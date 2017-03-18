Dağ başında bir kulübem olsun! 6 ilham verici örnek

Ahşabın şekil alabilirliği ve natürel dokusu sayesinde, gerek cepheye doku ve renklerle estetik bir görünüm katmak, gerekse taşıyıcı sistemlerde yapı elemanları olarak değerlendirmek mümkün. Geniş bir yelpazeye yayılan doku ve renk alternatifleriyle uygulanacak stil ve tarza göre zengin alternatifler bulabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir yapı inşa ederken natürel dokulardan vazgeçmeyin. Huzur veren ahşap ev modelleri, her bütçeye uygun modelleriyle ihtiyaca ve kullanıcı sayısına göre inşa edilebiliyor.

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