Temizlik yaparken genelde unutulan 5 püf nokta

Ev temizliği gözümüzü en çok korkutan, bizi en çok yoran, ertelemek için türlü türlü bahaneler uydurmamıza neden olan ancak ertelediğimiz zamanlarda da kendimizi berbat hissettiren işlerin belki de başında geliyor. Her birimizin ayrı temizlik rutinleri var ve işleri mümkün olduğunca pratik, yani hem hızlı hem efektif hem de iyi sonuç verecek şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü yazımızda belki bir kısmımızın zaten bildiği, bir kısmımızın ise ilk kez duyacağı bazı temizlik püf noktalarını bir araya getirdik. Genelde evimizde bulunan ancak temizlikte kullanmayı akıl edemediğimiz sirke gibi gıda maddelerinin ne gibi mucizeler yarattığına, ya da rutin kullandığımız temizlik malzemelerine yapacağımız küçük modifikasyonlarla işlerimizin ne kadar kolaylaşacağına tanık olacağız. Bakalım bu basit ancak genelde unutulan püf noktaları neler…
Zemin temizliğinde yerleri süpürdükten sonra vileda ya da bez yardımıyla deterjanlı suyla siliyoruz, değil mi? Deterjanlı bir kova su hazırlıyoruz ve zemini komple siliyoruz… Oysa eminim her birimiz deterjanın temizlenecek yüzeyde bir süre beklemesinin o alanı daha iyi temizlediğini biliyoruzdur, bulaşıkta ve çamaşırda olduğu üzere. Peki aynı uygulamayı zeminde de gerçekleştirmek neden aklımıza gelmiyor? Zeminin daha kolay ve iyi temizlenmesi için deterjanı bir süre zeminde bekletmek ve silme işini ondan sonra gerçekleştirmek kirlerin daha iyi ve daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.
Bu sefer zeminden değil mobilyalardan bahsediyoruz. Günümüzde elektrik süpürgelerinin tamamı mobilya yüzeyleri için de uygun başlıklarla satılıyor. Alışkanlığımız olmadığı için onları gereksiz birer aksesuar gibi görüyor olabilirsiniz, oysa ki, nemli bir bezle temizliğe girişmeden önce, koltuklardaki ve mobilyalardaki ytüm tozları elektrik süpürgesi ile çekmek hem daha hijyenik bir ortam oluşmasını sağlayacaktır hem de daha kolayca pırıl pırıl olan mobilya yüzeyleri yaratacaktır. Ufak, kadife monte edilmiş başlıklar döşemeler için, yumuşak fırçalı başlıklar ise ahşap mobilya yüzeyleri için idealdir.
Su lekesi olarak da bilinen kireç lekelerini çıkarmanın en kolay yolu, temizlik suyuna az bir miktar sirke katmaktır. Hem son derece ucuz hem de kireç çözücü gibi ağır kimyasallara orandan son derece sağlıklı bir alternatif olan sirke parlak yüzeyler elde etmenin bir numaralı yoludur. Konuyla ilgili, 'Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?' başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.
Tamam, tipik bir püf noktası değil belki ama kendinize yapmanız gereken en büyük iyilik bu! Üzerinize olmayan, modası geçmiş, üzerinize olan ve modası geçmemiş olmasına rağmen yıpranmış ya da bir iki yıldır hiç giymediğiniz giysilerinizi, ayakkabılarınızı, aksesuarlarınızı verin, dolaplarınızı boşaltın ve yalnızca giydiğiniz giysilerinizi elinizde tutun. Bazen eşyalarımızdan kopmak kolay olmuyor, biliyorum ancak bu işi yaptığınızda inanın kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz! Üstelik dolap temizliği yapmak muazzam düzeyde kolaylaşacak.
Geldik son derece basit ancak akla gelmeyen püf noktalarından birine: Banyo temizliği için çamaşır suyunu su ile karıştırıp sprey şişesine koyun ve tuvaletlerinizi bu şekilde pratik bir biçimde temizleyin. Klozetlerin zor ulaşılan kısımlarının böylece ne kadar kolay temizlendiğini görünce çok şaşıracaksınız!