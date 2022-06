Amerikan ev modelleri için farklı örnekler

Evler günümüzde yaşayan, nefes alan alanlar olarak kabul edildiğinden, barınma ihtiyacımız karşıladığımız ve günümüzde güzel olması için temelinden son düzenlemesine kadar titizlikle üzerinde çalıştığımız mekanlardır. Ev seçiminde kararsız kalıp, yeni bir yapacak veya yaptıracak isek bütün yapı firmalarının örnek evlerini inceleyerek, her ev modelinden biraz olmasını istediğimiz bir ev modeli belirleriz. Örnek aldığımız ev modelleri içerisinde; ingiliz tipi ev modelleri, irlanda tipi ev modelleri, isveç, norveç gibi soğuk ülkelerin en modellerinin yanı sıra amerikan, brezilya gibi orta amerika kuşağında kullanılan ve tasarımı yapılan ev modelleri de bulunur. Amerika; hem okyanusa kıyısı bulunması, hem de şehir olarak modern bir şehir kimliğine kavuşmuş olmasından dolayı ev modelleri bütün ihtiyaçlara cevap veren farklı motif ve farklı yapı tasarımları ile bizlere uygun ev modellerine sahiptir. Amerikan ev modelleri genellikle çok katlı, çatı katı bulunan, evin bütün alanlarını ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceğiniz, kalabalık aileler için odası çok olan, garajından bahçesine, her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde ev modelleridir. Aslında bizleri düşündüğümüzde, ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm eksikliklere bire bir cevap veren ev modelleri olarak da görülebilir. Ülkemizde en önemli sorun sahip olduğumuz aracı bırakabilecek güvenli alanlara sahip olmayışımızdır. Bu faktörü göz önüne aldığımızda amerikan ev modelleri evlerinin alt katları hem bir garaj, hem de bir atölye şeklinde tasarlanmış ve ev içerisinden garaja bir kapı açılarak atölyeye girmek için evin dışını dolaşmak zorunda kalmadan ulaşım sağlanabilir şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Aynı şekilde her yerin beton ve kaplama taşlar ile kaplandığı ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz yeşil alanları, bahçeleri, amerikan ev modellerinde bulabiliyoruz. Amerikan ev modellerinde ev bir caddenin kenarına kurulu ise caddeden en az 10 metre içeride olacak şekilde konumlandırılıp cadde kenarı yeşil alan olarak uygulanıyor, eğer cadde kenarında yer yok ise olabildiğince alan bırakılıp yeşil alan yaratılmaya çalışılıyor.

Ülkemizde kalabalık aile sayısı geçmişten beri oldukça fazla olduğundan kullandığımız evlerde odalar yetersiz kalmakta ve bir çok insan kendisine ait bir oda sahibi olmadan hayatını yaşamaktadır. Amerikan ev modelleri genellikle 2 katlı olarak planlanıp inşa edildiğinden hem oda sayısı hem de yaşam alanı sayısı oldukça fazla olmaktadır. Amerikan ev modellerinde çatı katları da oda olarak dekore edilip kullanılmakta, evleri geniş metrekarelere sahip evler olarak tasarladıkları içinde oda sayısı çok olmakta ve bu durum bir problem yaratmamaktadır. Oda sayısı, bahçe, garaj gibi temel ihtiyaçları karşılayan amerikan ev modelleri aynı zamanda estetik ve şık tasarımları ile göz kamaştırmaktadır.Özellikle iki katlı inşa edilen ve üst katlarında açık bir verandası bulunan istediğiniz de üst katta güneşlenebileceğiniz istediğinizde bahçe keyfi yapabileceğiniz şık tasarımlar, zarif görsel halleri ile insanın içini açan ev modelleri olarak tercih edilmektedir. Dışarıdan baktığımızda insanın içini ısıtan, şık ve estetik tasarımları, bahçe ve yeşil alana sahip olması, istediğinizde güneşlenebileceğiniz alanların bulunması nedeniyle amerikan ev modelleri tercih edebilir ve istediğiniz gibi proje revizesi yapabilirsiniz.

Bir ev seçecek, veya ev inşa ettirecekseniz, kafanız karışık ise ve seçimler de kararsız kaldığınızda bir çok ev yapı firmasından yardım alabilir, ev örneklerini inceleyerek karar verebilirsiniz. Kararsız kalmanız durumunda homify ev modelleri bulunan sayfaları ziyaret ederek amerikan ev modellerini inceleyebilir ve istediğiniz beğendiğiniz ev modelini seçebilirsiniz.