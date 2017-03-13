150 metrekarenin altında 10 göz alıcı müstakil ev!

Hayallerinizdeki evi tam olarak karşılayabilecek bu yapı 250 bin TL gibi bir fiyata alıcı bulmuş. 100 metrekarelik alana kurulan evin iki odası, iki banyosu ve bir de mutfağı bulunuyor. Ayrıca güzel bir bahçesi ve kullanışlı bir de yüzme havuzu var. Tatilleriniz için daha iyi bir ev modeli bulamazsınız. Siz de tatil ve emeklilik planlarınız için böyle bir eve ihtiyaç duyuyorsanız sitemizdeki uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz, mimarlar, inşaat mühendisleri, ahşap ev üreticileri, havuz inşacıları veya inşaat şirketleri size bu konuda en iyi önerileri sunabilir.