Temizlik yaparken genelde unutulan 5 püf nokta

Ev temizliği gözümüzü en çok korkutan, bizi en çok yoran, ertelemek için türlü türlü bahaneler uydurmamıza neden olan ancak ertelediğimiz zamanlarda da kendimizi berbat hissettiren işlerin belki de başında geliyor. Her birimizin ayrı temizlik rutinleri var ve işleri mümkün olduğunca pratik, yani hem hızlı hem efektif hem de iyi sonuç verecek şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü yazımızda belki bir kısmımızın zaten bildiği, bir kısmımızın ise ilk kez duyacağı bazı temizlik püf noktalarını bir araya getirdik. Genelde evimizde bulunan ancak temizlikte kullanmayı akıl edemediğimiz sirke gibi gıda maddelerinin ne gibi mucizeler yarattığına, ya da rutin kullandığımız temizlik malzemelerine yapacağımız küçük modifikasyonlarla işlerimizin ne kadar kolaylaşacağına tanık olacağız. Bakalım bu basit ancak genelde unutulan püf noktaları neler…