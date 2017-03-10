Türkiye'deki evlerden 13 giyinme odası fikri

Sırada beyazlara bürünmüş son derece zarif ve şık bir yatak odası dekorasyonu görüyoruz. Fotoğraf karesinde yatak hizasında kapı girişi görülüyor. Dikkatli bakıldığında ise kapı girişi dahil olmak üzere tüm bir duvarı kaplayan dolaplar fark ediliyor. Giyinme odası olarak ayrı bir odanız yoksa yatak odasına ilave edilmiş bir giyinme alanı yaratabilirsiniz. Bu örnekteki gibi kamufle etmek de mümkün.