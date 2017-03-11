İçinizi ısıtacak basit ve modern bir ev

Büyük şehirlerin gürültü, kirlilik ve kalabalığının insanları kırsal yaşama yönlendiren en güçlü etken olduğu söylenebilir. Kentten köye göçün popülerleştiği ülkemizde de, insanlar, kırsalda bahçeli bir ev sahibi olma hayalleri kurmaya başladılar. Yurt dışında oldukça yaygın olan, ve hatta ana yapı şekli olarak görülebilen müstakil evler, ülkemizde de giderek daha çok ilgi görüyor. Apartmanların kalabalık ve güvensiz duruşlarının aksine, sakinlik ve sağlamlık sunan bahçeli müstakil evler birçoğumuzun hayallerini süsleyen ev modeli oldu bile.

Bahçeli müstakil evlerde aranan özelliklerin başında doğallık geldiği için mimarisinde öne çıkan özellik de haliyle ahşap ve taş gibi natürel ögeler oluyor. Bu nedenle bahçeli müstakil evlerde genelde country ve iskandinav stilin özelliklerini görebilirsiniz. Doğal unsurların en belirgin biçimde kullanıldığı stiller de bunlardır. İskandinav evlerinin en önemli özelliği bulunduğu bölgenin doğal özelliklerine uygun olarak tasarlanmasıdır. Bulunduğu bölgenin doğası ile bir bütün oluşturan iskandinav evleri aynı zamanda modern mimarinin avantajlarını da kullanır. Bu onu country stilden ayıran önemli bir özelliktir. Kısaca iskandinav tasarım, doğal ögelerin modern bir dille anlatıldığı, şık ve konforlu yaşam alanları sunar.

Eğer siz de kırsalda bir ev sahibi olmak istiyorsanız, yeni bir ev yaptıracaksanız veya aldığınız evi yeniden dekore ettirecekseniz bu stilin özelliklerinden ilham alabilirsiniz. Biz de size bu yazımızda tam da bu özellikleri taşıyan harika bir ev tanıtacağız. Bu sıcak ve konforlu evi görünce yeni eviniz için heyecanlanmaya başlayacaksınız.