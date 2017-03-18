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Dağ başında bir kulübem olsun! 6 ilham verici örnek

Meral Eser Meral Eser
Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
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Özellikle şehirde yaşayanlar için kalabalık, gürültü ve trafiğin yarattığı kaos, insanı yoran faktörlerin başında geliyor. Günün yorgunluğu ve stresinin ardından huzur ve sükunet arayabilirsiniz. Şehirden uzakta bir dağ evi, özellikle doğa ile iç içe olmayı sevenlerin aradığı huzuru ve dinginliği sağlayabilir. Bu yazımızda birbirinden güzel dağ evlerini derledik, doğa iç içe bu evlerden birine sahip olmak isteyeceksiniz!

1. Ormanlarla iç içe dingin atmosfer

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Evler
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Şehir hayatından sıkılanların kaçamağı olacak bu şahane ev, küçük ama mütevazı tarzı ile gönüllerde yer edecek. Akşam yürüyüşlerini tercih edenler için ormanla iç içe huzurlu bir atmosfer sunuyor. Küçük verandasında sıcak içeceklerinizi yudumlamak için masa ve sandalyelerin bulunduğu evin subasman seviseyinden sonra ahşap cephe başlıyor. Geleneksel çatı modeli, bacası ve davetkar girişi ile küçük bir yuva niteliği taşıyan bu ev, bulunduğu çevre ile uyumlu dokularla inşa edilmiş. Huzur arayanlara ilk durak niteliğinde konfor sunan bir dağ evi.

2. Masalsı güzellik

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Soğuk hava koşullarına uygun ahşap evler, uygulanacak stil ve tarza göre belirlenen dayanıklı malzemelerle sıcak bir atmosfer oluşturmanızı sağlıyor. Dağ havası almak ve karın keyfini çıkarmak isteyenlere ilham verecek bu evler, küçük ama konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Arzuya göre iki katlı inşa edebileceğiniz ahşap evler, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir.

3. Havuz keyfi

homify Modern Havuz
homify

homify
homify
homify

Yeşil ve mavinin buluştuğu bu örnekte, ahşabın sıcaklığı zarafeti doğa ile uyum sağlıyor. Rüya gibi bu eve sahip olmak isteyebilir, doğa ile iç içe enfes bir havuzda tatilinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Dinlenme ve eğlence unsurlarını bir arada bulabileceğiniz bu örnekte, natürel dokuların doğa ile uyum ve ahenk sağladığı huzur veren atmosferine tanık olabilirsiniz. Kar keyfinden sonra, güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için enfes bir ahşap konut.

4. Modern çizgiler

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Rustik Evler Masif Ahşap Ahşap rengi
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Modern çizgisiyle tam donanımlı bir ahşap eve ne dersiniz? Bulunduğu konum itibariyle doğa manzarası eşliğinde sıcak içeceklerinizi yudumlayabilir ve enfes manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Özellikle yürüyüş yapmayı tercih edenler ve havadar alanlarda vakit geçirmek isteyenler için şahane fırsatlar sunuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

5. Dingin atmosfer

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Aradığınız huzur belki de çok uzaklarda değil, Türkiye'den enfes manzaralarıyla şahane evler bulabileceğiniz yer bulabilirsiniz. İster tatil ve dinlenme amaçlı olsun, ister ev sahiplenmek isteyin; doğa ile iç içe şahane evler hayallerinizi süsleyecek. Beyaz cephesi ve geniş cam pencereleriyle doğal ışığı muntazam alan bu ev akıllara kazınacak. Huzur ve sükunet arayanlara ağaçlarla çevrili, huzur veren bu eve sahip olabilir, dingin atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz.

6. Natürel dokular

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşabın şekil alabilirliği ve natürel dokusu sayesinde, gerek cepheye doku ve renklerle estetik bir görünüm katmak, gerekse taşıyıcı sistemlerde yapı elemanları olarak değerlendirmek mümkün. Geniş bir yelpazeye yayılan doku ve renk alternatifleriyle uygulanacak stil ve tarza göre zengin alternatifler bulabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir yapı inşa ederken natürel dokulardan vazgeçmeyin. Huzur veren ahşap ev modelleri, her bütçeye uygun modelleriyle ihtiyaca ve kullanıcı sayısına göre inşa edilebiliyor.

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