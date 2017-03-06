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Mobilya satın alırken gözünüzden kaçabilecek 8 detay!

Meral Eser Meral Eser
MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
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Bir evin muntazam döşenmesi zahmetli ve bir o kadar da keyifli bir iştir. Ev dekorasyonunda uygulanacak stil ve tarzı belirleyen mobilyalar, ışıklandırma unsurları, aksesuarlar, renkler ve dokular gibi birçok faktör atmosferi etkiler. Bu yazımızda evinizi döşerken dikkat etmeniz gereken bazı unsurları ele aldık. Mobilya satın almadan önce sizler için derlediğimiz 8 öneriyi mutlaka gözden geçirin.

1. Herkesin satın aldığı mağazalar

homify Oturma OdasıDepo
homify

homify
homify
homify

Herkesin mutlaka uğradığı büyük mağazalardan alışveriş yapmak, bireysellik ya da karakteristik unsurlar yakalamak isteyenler için hiçbir fark yaratmayacaktır. Herkesin aynı ürünleri denediği büyük mobilya ve yapı mağazalarına gitmeden önce yapabileceklerinizi gözden geçirmeye ne dersiniz? Yakınınıza ya da bir arkadaşınıza gittiğinizde, kitaplık modelinin benzerinin evinizde de olduğunu düşünmek istemiyorsanız, uğrak büyük mağazalardan önce karakteristik unsurlar yakalayabileceğiniz diğer alternatifleri değerlendirin.

2. Alternatifler mevcut

homify Oturma OdasıDolap & Büfeler Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Büyük mağazalarında alternatifleri mevcut! Marka sahibi mağazalara kıyaslar, artık ezberlenen form ve dokuları kullanmayı tercih etmiyorsanız alternatiflere yönelin. İnternetin birçok amaca hizmet ettiği şu dönemde, alternatiflere tek tıkla hızla ulaşabilir, seçeneklerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

3. Kendi mobilyalarınızı tasarlamak düşündüğünüzden daha kolay olabilir

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Kendin Yap projeleri ile ilgilenmeye ne dersiniz? Sadece sizin evinize özel ahşap mobilyalar tasarlamak sanıldığı kadar zor değil. Bu işi uzmanlarına bırakabilir, bir marangoz ustasına uygulanacak alan ve mobilya ebatlarıyla ilgili tasarım fikirlerinizi kullanabilirsiniz. Kendinizi en iyi hissettiğiniz yer eviniz ve oturma odasında konfor sunan mobilyalarınız olacaktır.

4. Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirin

Goose Side Table Little Mill House Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Little Mill House

Goose Side Table

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

Hem yaratıcı hem de orjinal tasarım fikirleri ile ilgileniyorsanız, geri dönüşüm malzemeleri ile aksesuarlar, mobilya ürünleri tasarlayabilirsiniz. Fincanlarla aydınlatma aksesuarları, paletlerle sehpalar ya da koltuk modelleri tasarlamak mümkün. Eski eşyaların yeniden kullanılmasını sağlayabilir, boyayabilir, yeniden monte edebilir, ya da formunu değiştirerek özgün tasarım fikirlerinizi değerlendirebilirsiniz.

5. Bitpazarları ve ikinci el dükkanları ziyaret edin

Living area details Little Mill House Eklektik Oturma Odası upcycled,recycled,reclaimed,vintage,industrial,desk,home office,workspace,house,country,cottage,terraced house
Little Mill House

Living area details

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

Malzemelerle ilgili alternatif obje ve aksesuarlar arıyorsanız, geniş bir yelpazeye yayılan bitpazarı ya da ikinci el dükkan tezgahlarını gözden geçirebilirsiniz. Böylelikle yükse kalitede bir eşya ya da ürünü daha düşük fiyata elde edebilir, orjinal parçalar için de ayrıca masraf edebilirsiniz. Bu işi aceleye almamak isteyenler için sürprizlerle dolu fırsatlar mevcut.

6. Online alışveriş imkanlarını kullanın

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

İkinci el alışveriş için bitpazarı ve dükkanları dolaşmak istemiyorsanız, online ikinci el satış sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Daha hızlı ve pratik alışverişler için online mağazalar birçok alternatif sunuyor. Ayrıca bütçe kontrolünü daha hızlı ve pratik yaparak, ürünlerle malzeme ve fiyat kıyaslamasını tek tıkla yapmak mümkün.

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7. Malzeme ve dokuları belirleyin

Taburetes pequeños, MIDECO mobiliario y decoracion MIDECO mobiliario y decoracion Yemek OdasıSandalye & Banklar Ahşap Ahşap rengi
MIDECO mobiliario y decoracion

MIDECO mobiliario y decoracion
MIDECO mobiliario y decoracion
MIDECO mobiliario y decoracion

Büyük yapı şirketleri ve mobilya mağazalarında bulabileceğiniz ürünlerde natürellik ve göze hitap eden alternatifleri bulmak bir hayli uğraştırıcı olabilir. Eğer kendi mobilya ürünlerinizi kendiniz ya da ustanıza yaptırarak imal etmeyi düşünüyorsanız, uygulama fikri için ideal olan malzemeleri belirleyebilirsiniz. Malzeme ve dokular hakkında daha geniş bilgi almak için internet arama sonuçlarından faydalanabilir, uzun vadede dayanıklılık esasları gibi özellikleri gözden geçirebilirsiniz.

8. Alışveriş deneyimi

Shopping-City Süd Wien Vösendorf | Österreich, Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH Ticari alanlar Alışveriş Merkezleri
Baierl &amp; Demmelhuber Innenausbau GmbH

Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH
Baierl &amp; Demmelhuber Innenausbau GmbH
Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH

Birçok kişi büyük mobilya mağazalarını gezmeyi tercih eder, bazıları ise bunu tercih etmez. Mağazaları dolaşmak ve bu tecrübe ile doğru ve ihtiyacınız olan alışverişi yapmakta zorlanıyor, karar vermekte güçlük çekiyorsanız, monitör başında alışveriş sonuçlarını zahmetsiz irdeleyebilirsiniz. Pratik ve kolaylık sağlayan online arama sonuçları, birçok mağazayı gezmiş ve tecrübe etmiş gibi örnekleri gözden geçirmenizi sağlayacaktır. Alışverişe başlamadan önce sık rastlanan hataları yapmamaya özen gösterin!

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