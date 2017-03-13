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Bu çocuk odası mobilyalarını başka evlerde göremezsiniz: 6 örnek model

Meral Eser Meral Eser
Pokoje dziecięce w domach jednorodzinnych (projekty wykonane dla A2.Studio Pracownia Architektury), BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz Modern Çocuk Odası
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Yaşamınızın dönüm noktalarından biri muhakkak ki çocuk sahibi olmaktır. Çocuklar için de en önemli unsurlardan biri ise kendi odalarına sahip olmaktır. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve bebek odaları ise uzmanlar tarafından dizayn unsuru bir sektör haline geldi. Akılcı çözümlerle çocukların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan dekorasyon öğelerinden, mobilya tasarımlarına birçok unsur öne çıkıyor ve çocukların memnuniyeti göz önüne alınıyor. Çocuk odası dekore etmek isteyenler için esin kaynağı olabilecek 6 örnek derledik, mobilya ürünleri ile ilgili alternatifleri mutlaka gözden geçirin.

1. Çok amaçlı mobilya ürünleri

Üsküdar Tadilat Tadilat Firması Modern Çocuk Odası
Tadilat Firması

Üsküdar Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Özellikle küçük odalarda daha fazla depolama alanı sağlamak için yatak altı depolama sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Çok amaçlı mobilya tasarımlarıyla oturma alanı, depolama alanı ve ihtiyaca göre yatak alanı tek bünyede çözümleniyor. İhtiyaca göre çok amaçlı tasarlanan mobilya ürünleri, oturma alanı ya da yatak alanı ihtiyacı ile depolama sistemlerini bir arada sağlayabilir. İhtiyaç duyulduğunda pratik yöntemlerle oturma alanına dönüşen alternatiflerle yatak altı depolama ihtiyacını karşılayabilir, ya da ek yatak ihtiyacını tem hamlede sağlayabilirsiniz.

2. Çocuklar bu kulübeye bayılacak!

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

 Kapı, pencere ve hatta çatısı bulunan bu kulübe modeli yatak alanı için ayrılan renkli köşelerden. Beyaz ahşabın zarafeti ile şık tasarlanan bu model hem çocuklarınızı memnun edecek, hem de uzun saatler vakit geçirebilecekleri bir oyun alanına dönüşecek. İsteğe göre farklı renklerde imal edilebilecek bu örnekler çoğaltılabilir. Yatak altı depolama ya da ek yatak ihtiyacı barındırmasını istiyorsanız, tek bünyede bu ihtiyacı en iyi karşılayan kendi kulübenizi tasarlatabilirsiniz.

3. Eğlence unsurları

Pokoje dziecięce w domach jednorodzinnych (projekty wykonane dla A2.Studio Pracownia Architektury), BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz Modern Çocuk Odası
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

Kaydırak sevenler buraya! Çocukların eğlen ce dünyalarına hitap edecek mobilyalar ve ranza sistemleri tasarlatabilirsiniz. Özellikle çocukların beğenileri ön planda tutularak tasarlanan bu örnekte, yatağa ulaşmak için bir merdiven ve ekstra kaydırak alanı mevcut. Nötr renklerin ahengi ile modern çizgilerle döşenen bu oda modeli çocukları ilgisini cezbedecek bir ranza sistemi ile fark yaratıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

4. Tırmanma keyfi

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

İster oyun alanı, ister uyku alanı için olsun; ahşabın ve yeşilin muntazam uyumu ile tek bünyede birçok ihtiyacın karşılandığı kompakt bir ranza sistemi tasarlanmış. Özellikle tırmanma merakı olanlarla için oyun alanına erişmek için güvenli ve sağlam bir tırmanma modeli tasarlanabilir. İnce korkuluklarla oyun  alanı tasarlamak ekstra alan kazandıracaktır. Özellikle küçük ve dar olarak için ideal oyun alanları tasarlamak, kitaplık ve yatak alanını bir arada çözümlemek isteyenler için örnek teşkil edebilir.

5. Form ve renklerin ahengi

Perçin evi/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Çocuk Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

Perçin evi/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Öncelikle çocukların güvenliği açısından onları kolaylıkla gözetleyebileceğiniz, ihtiyaç dahilinde görüp kısa sürede müdahale edebileceğiniz bir cam paravan özellikle bebek odaları için işlevsel bir detay olacaktır. Beşik modelleri için geometrik formların öne çıktığı modern stil tasarlanan alternatifler dekorasyonda fark yaratabilir. Renklerin ahengi ile bebeğin konforunu en iyi şekilde sağlayacak beşik modelleri ve mobilyalar tasarlanabilir, tüm ihtiyaçlara pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak tasarım fikirlerini ayrıca değerlendirebilirsiniz.

6. Akılcı çözümlerle depolama sistemleri

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs Modern Çocuk Odası
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

Renklerin ahengini öne çıkaran beyaz ve açık renk tonlarındaki zeminler, şık ışıklandırma unsurları ile beraber sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Oturma alanı ile yatak alanı bir arada, kompakt bir depolama sistemiyle tasarlanıyor. Gökkuşağını çocuk odasına davet eden bir tavan dekoru tasarlanan yatak odasında işlevsel ve estetik unsurlarla çocukları cezbedecek bir oda dekorasyonu tamamlanıyor. Ayrıca duvar dekorlarından yatak altı depolamaya kadar boşluklar fonksiyonel açıdan akılcı tasarlanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Çocuk odaları için Türkiye'deki evlerden 6 orjinal fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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