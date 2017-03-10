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Türkiye'deki evlerden 13 giyinme odası fikri

nihal e. nihal e.
DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
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Aşağıda her biri uzman tasarımcıların elinden çıkma 13 giyinme odası derlediğimiz yazıya göz atarak kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.

​1- Yaratıcı raf modelleri

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

PenintDesign İç Mimarlık tasarımı ilk giyinme odası örneğinde kutuları andıran raf modelleri kullanılmış. Renkleri kadar şekilleri de ilginç olan raflıkların bazıları tam bir kutuyu andırıyor bazıları ise yarım bırakılmış. Sonuç olarak oldukça yaratıcı bir fikir.

​2- Cam kabin

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzasını taşıyan ikinci örnekte cam bir kabin biçiminde giyinme odası görünüyor. Şeffaf bir cam tercih edilmesinden ötürü giysiler net biçimde görülebiliyor. Sürgülü cam kapılar aynı zamanda dolap kapağı işlevi görmüş.

​3- Kamufle dolaplar

LMS EVI TESVIKIYE homify Modern Giyinme Odası Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz interiordesigneristanbul,,architectistanbul,,mimaristanbul,,icmimaristanbul,,modernevdekorasyonu
homify

LMS EVI TESVIKIYE

homify
homify
homify

Sırada beyazlara bürünmüş son derece zarif ve şık bir yatak odası dekorasyonu görüyoruz. Fotoğraf karesinde yatak hizasında kapı girişi görülüyor. Dikkatli bakıldığında ise kapı girişi dahil olmak üzere tüm bir duvarı kaplayan dolaplar fark ediliyor. Giyinme odası olarak ayrı bir odanız yoksa yatak odasına ilave edilmiş bir giyinme alanı yaratabilirsiniz. Bu örnekteki gibi kamufle etmek de mümkün.

​4- Dinlenmek için bir koltuk

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Eğer giysi alışverişinden hoşlanıyorsanız ve sayısız kıyafetiniz varsa giyinme odasında uzun saatler kalabilirsiniz. Ancak sürekli ayakta durmak sizi yoracaktır. O halde küçük molalar vermek için bir koltuğa ihtiyacınız olacak. Bu koltuğun aynı zamanda çok yer kaplamaması gerekiyor zira giysiler için yere ihtiyacınız var.

​5- Pratik askılık

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.K EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Giyinme odasında dolap haricinde kullandığınız aksesuarları da yaratıcı biçimde kullanabilirsiniz. Örneğin resimde dar ve uzun bir giyinme odası görüyoruz. Öyle ki sadece bir duvara dolap yapılmış. Bunun dışında bir boy aynası ve aynadan yansıdığı kadarını görebildiğimiz bir sandalye mevcut. Ortada ise çok amaçlı kullanılan bir askılık var.

​6- Tavan arasında giyinme odası

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks Modern Giyinme Odası
BWorks

CHILDREN ROOM DESIGNS

BWorks
BWorks
BWorks

Günümüzde evler genellikle küçük bir alana sahip olduğundan daha kullanışsız küçük veya basık odalar giyinme odasına dönüştürebilir. Resimdeki gibi tavan araları giyinme odası için iyi bir seçim.

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​7- Tamamen gizli

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Sırada oldukça şık ve göz alıcı bir giyinme odası var. Kare biçimindeki oda çok titiz bir şekilde dekore edilmiş. Duvara gömülü dolap kapakları giysileri tamamen kamufle ederken odayı temiz ve derli toplu gösteriyor. Ortadaki puf koltuk ve kapaklardaki bölünmüş ayna bir o kadar şık parçalar.

​8- Odayı bölmek

UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

UYSAL RESIDENCE

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Eğer geniş bir yatak odanız varsa bir bölümünü giysi odasına dönüştürebilirsiniz. Giyinme odasıyla yatak odasını ayırmak için örnekte görüldüğü üzere şeffaf cam kapılar kullanarak mevcut alanı daraltmamış olursunuz.

​9- Daha çok ayna

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası giyinme odası,dolap,ayna,mirror,dressing room,curtain
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Başta küçük odalar olmak üzere ayna kullanımı mekana derinlik katar. Aynı zamanda odayı olduğundan daha büyükmüş gibi gösterir. Giyinme odasında ise aynaya ihtiyaç vardır. Zira giysinizin üzerinizde nasıl durduğunu anlamak için görmeniz gerekir. Bu örnekte olduğu gibi boy aynası dışında dolap kapaklarını da aynalı modellerden tercih edebilirsiniz.

​10- Daha çok depolama

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Giyinme odasında kullanacağınız dolapları mutlaka duvar boyunca uzanan modellerden almak zorunda değilsiniz. Eşyalarınızın boyutuna göre daha küçük dolaplar da pekala iş görür. Kısacası ihtiyacınıza göre mobilya seçmelisiniz.

​11- Açık raflar

KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Giyinme Odası
Dekoroba İç Mimari &amp; Dekorasyon

KOMPLE DAİRE TADİLATI

Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon
Dekoroba İç Mimari &amp; Dekorasyon
Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon

Giyinme odası örneklerinde tamamen kapalı hatta kamufle dolap tasarımları görsek de en kullanışlı model hiç şüphesiz açık raflardır. Böylelikle her aradığınız giysiyi kolayca bulursunuz.

​12- Makyaj masası

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Makyaj da giyinip hazırlanma işleminin bir parçasıdır. Dolayısıyla makyaj masasını giyinme odanıza koyabilirsiniz. Makyaj masasında aynı zamanda depolama alanları da olursa takılarınızı saklayabilirsiniz.

​13- Aydınlatma

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Giyinme Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Giyinme odaları için genellikle resimdeki gibi dar alanlar kullanıldığından ışıklandırması önemlidir. Zira karanlık bir odada giysileriniz de kötü görünür.

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