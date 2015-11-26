Amerikan ev modelleri için farklı örnekler

Evler günümüzde yaşayan, nefes alan alanlar olarak kabul edildiğinden, barınma ihtiyacımız karşıladığımız ve günümüzde güzel olması için temelinden son düzenlemesine kadar titizlikle üzerinde çalıştığımız mekanlardır. Ev seçiminde kararsız kalıp, yeni bir yapacak veya yaptıracak isek bütün yapı firmalarının örnek evlerini inceleyerek, her ev modelinden biraz olmasını istediğimiz bir ev modeli belirleriz. Örnek aldığımız ev modelleri içerisinde; ingiliz tipi ev modelleri, irlanda tipi ev modelleri, isveç, norveç gibi soğuk ülkelerin en modellerinin yanı sıra amerikan, brezilya gibi orta amerika kuşağında kullanılan ve tasarımı yapılan ev modelleri de bulunur. Amerika; hem okyanusa kıyısı bulunması, hem de şehir olarak modern bir şehir kimliğine kavuşmuş olmasından dolayı ev modelleri bütün ihtiyaçlara cevap veren farklı motif ve farklı yapı tasarımları ile bizlere uygun ev modellerine sahiptir. Amerikan ev modelleri genellikle çok katlı, çatı katı bulunan, evin bütün alanlarını ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceğiniz, kalabalık aileler için odası çok olan, garajından bahçesine, her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde ev modelleridir. Aslında bizleri düşündüğümüzde, ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm eksikliklere bire bir cevap veren ev modelleri olarak da görülebilir. Ülkemizde en önemli sorun sahip olduğumuz aracı bırakabilecek güvenli alanlara sahip olmayışımızdır. Bu faktörü göz önüne aldığımızda amerikan ev modelleri evlerinin alt katları hem bir garaj, hem de bir atölye şeklinde tasarlanmış ve ev içerisinden garaja bir kapı açılarak atölyeye girmek için evin dışını dolaşmak zorunda kalmadan ulaşım sağlanabilir şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Aynı şekilde her yerin beton ve kaplama taşlar ile kaplandığı ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz yeşil alanları, bahçeleri, amerikan ev modellerinde bulabiliyoruz. Amerikan ev modellerinde ev bir caddenin kenarına kurulu ise caddeden en az 10 metre içeride olacak şekilde konumlandırılıp cadde kenarı yeşil alan olarak uygulanıyor, eğer cadde kenarında yer yok ise olabildiğince alan bırakılıp yeşil alan yaratılmaya çalışılıyor.
Ülkemizde kalabalık aile sayısı geçmişten beri oldukça fazla olduğundan kullandığımız evlerde odalar yetersiz kalmakta ve bir çok insan kendisine ait bir oda sahibi olmadan hayatını yaşamaktadır. Amerikan ev modelleri genellikle 2 katlı olarak planlanıp inşa edildiğinden hem oda sayısı hem de yaşam alanı sayısı oldukça fazla olmaktadır. Amerikan ev modellerinde çatı katları da oda olarak dekore edilip kullanılmakta, evleri geniş metrekarelere sahip evler olarak tasarladıkları içinde oda sayısı çok olmakta ve bu durum bir problem yaratmamaktadır. Oda sayısı, bahçe, garaj gibi temel ihtiyaçları karşılayan amerikan ev modelleri aynı zamanda estetik ve şık tasarımları ile göz kamaştırmaktadır.Özellikle iki katlı inşa edilen ve üst katlarında açık bir verandası bulunan istediğiniz de üst katta güneşlenebileceğiniz istediğinizde bahçe keyfi yapabileceğiniz şık tasarımlar, zarif görsel halleri ile insanın içini açan ev modelleri olarak tercih edilmektedir. Dışarıdan baktığımızda insanın içini ısıtan, şık ve estetik tasarımları, bahçe ve yeşil alana sahip olması, istediğinizde güneşlenebileceğiniz alanların bulunması nedeniyle amerikan ev modelleri tercih edebilir ve istediğiniz gibi proje revizesi yapabilirsiniz.
Bir ev seçecek, veya ev inşa ettirecekseniz, kafanız karışık ise ve seçimler de kararsız kaldığınızda bir çok ev yapı firmasından yardım alabilir, ev örneklerini inceleyerek karar verebilirsiniz. Kararsız kalmanız durumunda homify ev modelleri bulunan sayfaları ziyaret ederek amerikan ev modellerini inceleyebilir ve istediğiniz beğendiğiniz ev modelini seçebilirsiniz.
