150 metrekarenin altında 10 göz alıcı müstakil ev!

Görkemli ve modern evlerin yalnızca geniş alanlara inşa edilebileceğini düşünüyorsanız, size bu yazımızda 200 metrekare gibi küçük arazilere bile muhteşem evler yapılabileceğini kanıtlayacak 10 harika ev tanıtacağız. toplam oturum alanları 150 metrekareden az olan bu bahçeli evleri görünce siz de hemen küçük bir arazi alıp kendi evinizi yaptırmak isteyeceksiniz. Farklı ülkelerden farklı mimari özelliklerde üretilmiş bu evleri hayalinizdeki ev için ilham kaynağı olarak seçebilirsiniz. Yaklaşık maliyetleri ve genişlikleri ile birlikte sunacağımız evlere mutlaka göz atın.
Müstakil ve bahçeli evlere ülkemizden örnekler de görmek isterseniz ’Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 örnek’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Modern yapıların sade ve kendine has modelleri özellikle mimaride minimal izleri sevenler için vazgeçilmez oluyor. Beyaz dış cephesi ve kontrast yaratan siyah pervazları ile bu ev de modern görüntüsüyle dikkat çeken modellerden. Oldukça basit bir yapıya sahip olan bu ev 120-150 metrekare arası bir genişliğe sahip. İki katlı yapının üç geniş odası, bir mutfağı ve iki de banyosu bulunuyor. Ayrıca geniş bir de bahçesi var.
Hayallerinizdeki evi tam olarak karşılayabilecek bu yapı 250 bin TL gibi bir fiyata alıcı bulmuş. 100 metrekarelik alana kurulan evin iki odası, iki banyosu ve bir de mutfağı bulunuyor. Ayrıca güzel bir bahçesi ve kullanışlı bir de yüzme havuzu var. Tatilleriniz için daha iyi bir ev modeli bulamazsınız. Siz de tatil ve emeklilik planlarınız için böyle bir eve ihtiyaç duyuyorsanız sitemizdeki uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz, mimarlar, inşaat mühendisleri, ahşap ev üreticileri, havuz inşacıları veya inşaat şirketleri size bu konuda en iyi önerileri sunabilir.
80 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olan iki katlı bu karizmatik yapı modern bir dağ evi özelliklerine sahip. Toplamda 160 metrekarelik kullanım alanında 3 oda, iki banyo ve bir de mutfak bulunduruyor. Geniş sayılabilecek bir bahçesi ve muazzam bir manzarası var. Dağ evi temasını seviyorsanız ve yaşayacağınız evin modern çözümler taşımasını istiyorsanız böyle bir ev sizin için ideal olabilir.
70 metrekarelik alana inşa edilmiş, iki katlı bu sade evin maliyeti 130 bin TL civarında. Siyah ve beyaz kontrastının kullanıldığı dış cephesi evi çok çekici bir görüntüye kavuşturmuş. Bahçe tarımı için kullanılabilecek küçük bir bahçesi de bulunan evin iç mekanları oldukça ferah.
Yalnızca 70 metrekareye inşa edilmiş, çelik konstrüksiyon, ahşap sütunlar ve cam cephelerden oluşan bu modern ev yaklaşık 130 bin TL'ye alıcı bulmuş. İç mekanlarının ferahlığı ve sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken ev küçük olmasına rağmen son derece kullanışlı ve konforlu. Dekorasyonuna da mutlaka göz atmalısınız.
Betonarme yapısı ve kiremit çatısı ile ömürlük görünen bu evin alanı 150 metrekare. 225 bin TL'ye mal olan yapı her yönüyle tam bir aile evi. Üç geniş odası, mutfağı ve iki de banyosu bulunuyor. Bakımlı ve güvenlikli bir bahçeye sahip olan evin neredeyse hiçbir eksiği yok.
Son derece modern bir görünüme sahip olan bu evin fiyatı yalıtım ve çatı özelliklerine göre 150 ile 250 bin TL arasında değişiyor. 90 metrekarelik alana kurulmuş olan evin bahçesi geniş, bakımlı ve güvenlikli. Taş, ahşap ve cam gibi malzemelerin bir arada uyumla kullanıldığı bu yapı herkesin hayallerini süsleyebilir.
Hollanda mimarisinin tipik yüksek eğimli çatılarına ülkemizde rastlamak pek mümkün değil ama Avrupa ülkelerinde oldukça popüler bir mimari. 130 metrekarelik bu tip evler 190 ile 200 bin TL gibi fiyatlara satılabiliyor. Verandalı, bahçeli, şık ve farklı bir evde yaşamak istiyorsanız siz de bu modelleri mimarınıza gösterebilirsiniz.
Dış cephesinde ahşap, cam ve betonun kullanıldığı bu modern yapı 100 metrekare gibi oldukça küçük bir alana inşa edilmiş ama iç mekanları son derece ferah. 222 bin TL gibi maliyeti olan evin bahçesi ise çok kullanışlı. Böyle bir yapı size bir ömür huzurlu bir yaşam sunabilir.
Sıradan ev modellerinin dışına çıkmak istiyorsanız bu evi daha yakından inceleyebilirsiniz. Aynı modelden birkaç evin bulunduğu bu modern mahalle geniş bir aileye ait. Bir arada yaşamak isteyen geniş aileler için böyle bir toplu konut şekli düşünülebilir. Firma sayfasından evin diğer detaylarını görebilirsiniz.