Geleneksel izler taşıyan muhteşem prefabrik ev!

Bu açıdan beşik çatı modeli eğimi, kiremit çatı örtüsü ve ahşap kirişler görülebilir. Davetkar bir giriş oluşturan saksı bitkileri ve çiçekler, konukları girişe yönlendiriyor. Sıcak atmosferiyle ve natürel dokularıyla klasik stilden vagzeçmeyenlerin beğenisini kazanacak. Rustik dokunuşlarla ahşabın estetiği ve doğal malzemelerin natürel dokuları göz okşuyor. Huzurlu ve sakin bir yuva arayanlara.

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