Evinizde hem teras, hem balkon, hem de bahçe olmasını istiyor ve aynı zamanda evim büyük olsun diyorsanız sizlere örnek resimde yer alan amerikan ev modelini tercih edebilir ve istediğiniz balkona,i terasa, bahçeye ve büyük bir eve kavuşmuş olursunuz. Resimde evin etrafında bulunan bahçeyi estetik bir şekilde dekore edip peyzajını yaptığınızda hem evinizin dış cephesini hem de bahçenizin görselliğini pekiştirmiş ve zarif bir amerikan ev modeli sahibi olmuş olursunuz.
Amerikan ev modelleri içerisinde dışarından tek katlı gibi görünen yüksek çatılı ev modelleri de yer alır. Bu ev modellerinde dışarıdan tek katlı gibi görünse de içeri de asma kat olarak planlanmış ve uygulanmış, asma kat içinde çok sayıda odası bulunan ev modelleridir. Bu ev modelleri bina bütünlüğünü sağlamak ve binanın daha dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla dış yapı tek parça halinde planlanarak uygulanır. Örnek resimde yer alan amerikan ev modelini terci,h ettiğinizde evinizin içinde çok sayıda odanız olacaktır.
Amerikan ev modellerinden birisi de örnek resimde yer alan çok katlı ev modelleridir. Bu ev modelleri genel olarak geniş olarak planlanan ve iki katlı olarak uygulanan, uygulandığında çok sayıda odasının bulunması, yeşil alanının bulunması, estetik çatı dekorasyonu ile ve dış cephe kaplaması ile gözlerinizi kamaştıran bir ev modelidir. Dilediğiniz gibi tercih edeceğiniz ev modeli ile zarif bir ev sahibi olabilirsiniz.
Amerikan ev modelleri içinde ne çok tercih edilen ev modeli olarak geniş bahçeli ve araba yolu olan evlerdir. Bu tip evler ile hem bahçelerin güzelliğini yaşayabilir hem de sahip olduğunuz araçları evinizin içinde muhafaza ederek korumuş olursunuz.
Yapacağınız evin kenarında bir cadde varsa ve bahçe olarak ayıracağınız alan bulunmuyor ise resimdeki gibi bir ev modeli uygulayarak hem dekoratif, hem görsel, hem garajı bulunan bir ev modeli uygulayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ev modeli ile cadde kenarına araç park etme derdinden kurtulacak, evin tasarımı sayesinde iç mekanda istediğiniz takdirde asma kat odalarına sahip olabileceksiniz.
Amerikan ev modelleri içerisinde en çok tercih edileni okyanus kenarında bulunan şehirlerde kullanılan örnek resimdeki gibi bir ev modelidir. Geniş araziler üzerine kurulu olan bu ev modeli, görselliği, genişliği, bahçeli olması,i arka tarafında çok sayıda araç için açık veya kapalı oto parkının olması nedeniyle çok tutulmaktadır. Ön tarafında açık bir oturum alanının bulunması da tercih edilme sebepleri arasındadır.
Amerikan ev modelleri genellikle üçgen çatılı ( kilise çatılı ) olarak inşa edilirler. Ancak istisnai olarak düz çatılı olarak inşa edilenleri de vardır. Bu ev modeline örnek olarak resimde yer alan ev modelini verebiliriz. Örnek resimdeki ev modeli iki katlı tipik bir amerikan ev modelidir. Çok sayıda odasının bulunması, bahçesinin evin önünde ve geniş bir bahçe olması, yan tarafında kapalı garajının bulunması nedeniyle tercih edilme oranı yüksek ev modellerinden biridir.
Özellikle kırsal alanlarda yaşayanların tercih ettiği amerikan ev modellerinden birisi de örnek resimdeki gibi düz çatılı ev modelidir. Bu ev modeli bahçesinin bir bölümü sıcak günlerde güneşlenmek, aile ve dostlar ile eğlenceli vakit geçirmek için oturum alanı olarak düzenlenmiş ve ahşap ile kaplanmıştır. İki katlı olan ve üst kat biraz daha içeride olan bu ev modeli istenildiği takdirde önde kalan kısmı teras olarak da düzenlenebilir. Bu nedenle teraslı ev modeli olarak da düşünülebilir.