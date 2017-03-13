Bu çocuk odası mobilyalarını başka evlerde göremezsiniz: 6 örnek model

Renklerin ahengini öne çıkaran beyaz ve açık renk tonlarındaki zeminler, şık ışıklandırma unsurları ile beraber sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Oturma alanı ile yatak alanı bir arada, kompakt bir depolama sistemiyle tasarlanıyor. Gökkuşağını çocuk odasına davet eden bir tavan dekoru tasarlanan yatak odasında işlevsel ve estetik unsurlarla çocukları cezbedecek bir oda dekorasyonu tamamlanıyor. Ayrıca duvar dekorlarından yatak altı depolamaya kadar boşluklar fonksiyonel açıdan akılcı tasarlanıyor.

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