Marangozunuzdan isteyebileceğiniz 19 şahane ahşap dolap modeli

Depolama ihtiyacı denildiğinde genellikle antre, yatak odası, mutfak, tuvalet ve banyolar akla gelir. Özellikle küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacı önem teşkil eder. Döşeme zemini alanından tasaruf etmek ve derinlik katmak açısından açık zeminler ve geniş döşeme zemini alanlarına ihtiyaç duyarız. Bu yazımızda depolama ihtiyacını muntazam karşılayacak 19 şık dolap modelini derledik, işte marangoz ve ustalarınızdan isteyebileceğiniz birbirinden farklı dolap sistemleri.
Döşeme alanından tasarruf etmek istiyorsanız, minimal tasarımıyla ahşabın natürel renk tonlarının kullanıldığı bu gardırop modeli ilginizi çekebilir. Açık raf sistemleri, askılık ve çekmecelerle dizayn edilen alternatif model hem kullanışlı hem de objeleri sergileme açısından göze hitap ediyor.
Ahşabın büyük avantajı evinizin tarzına göre farklı doku ve renk alternatiflerini kullanmanızı sağlayabilmesidir. Klasik ya da modern; birçok farklı stil ya da tarzla uyumlu ahşap dolap kaplaması çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz.
Sürgülü kapı modelleri özellikle küçük ve dar alanlar için oldukça uygundur. Gardırop ya da dolap tasarımları için de ideal alternatifleri oluştururlar.
Yekpare tek duvar alanını geniş bir gardırop ile depolama ihtiyacını karşılayabilir, basit çizgilerle kullanışlı modelleri tercih edebilirsiniz.
Küçük detaylarla büyük fark yaratmak ahşap dolap ve gardırop modelleri tasarımlarıyla mümkün.
Hem kitaplık ve çalışma masası, hem de gardırop olarak tasarlanan bu model çocuk odaları için oldukça ideal.
İhtiyaca göre taşımanızı kolaylaştıracak dolap modellerini tekerlekli tasarlatarak, temizlik ve yeni düzen sağlamada işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Uygulanacak stil ve tarza uygun maun rengi ahşap modeller, ya da açık tonları tercih edebilirsiniz.
Zevkinize ya da ihtiyaçlarına göre ebatları belirleyebilir, küçük ve dar odalar için boydan boya bir gardırop tasarlatarak depolama ihtiyacını muntazam karşılayabilirsiniz.
Maun rengi ve beyazın muntazam uyumuyla sıcak bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacak modern bir dolap.
Açık raf sistemleri, çekmece ve dolapların bulunduğu bu örnekte döşeme zeminine yakın renk tonu tercih edilerek daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturulmuş.
Mobilyalarla uyum ve ahenk sağlayan doku ve renk alternatiflerini değerlendirebilir, aksesuar ve mobilya ürünleri ile benzer stil öğeler taşıyan modeller dizayn ettirebilirsiniz.
Cazibe unsuru parlak renklerle beyaz zemini bir araya getirerek uyum ve ahenk sağlayabilir, sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Pratiklik ve estetik unsurlarla sürgülü kapı sistemlerinin uygulandığı bu dolap modelinde, ying-yang etkileri ile çarpıcı ve uyumlu kontrast renkler kullanılmış.
Tavan eğiminden ötürü kullanılmayan boş ve ölü alanları depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tamamen ahşap yüzeylerin uygulanması ile küçük ve dar alanda göz yormayan bir dizayn oluşturulmuş.
Tek duvarı tamamen depolama sistemlerine ayırıyorsanız, örnekteki buzlu cam ve ahşabın ağırlıklı kullanıldığı dolap modeli ilginizi çekebilir.
Açık askılık sistemleriyle beyaz dolap modeli, her mekana uyan tarzı ve sade çizgisi ile işlevselliği ön planda tutacaktır. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Şık ışıklandırma unsurlarıyla kontrast renklerin kullanıldığı boydan boyda dolap sistemleri hem kullanışlı, hem de estetik.
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