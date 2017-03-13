Bu çocuk odası mobilyalarını başka evlerde göremezsiniz: 6 örnek model

Yaşamınızın dönüm noktalarından biri muhakkak ki çocuk sahibi olmaktır. Çocuklar için de en önemli unsurlardan biri ise kendi odalarına sahip olmaktır. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve bebek odaları ise uzmanlar tarafından dizayn unsuru bir sektör haline geldi. Akılcı çözümlerle çocukların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan dekorasyon öğelerinden, mobilya tasarımlarına birçok unsur öne çıkıyor ve çocukların memnuniyeti göz önüne alınıyor. Çocuk odası dekore etmek isteyenler için esin kaynağı olabilecek 6 örnek derledik, mobilya ürünleri ile ilgili alternatifleri mutlaka gözden geçirin.
Özellikle küçük odalarda daha fazla depolama alanı sağlamak için yatak altı depolama sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Çok amaçlı mobilya tasarımlarıyla oturma alanı, depolama alanı ve ihtiyaca göre yatak alanı tek bünyede çözümleniyor. İhtiyaca göre çok amaçlı tasarlanan mobilya ürünleri, oturma alanı ya da yatak alanı ihtiyacı ile depolama sistemlerini bir arada sağlayabilir. İhtiyaç duyulduğunda pratik yöntemlerle oturma alanına dönüşen alternatiflerle yatak altı depolama ihtiyacını karşılayabilir, ya da ek yatak ihtiyacını tem hamlede sağlayabilirsiniz.
Kapı, pencere ve hatta çatısı bulunan bu kulübe modeli yatak alanı için ayrılan renkli köşelerden. Beyaz ahşabın zarafeti ile şık tasarlanan bu model hem çocuklarınızı memnun edecek, hem de uzun saatler vakit geçirebilecekleri bir oyun alanına dönüşecek. İsteğe göre farklı renklerde imal edilebilecek bu örnekler çoğaltılabilir. Yatak altı depolama ya da ek yatak ihtiyacı barındırmasını istiyorsanız, tek bünyede bu ihtiyacı en iyi karşılayan kendi kulübenizi tasarlatabilirsiniz.
Kaydırak sevenler buraya! Çocukların eğlen ce dünyalarına hitap edecek mobilyalar ve ranza sistemleri tasarlatabilirsiniz. Özellikle çocukların beğenileri ön planda tutularak tasarlanan bu örnekte, yatağa ulaşmak için bir merdiven ve ekstra kaydırak alanı mevcut. Nötr renklerin ahengi ile modern çizgilerle döşenen bu oda modeli çocukları ilgisini cezbedecek bir ranza sistemi ile fark yaratıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
İster oyun alanı, ister uyku alanı için olsun; ahşabın ve yeşilin muntazam uyumu ile tek bünyede birçok ihtiyacın karşılandığı kompakt bir ranza sistemi tasarlanmış. Özellikle tırmanma merakı olanlarla için oyun alanına erişmek için güvenli ve sağlam bir tırmanma modeli tasarlanabilir. İnce korkuluklarla oyun alanı tasarlamak ekstra alan kazandıracaktır. Özellikle küçük ve dar olarak için ideal oyun alanları tasarlamak, kitaplık ve yatak alanını bir arada çözümlemek isteyenler için örnek teşkil edebilir.
Öncelikle çocukların güvenliği açısından onları kolaylıkla gözetleyebileceğiniz, ihtiyaç dahilinde görüp kısa sürede müdahale edebileceğiniz bir cam paravan özellikle bebek odaları için işlevsel bir detay olacaktır. Beşik modelleri için geometrik formların öne çıktığı modern stil tasarlanan alternatifler dekorasyonda fark yaratabilir. Renklerin ahengi ile bebeğin konforunu en iyi şekilde sağlayacak beşik modelleri ve mobilyalar tasarlanabilir, tüm ihtiyaçlara pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak tasarım fikirlerini ayrıca değerlendirebilirsiniz.
Renklerin ahengini öne çıkaran beyaz ve açık renk tonlarındaki zeminler, şık ışıklandırma unsurları ile beraber sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Oturma alanı ile yatak alanı bir arada, kompakt bir depolama sistemiyle tasarlanıyor. Gökkuşağını çocuk odasına davet eden bir tavan dekoru tasarlanan yatak odasında işlevsel ve estetik unsurlarla çocukları cezbedecek bir oda dekorasyonu tamamlanıyor. Ayrıca duvar dekorlarından yatak altı depolamaya kadar boşluklar fonksiyonel açıdan akılcı tasarlanıyor.
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