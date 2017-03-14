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Marangozunuzdan isteyebileceğiniz 19 şahane ahşap dolap modeli

Meral Eser Meral Eser
Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
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Depolama ihtiyacı denildiğinde genellikle antre, yatak odası, mutfak, tuvalet ve banyolar akla gelir. Özellikle küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacı önem teşkil eder. Döşeme zemini alanından tasaruf etmek ve derinlik katmak açısından açık zeminler ve geniş döşeme zemini alanlarına ihtiyaç duyarız. Bu yazımızda depolama ihtiyacını muntazam karşılayacak 19 şık dolap modelini derledik, işte marangoz ve ustalarınızdan isteyebileceğiniz birbirinden farklı dolap sistemleri.

1. Açık raf sistemleriyle basit tasaırm

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado Modern Giyinme Odası
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

Döşeme alanından tasarruf etmek istiyorsanız, minimal tasarımıyla ahşabın natürel renk tonlarının kullanıldığı bu gardırop modeli ilginizi çekebilir. Açık raf sistemleri, askılık ve çekmecelerle dizayn edilen alternatif model hem kullanışlı hem de objeleri sergileme açısından göze hitap ediyor.

2. Farklı renk ve dokularla ahşap dolaplar

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

Ahşabın büyük avantajı evinizin tarzına göre farklı doku ve renk alternatiflerini kullanmanızı sağlayabilmesidir. Klasik ya da modern; birçok farklı stil ya da tarzla uyumlu ahşap dolap kaplaması çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz.

3. Giysi ya da aksesuar birçok bölme

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

Sürgülü kapı modelleri özellikle küçük ve dar alanlar için oldukça uygundur. Gardırop ya da dolap tasarımları için de ideal alternatifleri oluştururlar.

4. Basit çizgilerle zarif tasarım

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Yekpare tek duvar alanını geniş bir gardırop ile depolama ihtiyacını karşılayabilir, basit çizgilerle kullanışlı modelleri tercih edebilirsiniz.

5. Her odaya yakışan modeller

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Küçük detaylarla büyük fark yaratmak ahşap dolap ve gardırop modelleri tasarımlarıyla mümkün.

6. Çocuk odaları için ideal tasarım

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Hem kitaplık ve çalışma masası, hem de gardırop olarak tasarlanan bu model çocuk odaları için oldukça ideal.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Tekerlekli ve taşınabilir modeller

homify Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Orta Yoğunlukta Lifli Levha
homify

homify
homify
homify

İhtiyaca göre taşımanızı kolaylaştıracak dolap modellerini tekerlekli tasarlatarak, temizlik ve yeni düzen sağlamada işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

7. Kompakt ve zarif

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

Uygulanacak stil ve tarza uygun maun rengi ahşap modeller, ya da açık tonları tercih edebilirsiniz.

9. Küçük odalar için ideal

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño Rustik Giyinme Odası
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Zevkinize ya da ihtiyaçlarına göre ebatları belirleyebilir, küçük ve dar odalar için boydan boya bir gardırop tasarlatarak depolama ihtiyacını muntazam karşılayabilirsiniz.

10. Tavandan yere modern çözümler

homify Akdeniz Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Maun rengi ve beyazın muntazam uyumuyla sıcak bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacak modern bir dolap.

11. Muntazam ve kusursuz

P, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Giyinme Odası
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Açık raf sistemleri, çekmece ve dolapların bulunduğu bu örnekte döşeme zeminine yakın renk tonu tercih edilerek daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturulmuş.

12. Uyum ve ahenk

MINI -HOUSE, DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA Minimalist Giyinme Odası
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

Mobilyalarla uyum ve ahenk sağlayan doku ve renk alternatiflerini değerlendirebilir, aksesuar ve mobilya ürünleri ile benzer stil öğeler taşıyan modeller dizayn ettirebilirsiniz.

13. Banyonuz için ideal dolap sistemleri

Las Palomas, NODO Arquitectura NODO Arquitectura Modern Giyinme Odası
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

14. Canlı ve parlak renkler

homify Eklektik Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Cazibe unsuru parlak renklerle beyaz zemini bir araya getirerek uyum ve ahenk sağlayabilir, sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

15. Ying-yang etkisi

homify Modern Giyinme Odası Mermer Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Pratiklik ve estetik unsurlarla sürgülü kapı sistemlerinin uygulandığı bu dolap modelinde, ying-yang etkileri ile çarpıcı ve uyumlu kontrast renkler kullanılmış.

16. Gömme dolaplar

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Giyinme Odası
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Tavan eğiminden ötürü kullanılmayan boş ve ölü alanları depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tamamen ahşap yüzeylerin uygulanması ile küçük ve dar alanda göz yormayan bir dizayn oluşturulmuş.

17. Buzlu cam ve ahşap

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Tek duvarı tamamen depolama sistemlerine ayırıyorsanız, örnekteki buzlu cam ve ahşabın ağırlıklı kullanıldığı dolap modeli ilginizi çekebilir.

18. Pratik ve fonksiyonel

경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte Minimalist Giyinme Odası
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

Açık askılık sistemleriyle beyaz dolap modeli, her mekana uyan tarzı ve sade çizgisi ile işlevselliği ön planda tutacaktır. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

19. Elegan

Dressing room Studio Mark Ruthven Modern Giyinme Odası
Studio Mark Ruthven

Dressing room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

Şık ışıklandırma unsurlarıyla kontrast renklerin kullanıldığı boydan boyda dolap sistemleri hem kullanışlı, hem de estetik.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Daha sade bir ev için kurtulmanız gereken 6 şey' yazımız da ilginizi çekebilir.

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