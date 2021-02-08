Minik bir ahşap kulübe yapmaya ne dersiniz? Türkiye'den 6 ilham verici örnek

Her yerde gördüğünüz beton binalardan, bütün şehri kaplayan asfalt yollardan bunaldınız mı? Artık daha fazla yeşil ve toprak görebileceğiniz yerlerde mi yaşamak istiyorsunuz? O halde hayalinizdeki alternatif yaşam için en iç açıcı önerileri bu yazımızda bulacaksınız. Kırsal alanlarda edineceğiniz birkaç yüz metrekare toprak ve basit yapılı, ahşap, modüler ev veya kulübeler ile siz de ekonomik yoldan alternatif bir yaşam kurabilirsiniz. Üstelik sürdürülebilir özellikler taşıyan bu evlerle zaman içerisinde daha fazla kar sağlama şansınız da var. Sürdürülebilir yaşam denince akla ilk gelen alternatif enerji kaynakları kullanımı oluyor ancak bununla sınırlı değil. Bahçenizde yetiştireceğiniz meyve sebzelerden, güneş enerjisine, odun sobasından, dağ havasının doğal serinliğine kadar birçok detay ekonominize katkı sağlarken bir yandan da ekolojik dengeyi koruyacaktır. Klima yerine doğal serinlik, endüstriyel gıdalar yerine bahçe tarımı, doğal gaz yerine odun sobası ve güneş enerjisi kullanımı doğal çevreye zarar vermeden size konforlu bir yaşam sunacak çözümlerdir.
Bu çözümlerin hepsini bünyesinde barındırabilen üstelik betonarme yapıda olmadığı için inşaat atığı oluşturmayan, sürdürülebilir ahşap evler yeni yüz yılın konut anlayışını kökten değiştiriyor. İş ve okul gibi nedenlerle sürekli yaşamayı düşünmeseniz de tatil ve emeklilik planı olarak değerlendirebileceğiniz, ahşap ev ve kulübe modellerine ülkemizden birkaç güzel örneği bu yazımızda sunacağız. Bu bungalovlara, kulübelere ya da geniş sayılabilecek metrekarelere sahip ahşap ev modellerine bayılacaksınız.
Ülkemizden farklı müstakil ev modelleri görmek isterseniz ’Türkiye'deki müstakil evlerden aynen alabileceğiniz 6 fikir’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Kulübe yapımı denilince akla ilk olarak bungalovlar geliyor elbette. Modüler evlerin atası sayılabilecek bungalovlar ahşap ev ile kulübe arası bir formdadır. Bütün parçaları fabrikalarda üretilir ve monte edilecekleri yere taşınırlar. Sıradan evlere uygulayabileceğiniz bütün izolasyon çözümlerini bungalovlara da uygulayabilirsiniz. Tatil evi olarak kullanmak için en ideal yapıdır.
İç mekanlarını dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Geniş pencereleri, kapıları ve havadar ortamları vardır. Ahşap bungalovları yalnızca tatil için değil bir ömür yaşayabileceğiniz bir ev olarak değerlendirmeniz de olası.
Bu bungalovun iç mekanında modern mobilyalar ve işlevsel aksesuarlar kullanılmış. Tatil planı yapanlar için değerlendirilebilecek bir çözüm.
Ahşap ev, bungalov ya da kulübelerin insana en çekici gelen yanı masal evi gibi bir izlenime sahip olmalardır. Özellikle çocukların en sevdiği ev modellerinin başında şüphesiz çatılı ahşap evler gelir. Örneğin bu kulübe de hem tatil için hem de tek kişilik bir yaşam için herkesin hayallerini süsleyecek güzellikte. Oldukça ucuza mal edilebilen bu küçük ahşap kulübe üreticilerini sitemizde, marangozlar, müteahhitler, mimarlar ve inşaat şirketleri gibi uzmanlar arasında bulabilirsiniz.
Bu kulübenin iç mekanlarına şöyle bir göz attığınızda normal bir evde ihtiyaç duyacağınız her özelliği taşıdığını görebilirsiniz. Rahat mobilyalar, kullanışlı alanlar ve modern çözümler ile dekore edilmiş iç mekan son derece ferah ve kullanışlı.
Dış cephesinde masif ahşap plaka ve kütük kullanılan bu kulübe country stil ağaç ev isteyenler için ideal bir model. Filmlerdeki orman evlerinin birebir aynısı gibi görünen bu evi bir ömür rahatlıkla ve huzurla kullanabilirsiniz. Böyle bir evi yaptırmanın maliyeti ise şehirdeki bir apartman dairesi ile kıyaslanamaz bile. oldukça ekonomik yoldan rüya gibi bir ev sahibi olmanız mümkün.
Kulübeler ve bungalovlara göre daha geniş bir yapıya sahip olan ve tam anlamıyla bir ev konforunda olan ahşap evler elbette ki bir ömür yaşamak için çok daha uygun bir modellerdir. Yapısında taş ve beton gibi malzemelerin de kullanıldığı ahşap evlerin dış cephesinde yalıtım özelliği taşıyan malzemeler kullanılır. Bu sayede dört dörtlük bir ev konforu sunabilir. İç mekanları hakkında fikir almak için aşağıdaki fotoğrafa bakabilir ya da firma sayfasına uğrayabilirsiniz.
Modern ve rahat mobilyaların kullanıldığı bu oturma odası üstteki ahşap eve ait. Rustik, kırsal ve modern gibi birçok stilden izler bulabileceğiniz bu kullanışlı dekorasyon size huzurlu ve konforlu bir yaşamın kapısını açabilir. Nefes alan duvarlar olarak bilinen ahşap duvarlar sağlıklı bir ortam için idealdir.
Dilediğiniz ahşap evi yaptırmanın en kolay yolu bu işin uzmanları ile iletişime geçerek nasıl bir ev istediğinizi anlatmaktır. Bu harika evin üreticileri sipariş ile ahşap ev inşa ediyorlar. Tam da sizin ihtiyaçlarınıza göre planlanan evleri keyifle bir ömür kullanabilirsiniz.
Veranda, korkuluk, pencere ve alınlık gibi dış mekan detayları ile dikkat çeken bu ahşap ev de siparişle inşa edilen evlere güzel bir örnek. Dilerseniz siz de hayalinizdeki ahşap evi yaptırmak için firmayla iletişime geçebilir ve fiyat, yalıtım, metrekare gibi detaylar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ülkemizdeki ahşap evlere ek olarak bir de yurt dışından bir model tanıtmak istedik. Portekiz'de bulunan bu tek kişilik ahşap kulübe oldukça modern bir tasarım anlayışıyla masif ahşap plaka ile üretilmiş. Modüler özellikte olan bu yapı hemen yer yere inşa edilip kolayca taşınabilir.
Ahşap kulübe yaptırmak istiyorsanız konteyner ev seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Bütünüyle ahşap olmasa da ahşap kaplamalı konteyner kulübeler de hem çok ekonomik, hem de çok şık görünüyor ve inşa süreçleri de çok pratik ve hızlı.
Ahşap ev maliyetleri ve yapım teknikleri başlıklı yazımızdan daha geniş ve kapsamlı ahşap ev modelleri hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.