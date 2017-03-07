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Geleneksel izler taşıyan muhteşem prefabrik ev!

Meral Eser Meral Eser
​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Ahşap ev Ahşap
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Prefabrike evlerin bir aile evi olmayacağı yönünde bir damgalama mevcut olabilir. Buna nazaran günümüzde tam donanımlı modern prefabrik konuklar parmak ısırtıyor. Özellikle yeni ev sahiplenmek ya da yaptırmak isteyenler için ilham olabilecek şık ve mütevazı bir prefabrik konut projesini ele alacağız. Marlegno Prefabrik Wooden Buildings imzası taşıyan proje, profesyoneller tarafından akılcı çözümlerle tasarlanmış. Şık ve mütevazı atmosferiyle prefabrik evi daha yakından tanıyalım. 

Geleneksel cephe

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Ahşap ev Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Girişiyle davetkar bir giriş ve geleneksel mimari özellikleri taşıyan bir cephe dizaynı mevcut. Eğimli çatı modeli, saçaklar, sütunlar ve kemerli geçiş alanları ile klasik stil mimari özellikler taşıyor. Natürel renk tonlarının kullanıldığı cephe tasarımı, diğer yapı sistemleri ve konut projelerini aratmıyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde muntazam tasarlanan prefabrik konutta, geniş cam pencereler dizayn edilerek güneş ışığı muntazam alınıyor. İtalyan bayrağı kullanıldığı görülen bu cephede, beşik çatı örtüsünde kullanılan kirmetlerle geleneksel izlere rastlayabilirsiniz. 

Mavinin dinginliği, yeşilin ferahlığı

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Ahşap ev Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Özellikle klasik mimari usüllerin ön plana çıktığı cephelerde kemer ve sütunların kullanımı ile geleneksel izler muntazam örtüşüyor. Rustik dokunuşlarla eğimli çatı modelinin hareket kattığı cephede, ahşap kiriş detaylarını bu açıdan görebilirsiniz. Gökyüzü mavisi ile ferah etki sağlayan yeşili buluşturan bu manzarada, bahçe dizaynı da göze hitap ediyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Rustik dokunuşlar

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Ahşap ev Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Sundurma çatı örtüsü ile kaplanan bu alan oldukça şık dizayn edilmiş. Bitki ve çiçeklerin kattığı tazelik ve canlılık ruha hitap ediyor. Renklerin ahengi ile doğal ışığın dokuları öne çıkardığı bu manzara, ferah bir atmosfer arayanların ilgisini çekebilir. Bu açıda, enfes bahçe manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler için şık dizayn edilen alan ve iç mekanlarına aydınlık bir atmosfer sağlayan sürgülü cam kapı modeli de görülüyor. Estetik unsurlarla dizayn edilen sütunlar ise klasik stil mimari izler taşıyor.

girme

Klasik stil zarafet

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Klasik Oturma Odası Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Yaşam alanlarına yöneldiğimizde, evin cephe mimari unsurlarında olduğu gibi klasik stil mimari öğelere rastlıyoruz. Rustik öğelerle ahşap tavan ve kirişler bu açıdan görülebilir. Natürel renk ve dokularla sıcak bir atmosfer sunan bu evde konuklar için zarif ve şık bir oturma alanı dizayn edilmiş. Klasik stilden vazgeçmeyenler için, ayrıca şık ve görkemli bir avize modeli tercih edilmiş. Perdeler, mobilyalar, duvar dekorları ve aksesuarlarda natürel renk ve dokuların uyumu hakim.

Huzurlu ve sakin

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno Prefabrik ev Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Bu açıdan beşik çatı modeli eğimi, kiremit çatı örtüsü ve ahşap kirişler görülebilir. Davetkar bir giriş oluşturan saksı bitkileri ve çiçekler, konukları girişe yönlendiriyor. Sıcak atmosferiyle ve natürel dokularıyla klasik stilden vagzeçmeyenlerin beğenisini kazanacak. Rustik dokunuşlarla ahşabın estetiği ve doğal malzemelerin natürel dokuları göz okşuyor. Huzurlu ve sakin bir yuva arayanlara.

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