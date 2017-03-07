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Temizlik yaparken genelde unutulan 5 püf nokta

Özlem K. Özlem K.
CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
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Ev temizliği gözümüzü en çok korkutan, bizi en çok yoran, ertelemek için türlü türlü bahaneler uydurmamıza neden olan ancak ertelediğimiz zamanlarda da kendimizi berbat hissettiren işlerin belki de başında geliyor. Her birimizin ayrı temizlik rutinleri var ve işleri mümkün olduğunca pratik, yani hem hızlı hem efektif hem de iyi sonuç verecek şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü yazımızda belki bir kısmımızın zaten bildiği, bir kısmımızın ise ilk kez duyacağı bazı temizlik püf noktalarını bir araya getirdik. Genelde evimizde bulunan ancak temizlikte kullanmayı akıl edemediğimiz sirke gibi gıda maddelerinin ne gibi mucizeler yarattığına, ya da rutin kullandığımız temizlik malzemelerine yapacağımız küçük modifikasyonlarla işlerimizin ne kadar kolaylaşacağına tanık olacağız. Bakalım bu basit ancak genelde unutulan püf noktaları neler…

Zemin temizliği aşamaları

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Koridor, Hol & Merdivenler
vanetta mutfak Çankaya

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Zemin temizliğinde yerleri süpürdükten sonra vileda ya da bez yardımıyla deterjanlı suyla siliyoruz, değil mi? Deterjanlı bir kova su hazırlıyoruz ve zemini komple siliyoruz… Oysa eminim her birimiz deterjanın temizlenecek yüzeyde bir süre beklemesinin o alanı daha iyi temizlediğini biliyoruzdur, bulaşıkta ve çamaşırda olduğu üzere. Peki aynı uygulamayı zeminde de gerçekleştirmek neden aklımıza gelmiyor? Zeminin daha kolay ve iyi temizlenmesi için deterjanı bir süre zeminde bekletmek ve silme işini ondan sonra gerçekleştirmek kirlerin daha iyi ve daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

Tüm tozları önce elektrikli süpürge ile çekin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu sefer zeminden değil mobilyalardan bahsediyoruz. Günümüzde elektrik süpürgelerinin tamamı mobilya yüzeyleri için de uygun başlıklarla satılıyor. Alışkanlığımız olmadığı için onları gereksiz birer aksesuar gibi görüyor olabilirsiniz, oysa ki, nemli bir bezle temizliğe girişmeden önce, koltuklardaki ve mobilyalardaki ytüm tozları elektrik süpürgesi ile çekmek hem daha hijyenik bir ortam oluşmasını sağlayacaktır hem de daha kolayca pırıl pırıl olan mobilya yüzeyleri yaratacaktır. Ufak, kadife monte edilmiş başlıklar döşemeler için, yumuşak fırçalı başlıklar ise ahşap mobilya yüzeyleri için idealdir.

Sirke sizin dostunuzdur

Özer Residence, Onn Design Onn Design Minimalist Mutfak Granit Beyaz
Onn Design

Özer Residence

Onn Design
Onn Design
Onn Design

Su lekesi olarak da bilinen kireç lekelerini çıkarmanın en kolay yolu, temizlik suyuna az bir miktar sirke katmaktır. Hem son derece ucuz hem de kireç çözücü gibi ağır kimyasallara orandan son derece sağlıklı bir alternatif olan sirke parlak yüzeyler elde etmenin bir numaralı yoludur. Konuyla ilgili, 'Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?' başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

Fazla giyisilerinizi elinizde tutmayın!

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Tamam, tipik bir püf noktası değil belki ama kendinize yapmanız gereken en büyük iyilik bu! Üzerinize olmayan, modası geçmiş, üzerinize olan ve modası geçmemiş olmasına rağmen yıpranmış ya da bir iki yıldır hiç giymediğiniz giysilerinizi, ayakkabılarınızı, aksesuarlarınızı verin, dolaplarınızı boşaltın ve yalnızca giydiğiniz giysilerinizi elinizde tutun. Bazen eşyalarımızdan kopmak kolay olmuyor, biliyorum ancak bu işi yaptığınızda inanın kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz! Üstelik dolap temizliği yapmak muazzam düzeyde kolaylaşacak.

Çamaşır suyunu su ile karıştırıp sprey şişesine koyun

Villa Balıkesir, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Banyo villa,banyo
VERO CONCEPT MİMARLIK

Villa Balıkesir

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Geldik son derece basit ancak akla gelmeyen püf noktalarından birine: Banyo temizliği için çamaşır suyunu su ile karıştırıp sprey şişesine koyun ve tuvaletlerinizi bu şekilde pratik bir biçimde temizleyin. Klozetlerin zor ulaşılan kısımlarının böylece ne kadar kolay temizlendiğini görünce çok şaşıracaksınız!

Elinden iş gelen herkesin yapabileceği 10 minik ev modeli
Bu temizlik püf noktalarına sizin de ekleyecekleriniz var mı?

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