Marangozunuzdan isteyebileceğiniz 19 şahane ahşap dolap modeli

Depolama ihtiyacı denildiğinde genellikle antre, yatak odası, mutfak, tuvalet ve banyolar akla gelir. Özellikle küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacı önem teşkil eder. Döşeme zemini alanından tasaruf etmek ve derinlik katmak açısından açık zeminler ve geniş döşeme zemini alanlarına ihtiyaç duyarız. Bu yazımızda depolama ihtiyacını muntazam karşılayacak 19 şık dolap modelini derledik, işte marangoz ve ustalarınızdan isteyebileceğiniz birbirinden farklı dolap sistemleri.