencereler büyük, geniş ve genelde perdesizdir, güçlü bir doğal aydınlatma sağlar.

Koltuk takımlarında yine doğal ve açık renk tonları tercih edilirken, yan mobilyalarda ahşap ögeler kullanılır. Tek model mobilya takımlarına bu stilde pek rastlanmaz. Genelde ayrı modellerin bir araya getirilerek oluşturulduğu takımlar tercih edilir ve eski görünümlü aksesuarlar ile tamamlanır. 

Bu oturma odası tasarımında da bu özellikleri görmek mümkün. 

Mutfak ve yemek odası

Dining room The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Gri
The Wood Window Alliance

Dining room

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Geniş bir alana açık olarak planlanan oturma odası, mutfak ve yemek odası yine stilin öne çıkan özelliklerindendir. Mutfakta kullanılan geniş mutfak adası hem eve şıklık hem de mutfağa işlevsellik kazandırmış. Renkli canlı çiçekler ile de dekorasyon oldukça iyi bir şekilde tamamlanmış.

Dekorasyonda modern detaylar

Bedroom window. The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar Ahşap Gri
The Wood Window Alliance

Bedroom window.

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Modern stilin pürüzsüz yüzeylerine ve düz çizgilerine iskandinav stilde sıkça rastlarız. Bu evin tasarımında da bu özellik vurgulu bir şekilde kullanılmış. Sade bir sandalye ve sevimli bir kırlent ile oluşturulan bu dinlenme köşesi evin en iyi manzarasının tam önünde bulunuyor. Huzur bulmak için eşsiz bir ortam. 

Evinizi yaptırırken siz de böyle huzur verici alanlar oluşturmak isterseniz bu konuda size daha fazla fikir verecek bir yazı tavsiye edebiliriz. ’Huzurlu bir evde mutlaka olması gereken 10 şey’ başlıklı yazımızdaki önerilere de bir göz atın. 

Hem pencere hem kapı

Half glazed stable door The Wood Window Alliance Modern Pencere & Kapılar
The Wood Window Alliance

Half glazed stable door

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Evin arka girişinde bulunan bu kapıya özellikle dikkat çekmek istedik. Hem kapı hem de pencere olarak kullanılabilen bu form bahçeye açılan mutfak kapıları için son derece uygun. Bu fikri siz de değerlendirebilirsiniz. 

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