Minik bir ahşap kulübe yapmaya ne dersiniz? Türkiye'den 6 ilham verici örnek

İç mekanlarını dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Geniş pencereleri, kapıları ve havadar ortamları vardır. Ahşap bungalovları yalnızca tatil için değil bir ömür yaşayabileceğiniz bir ev olarak değerlendirmeniz de olası.

Bu bungalovun iç mekanında modern mobilyalar ve işlevsel aksesuarlar kullanılmış. Tatil planı yapanlar için değerlendirilebilecek bir çözüm.