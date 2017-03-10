Türkiye'deki evlerden 13 giyinme odası fikri

Aşağıda her biri uzman tasarımcıların elinden çıkma 13 giyinme odası derlediğimiz yazıya göz atarak kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.
PenintDesign İç Mimarlık tasarımı ilk giyinme odası örneğinde kutuları andıran raf modelleri kullanılmış. Renkleri kadar şekilleri de ilginç olan raflıkların bazıları tam bir kutuyu andırıyor bazıları ise yarım bırakılmış. Sonuç olarak oldukça yaratıcı bir fikir.
Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzasını taşıyan ikinci örnekte cam bir kabin biçiminde giyinme odası görünüyor. Şeffaf bir cam tercih edilmesinden ötürü giysiler net biçimde görülebiliyor. Sürgülü cam kapılar aynı zamanda dolap kapağı işlevi görmüş.
Sırada beyazlara bürünmüş son derece zarif ve şık bir yatak odası dekorasyonu görüyoruz. Fotoğraf karesinde yatak hizasında kapı girişi görülüyor. Dikkatli bakıldığında ise kapı girişi dahil olmak üzere tüm bir duvarı kaplayan dolaplar fark ediliyor. Giyinme odası olarak ayrı bir odanız yoksa yatak odasına ilave edilmiş bir giyinme alanı yaratabilirsiniz. Bu örnekteki gibi kamufle etmek de mümkün.
Eğer giysi alışverişinden hoşlanıyorsanız ve sayısız kıyafetiniz varsa giyinme odasında uzun saatler kalabilirsiniz. Ancak sürekli ayakta durmak sizi yoracaktır. O halde küçük molalar vermek için bir koltuğa ihtiyacınız olacak. Bu koltuğun aynı zamanda çok yer kaplamaması gerekiyor zira giysiler için yere ihtiyacınız var.
Giyinme odasında dolap haricinde kullandığınız aksesuarları da yaratıcı biçimde kullanabilirsiniz. Örneğin resimde dar ve uzun bir giyinme odası görüyoruz. Öyle ki sadece bir duvara dolap yapılmış. Bunun dışında bir boy aynası ve aynadan yansıdığı kadarını görebildiğimiz bir sandalye mevcut. Ortada ise çok amaçlı kullanılan bir askılık var.
Günümüzde evler genellikle küçük bir alana sahip olduğundan daha kullanışsız küçük veya basık odalar giyinme odasına dönüştürebilir. Resimdeki gibi tavan araları giyinme odası için iyi bir seçim.
Sırada oldukça şık ve göz alıcı bir giyinme odası var. Kare biçimindeki oda çok titiz bir şekilde dekore edilmiş. Duvara gömülü dolap kapakları giysileri tamamen kamufle ederken odayı temiz ve derli toplu gösteriyor. Ortadaki puf koltuk ve kapaklardaki bölünmüş ayna bir o kadar şık parçalar.
Eğer geniş bir yatak odanız varsa bir bölümünü giysi odasına dönüştürebilirsiniz. Giyinme odasıyla yatak odasını ayırmak için örnekte görüldüğü üzere şeffaf cam kapılar kullanarak mevcut alanı daraltmamış olursunuz.
Başta küçük odalar olmak üzere ayna kullanımı mekana derinlik katar. Aynı zamanda odayı olduğundan daha büyükmüş gibi gösterir. Giyinme odasında ise aynaya ihtiyaç vardır. Zira giysinizin üzerinizde nasıl durduğunu anlamak için görmeniz gerekir. Bu örnekte olduğu gibi boy aynası dışında dolap kapaklarını da aynalı modellerden tercih edebilirsiniz.
Giyinme odasında kullanacağınız dolapları mutlaka duvar boyunca uzanan modellerden almak zorunda değilsiniz. Eşyalarınızın boyutuna göre daha küçük dolaplar da pekala iş görür. Kısacası ihtiyacınıza göre mobilya seçmelisiniz.
Giyinme odası örneklerinde tamamen kapalı hatta kamufle dolap tasarımları görsek de en kullanışlı model hiç şüphesiz açık raflardır. Böylelikle her aradığınız giysiyi kolayca bulursunuz.
Makyaj da giyinip hazırlanma işleminin bir parçasıdır. Dolayısıyla makyaj masasını giyinme odanıza koyabilirsiniz. Makyaj masasında aynı zamanda depolama alanları da olursa takılarınızı saklayabilirsiniz.
Giyinme odaları için genellikle resimdeki gibi dar alanlar kullanıldığından ışıklandırması önemlidir. Zira karanlık bir odada giysileriniz de kötü görünür.
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